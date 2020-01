Vernieuwde A5 Sportback, Coupé en Cabriolet

Uiterlijk volgen de vernieuwde A5-modellen het design dat recent met de A4 werd ingezet. De bredere en vlakkere Singleframe-grille is een blikvanger, net als de luchtopeningen erboven die verwijzen naar de Audi Sport quattro uit 1984. De gerestylede dorpels dragen bij aan een slanker silhouet, terwijl de diffuser met trapeziumvormige uitlaten de breedte van de nieuwe modellen benadrukt. LED-verlichting is standaard op elke nieuwe A5.

In het vernieuwde interieur springt het nieuwe MMI bedieningsconcept direct in het oog. Het 10,1 inch touchscreen dat de draai-/drukknop vervangt, geeft akoestische feedback en de graphics zijn helder en duidelijk. Ook stembediening (natural voice control) is mogelijk.

Altijd met S tronic

Audi levert de vernieuwde A5-serie met een keuze uit vijf motoren, en altijd in combinatie met een 7-traps S tronic-automaat met dubbele koppeling. De A5 Coupé en Cabriolet zijn er beide als 40 TFSI (140 kW/190 pk) en als 45 TFSI quattro (180 kW/245 pk). De A5 Sportback is er aanvullend ook op aardgas als 40 g-tron (125 kW/170 pk) en in twee dieselvarianten: 35 TDI (120 kW/163 pk) en 40 TDI (140 kW/190 pk).

Launch editions: slimme keuze

Naast de compleet uitgeruste Pro Line standaarduitvoering luidt Audi de marktintroductie van de vernieuwde A5-modellen in met twee aantrekkelijke Launch editions. Aanvullend op de Pro Line krijgt de luxe Launch edition Business bijvoorbeeld:

Audi matrix LED koplampen incl. dynamische richtingaanwijzers achter

18 inch lichtmetalen velgen 5-V-spaak dynamic design

Sportstoelen

Audi virtual cockpit

MMI navigatie plus met 10,1 inch touchscreen

Zilvergrijze decoratielijsten

Interieurdelen in glasoptiek zwart

Met de Launch edition Sport biedt Audi de mogelijkheid om naast luxe ook een flinke dosis extra dynamiek toe te voegen. Ten opzichte van de Pro Line biedt deze edition bijvoorbeeld extra:

Audi matrix LED koplampen incl. dynamische richtingaanwijzers achter

18 inch lichtmetalen velgen S design

S line sportonderstel

Audi virtual cockpit

MMI navigatie plus met 10,1 inch touchscreen

Interieurdelen in glasoptiek zwart

Audi soundsystem

Prijzen van de vernieuwde Audi A5-serie beginnen bij € 49.640* voor de A5 Sportback 40 TFSI met 7-traps S tronic. Als Launch edition Business is deze Sportback er inclusief de uitgebreide meeruitrusting vanaf € 50.940*, terwijl de sportief-luxe A5 Sportback 40 TFSI Launch edition Sport te bestellen is vanaf € 53.540*. De meerprijs voor de A5 Coupé en A5 Cabriolet bedraagt respectievelijk € 400 en € 9.500.