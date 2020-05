Vernieuwde E-Klasse Coupé en Cabriolet: dynamisch, efficiënt, emotioneel en aantrekkelijk

Met name het front van de E-Klasse Coupé en Cabriolet werden qua design aangepast en aangescherpt. De dynamischer uitstraling is te danken aan de smallere koplampen, die zelfs in de standaarduitvoering zijn voorzien van…

De Mercedes-Benz E-Klasse Coupé en Cabriolet zijn de emotionele vertegenwoordigers van de E-Klasse familie. De nieuwste wijzigingen die zijn doorgevoerd om hun aantrekkingskracht te vergroten, maken deze twee droomauto’s nog aantrekkelijker. Het design is sportief aangescherpt, waarbij met name het front is opgefrist. De standaard volledige led-koplampen zijn smaller geworden, en ook het binnenwerk van de led-achterlichten is aangepast. Tegelijkertijd nemen de tweedeursmodellen bij de facelift de belangrijkste upgrades van de andere carrosserievarianten over. Daartoe behoren geëlektrificeerde en daardoor efficiëntere benzine- en dieselmotoren met geïntegreerde startdynamo, de nieuwste generatie rijassistentiesystemen en het MBUX infotainmentsysteem (Mercedes-Benz User Experience). De E-Klasse Coupé en Cabriolet maken in het najaar van 2020 hun debuut bij de dealers in Europa.

De emotionele uitstraling van beide droomauto’s is verder versterkt door de modelvernieuwing. De E-Klasse Cabriolet met klassieke stoffen kap biedt langeafstandscomfort voor maximaal vier personen. En dat het hele jaar door: als optie kan de Cabriolet worden uitgerust met het elektrische windscherm AIRCAP en de hoofdruimteverwarming AIRSCARF. Ook de standaard akoestische kap zorgt het hele jaar door voor comfort, wat helpt om het geluidsniveau in het interieur te optimaliseren. De structuur met meerdere lagen en een uitgekiende isolatie zorgt ook voor een comfortabel klimaat aan boord, ongeacht het seizoen, en vermindert het wind- en rijgeluid. De inzittenden kunnen dus ook bij hogere snelheden op ontspannen wijze met elkaar praten in de auto. Met zijn expressieve coupéachtige proporties, strakke en sensuele vormgeving en comfort voor vier personen combineert de E-Klasse Coupé de schoonheid en klassieke eigenschappen van een Gran Turismo met de modernste techniek.

Aangescherpte styling: diamond grille met A-vormig design

Met name het front van de E-Klasse Coupé en Cabriolet werden qua design aangepast en aangescherpt. De dynamischer uitstraling is te danken aan de smallere koplampen, die zelfs in de standaarduitvoering zijn voorzien van volledige led-technologie. Deze high-performance led-koplampen hebben een hoogwaardig binnenwerk. Tot de typische Mercedes-Benz designkenmerken behoren de ‘fakkels’ en twee onverlichte pins. Bij de optionele MULTIBEAM LED-koplampen worden deze laatste verlicht.

Het ‘A-vormige’ design van de nieuwe diamond grille, eveneens standaard bij alle uitvoeringen, zorgt voor een bijzonder dynamische uitstraling. De grille is bovendien voorzien van verchroomde pins, één enkele lamel en een geïntegreerde Mercedes-Benz ster.

Een nieuwe highlight bij de gespierd ogende achterzijde is het volledig vernieuwde binnenwerk van de tweedelige led-achterlichten. De stermodule met geïntegreerde achteruitrijcamera is in het kofferdeksel geplaatst.

De vier lakkleuren die voor de E-Klasse Coupé en Cabriolet nieuw leverbaar zijn, heten hightechzilver, grafietgrijs metallic, mojavezilver en patagoniërood (designo). Ook het assortiment velgen is uitgebreid en omvat nu ook aerovelgen, zoals ze worden genoemd, waarvan de speciale designkenmerken bijdragen aan de brandstofbesparing en dus aan de duurzaamheid van de auto.

