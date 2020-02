Vrienden blijven met je ex? Het kan (maar misschien is het niet de moeite waard)

The End. Het einde van een relatie die belangrijk in je leven is geweest is daar. Het idee dat je haar nooit meer terug zult zien, doet je zo’n pijn dat je bereid zou zijn om je (gestrande) liefdesrelatie om te zetten in een goede vriendschap. En dat kan. Ook al is het zelden de moeite waard.

Hoe blijf je goede vrienden na een zwaar mislukte liefdesrelatie? Tien (tien!!!) tips voor al diegenen die hun ex te vriend(in) willen houden:

Jullie relatie is over, uit. Verdeel al jullie bezittingen, geef haar haar spulletjes terug en haal jouw spullen terug. Een vriend bewaart de onderbroekjes zijn beste vriendin niet in zijn garderobekast.

Las een pauze in voordat je met je inmiddels ex-vriendin aan een nieuw soort relatie bent.

Het is belangrijk dat je het trauma van jullie scheiding eerst verwerkt. Weet je zeker dat je erover heen bent?

Voel je vrij om met andere vrouwen te daten en vertel dit ook aan je ex. Maak duidelijk dat jullie liefdesrelatie verleden tijd is en dat jullie eraan werken om een vriendschappelijke relatie op te bouwen.

Wees erop voorbereid dat je op een dag met haar nieuwe vriend zal worden geconfronteerd. Kan je dat aan? Denk daarover na.

Als je voelt dat het niet werkt, laat het dan zitten. Het is nu eenmaal een delicate situatie. Forceer het niet. Komt er geen vriendschap van de grond, vergeet het dan. Voor je eigen bestwil.

Praat met elkaar over de nieuwe vriendschap die jullie willen opbouwen. Het is belangrijk dat jullie vanaf het begin van elkaar weten wat jullie ervan verwachten.

Bespreek voor eens en voor altijd de redenen waarom er een eind aan jullie liefdesrelatie is gekomen. Hebben jullie eenmaal alles doorgesproken, beschouw het dan als een gesloten hoofdstuk.

Leer om te vergeven. Heb je het gevoel dat zij jou onrecht heeft aangedaan, maar wil ‘vrienden blijven’ vergeef haar dan. En begin een heel nieuwe en andersoortige relatie met haar.

Stel samen de grenzen van jullie nieuwe relatie vast en houd je daaraan. Weet je van jezelf dat je deze grenzen niet zult kunnen respecteren (geen seks want jullie zijn nu goede vrienden, geen jaloerse scènes, en dergelijke) zet er dan een punt achter en vergeet haar.

Dit zijn tien algemene tips, maar als je onze mening wilt weten, dan hebben we eigenlijk maar één advies voor je: laat dat vrienden blijven maar zitten. Het pakt in de praktijk bijna nooit goed uit.