Streetstyle voorjaar 2020. Boost je modelook met lichte kleuren!

Witte spijkerbroeken dragen we tegenwoordig het hele jaar door. De afgelopen maanden heb je er misschien even geen zin in gehad, maar nu we toch echt richting het voorjaar gaan, kun je ‘m weer voor de dag halen. Je witte spijkerbroek sluit perfect aan bij de allernieuwste modecollecties voor lente zomer 2020. Behalve kleuren als blauw en warme bruintinten (ja, voor het voorjaar) laten die ook veel lichte kleuren zien: wit, grijs en koloniale tinten als lichtkaki.

Kijk maar eens wat je op dit gebied nog/al in je kast hebt hangen. Een lichte coltrui? Een lichte overjas? Combineer die met je witte spijkerbroek voor een up-to-date modelook, zoals je op de streetstyle foto’s op deze pagina ziet.

Volgens ons is dit een coole look voor het tussenseizoen. Alleen de veterschoenen konden wat ons betreft beter. Een paar Chelsea boots was misschien meer op z’n plaats geweest. Sneakers niet, want daar hebben we even geen zin meer in. Of wel? Laat je fantasie gaan en geef je modelook een vroege voorjaarsboost.