Zoals reeds het geval was, combineert het interieur van zowel de Coupé als de Cabriolet moderne stijl met sportieve luxe. De basislijnen van het interieur zijn duidelijk gedefinieerd. De bovenkant van het dashboard lijkt te zweven; het rust op een groot sierdeel dat optisch overgaat in de portieren. De zeer hoogwaardige materialen en de ambachtelijke afwerking benadrukken het sportieve, stijlvolle karakter van de auto en stralen kwaliteit uit. Nieuwe sierdelen – openporig essenhout grijs en carbongeslepen licht aluminium – zorgen voor een fraaie uitstraling van het interieur.

De stoelen combineren het typische Mercedes-Benz langeafstandscomfort met avantgardistisch design en voldoen daarmee aan de verwachtingen op het gebied van comfort, maar bieden tegelijkertijd een uitstekende zijdelingse ondersteuning bij sportief rijden. De adaptief verstelbare bestuurdersstoel is bijzonder slim: wanneer de lichaamslengte op het mediascherm of via Mercedes me wordt ingevoerd, dan beweegt de stoel automatisch naar een passende positie, die dan alleen nog maar door de bestuurder hoeft te worden gefinetuned.

De sportstoelen in integraallook zijn voorzien van forse zijwangen en geïntegreerde hoofdsteunen. De contouren van de stoel volgen de geprononceerde zijwangen en al naargelang de uitrusting heeft de middensectie sportieve dwarsnaden of moderne langsnaden. De middensecties van de rugleuning en zitting zijn qua kleur afgestemd op het totaalbeeld van de stoelen. Er zijn tal van materiaalcombinaties van stof met lederlook ARTICO, reliëfleder, nappaleder met ruitdessin en zelfs zonnereflecterend leder (voor de Cabriolet) mogelijk.

Nieuwe generatie rijassistentiesystemen: betere ondersteuning bij fileverkeer en parkeren

De nieuwe E-Klasse beschikt over de nieuwste generatie rijassistentiesystemen van Mercedes-Benz die de bestuurder coöperatief ondersteunen. Dit resulteert in een bijzonder hoog niveau van actieve veiligheid: de Coupé en Cabriolet zijn in staat om snel en intelligent te reageren als de bestuurder dat niet doet. De hands-off detectie van het stuurwiel werkt nu op een capacitieve basis, waardoor het bedieningscomfort bij gedeeltelijk geautomatiseerd rijden wordt vergroot. Om de assistentiesystemen te laten weten dat de bestuurder de E-Klasse nog steeds onder controle heeft, is het namelijk voldoende dat de bestuurder het stuurwiel vasthoudt. Dit vereiste tot nu toe stuurkoppel – dat wil zeggen een lichte stuurbeweging – als feedback om dit te laten gebeuren. Het nieuwe stuurwiel (zie het volgende hoofdstuk voor meer details) is voorzien van een sensormat in de stuurkrans. De sensoren registreren of de bestuurder het stuurwiel vasthoudt. Als het systeem detecteert dat de bestuurder gedurende een bepaalde tijd zijn handen niet op het stuurwiel houdt, wordt een waarschuwingsfase gestart, waarbij uiteindelijk de noodstopassistent wordt geactiveerd als de bestuurder geen actie onderneemt.

De E-Klasse wordt standaard geleverd met een actieve remassistent, die in veel situaties autonoom remt om een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het systeem is ook in staat om te remmen voor stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers bij typische stadssnelheden en zelfs om aanrijdingen te voorkomen, afhankelijk van de situatie. Als onderdeel van het rijassistentiepakket is dit nu ook mogelijk bij afslaan over een tegemoetkomende rijbaan. Het rijassistentiepakket kan worden uitgebreid met een aantal andere Intelligent Drive-functies.

Nog meer comfort in het interieur: nieuwe generatie stuurwielen en MBUX

De E-Klasse is als onderdeel van de facelift voorzien van een geheel nieuw, intelligent stuurwiel. Dit stuurwiel is leverbaar als lederen stuurwiel en in een Supersport-uitvoering. De bedieningspanelen zijn hoogglanzend zwart, terwijl de sierdelen en de omrandingen een silver shadow-afwerking hebben. De functies van het combi-instrument en het mediadisplay worden bediend via touch control-buttons, waarvan het fysieke principe is veranderd van optisch naar capacitief.

De nieuwe E-Klasse is uitgerust met de nieuwste generatie van het MBUX multimediasysteem (Mercedes-Benz User Experience). Het omvat standaard twee grote displays van 10,25 inch/26 cm die naast elkaar zijn geplaatst voor een sublieme widescreenlook. Twee displays van 12,3 inch/31,2 cm zijn optioneel leverbaar. De informatie in het combi-instrument en op het mediadisplay is goed leesbaar op de schermen met hoge resolutie. Een fraaie presentatie met briljante graphics draagt bij aan de begrijpelijkheid van de intuïtieve bedieningsstructuur.

Het ENERGIZING-comfortprogramma bundelt verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gebruik van muziek- en lichtstemmingen plus diverse massagemodi om te voldoen aan een groot aantal individuele eisen voor het welzijn van de inzittenden. Nieuw in de E-Klasse Coupé en Cabriolet is de ENERGIZING COACH. Deze functie is gebaseerd op een intelligent algoritme en beveelt een van de programma’s aan, afhankelijk van de situatie en de persoon in kwestie. Als een Garmin® wearable is geïntegreerd, optimaliseren persoonlijke waarden zoals het stressniveau of de slaapkwaliteit de nauwkeurigheid van de aanbeveling. Het doel is om ervoor te zorgen dat de bestuurder zich goed en ontspannen voelt, zelfs tijdens intensieve of monotone ritten.

URBAN GUARD: intelligente koppeling van hardware en digitale oplossingen tegen criminaliteit

De twee pakketten URBAN GUARD voertuigbescherming en URBAN GUARD voertuigbescherming plus maken in samenwerking met Mercedes me een allround beveiliging van de geparkeerde auto mogelijk. URBAN GUARD bestaat uit een antidiefstalsysteem, wegsleepbeveiliging met optische en akoestische waarschuwing bij gedetecteerde positieverandering, een alarm, interieurbewaking (wordt ingeschakeld bij bewegingen in het interieur) en een voorbereiding diefstal- en parkeerbotsingdetectie. In het laatste geval registreren de voertuigsensoren wanneer de geparkeerde en vergrendelde auto wordt geraakt of weggesleept – of wanneer iemand probeert in te breken. Als de service actief is, ontvangt de bestuurder gedetailleerde informatie via de Mercedes me-app. Door middel van een push-melding verneemt de bestuurder bijvoorbeeld hoe ernstig de parkeerschade is en welk deel van de auto het betreft. Zodra de auto opnieuw wordt gestart, wordt deze informatie ook eenmalig op het mediadisplay weergegeven.

Daarnaast biedt URBAN GUARD voertuigbescherming plus een trackingfunctie bij een gestolen auto. In geval van diefstal kan de auto ook worden teruggevonden als de dief de trackingfunctie heeft gedeactiveerd. Dit gebeurt in samenwerking met de politie.

De E van efficiëntie: elektrificatie van de aandrijflijn uitgebreid

Met de facelift van de E-Klasse wordt de elektrificatie van de aandrijflijn opnieuw naar een hoger plan gebracht. Met de nieuwe tweedeursmodellen is voor het eerst ook de viercilinder dieselmotor (OM 654 M) in de topversie met 195 kW vermogen uitgerust met een geïntegreerde startdynamo (ISG). Hij beschikt daarmee over een 48V-boordsysteem. Door recuperatie en de mogelijkheid om te ‘zeilen’ met uitgeschakelde motor wordt de krachtbron nog efficiënter.

Een doorontwikkelde geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie wordt toegepast en maakt nu deel uit van de transmissie (en niet meer van de motor). Dit betekent dat deze gemakkelijker kan worden gecombineerd met verschillende motoren. De extra boost die direct na het starten van de motor beschikbaar is – EQ Boost genaamd – kan maar liefst 15 kW en 180 Nm leveren, zodat beide sportieve tweedeursmodellen voor meer rijplezier zorgen.

De 48V-techniek met ISG wordt ook gekoppeld aan de zescilinder benzinemotor (M 256), die nu voor het eerst in de E-Klasse leverbaar is. Net als bij de Limousine, Estate en All-Terrain breidt deze motor nu ook het motoraanbod voor de tweedeursmodellen uit. Deze motor is al bekend uit de CLS, de S-Klasse en de GLE. De elektrische boost tot 16 kW en maar liefst 250 Nm versterkt het sportieve karakter van de Coupé en Cabriolet. De standaard vierwielaandrijving 4MATIC accentueert de dynamiek van beide modellen nog meer. De consequente elektrificatie van de motor levert een belangrijke bijdrage aan de hoge efficiëntie van de aandrijflijn en is een bewijs van de toekomstgerichte aandrijfstrategie.

Nieuwe techniek voor de OM 654: de krachtigste viercilinder dieselmotor in spe

De in 2016 geïntroduceerde viercilinder dieselmotor OM 654 zal een fundamentele technische doorontwikkeling ondergaan. De nieuwe OM 654 M met geïntegreerde startdynamo is een van de belangrijkste maatregelen om de efficiëntie verder te verbeteren. Naast de elektrificatie, die ook het gebruik van een elektrische koelmiddelcompressor voor de airconditioning omvat, zijn dit de belangrijkste wijzigingen die een vermogen tot 195 kW plus 15 kW EQ Boost mogelijk maken:

een nieuwe krukas die de slag tot 94 mm en de cilinderinhoud tot 1.993 cm 3 vergroot (voorheen: 92,3 en 1.950),

vergroot (voorheen: 92,3 en 1.950), de injectiedruk die wordt verhoogd tot 2.700 bar (voorheen: 2.500),

Bijzonder snelle reactietijden en een lineaire vermogensafgifte dankzij twee watergekoelde turbo’s, beide met variabele turbinegeometrie,

een met natrium gevuld koelkanaal in elk van de stalen zuigers. Dit helpt om temperatuurpieken in de zuigeruitsparing te verminderen,

een elektrische koelmiddelcompressor.

De zes-in-lijn benzinemotor (M 256), die voor het eerst in de E-Klasse leverbaar is, is ook uitgerust met ISG. Het motoraanbod wordt gecompleteerd door de zescilinder dieselmotor (OM 656). Deze motor en de viercilinder OM 654 zijn voorzien van een uitgebreide uitlaatgasnabehandeling.

Ook op het gebied van de uitlaatgasnabehandeling gaat deze krachtigste uitvoering van de viercilinder dieselmotor nog een stapje verder. Tot de componenten behoren:

dichtbij de motor geplaatste NOx-opslagkatalysator voor reductie van de stikstofoxide,

dieselpartikelfilter met speciale coating om de hoeveelheid stikstofoxide te reduceren,

SCR-katalysator (selectieve katalytische reductie; met gedoseerd ingespotene hoeveelheid AdBlue),

extra SCR-katalysator in de voertuigbodem met afzonderlijk gedoseerd ingespoten hoeveelheid AdBlue.

De 9G-TRONIC-transmissie is eveneens doorontwikkeld voor de samenwerking met de tweede generatie ISG en wordt in eerste instatie toegepast bij de viercilinder ISG-motor. De elektromotor, de vermogenselektronica en het transmissiekoelsysteem zijn nu in of op de transmissie geplaatst. Tot nu toe benodigde kabels zijn komen te vervallen, wat voordelen biedt ten aanzien van de inbouwruimte en het gewicht. Hierdoor is de transmissie eenvoudig te combineren met de verschillende verbrandingsmotoren. Bovendien is het rendement van de transmissie verhoogd. Door het geoptimaliseerde samenspel met de elektrische oliepomp wordt onder andere de afgifte van de mechanische pomp met 30 procent gereduceerd. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een nieuwe generatie van de volledig geïntegreerde transmissieregeleenheid met multikernprocessor en nieuwe constructie- en verbindingstechniek. Naast het toegenomen rekenvermogen is het aantal elektrische interfaces drastisch verminderd en is het gewicht van de transmissieregeleenheid met 30 procent gereduceerd.

Het aanbod dieselmotoren wordt gecompleteerd door de zescilinder lijnmotor (OM 656) die ook voor de tweedeursmodellen in combinatie met de vierwielaandrijving 4MATIC wordt angeboden.