5 tips voor een jong voorkomen

De tijd kun je niet stopzetten (dat geldt gelukkig voor iedereen). Maar je kunt er wel voor zorgen dat je jong overkomt. Jonger dan je leeftijd in jaren. Moeilijk? Helemaal niet! Begin vandaag nog met je verjongingskuur.

Regel nummer 1: denk jong!

Wat je denkt, straal je uit. Jong denken, houd je jong. Denk nooit aan jezelf als ‘oude man’ en wat je al helemaal niet moet doen, over jezelf praten als ‘oude man’. Het is als een ‘self-fulfilling prophecy’. Hoe meer je jezelf als ‘oud’ betitelt, hoe meer je je er ook naar gaat gedragen en des te ouder de mensen om je heen je inschatten.

Regel nummer 2: wees niet bang om te veranderen

Altijd gedacht dat een motor niets voor je was? Altijd gedacht dat je geen type voor de wintersport bent? of dat krachttrainen niets voor je is? Of dat een reis naar een ver land buiten je bereik ligt? Vraag je af of dat eigenlijk wel zo is. wees niet bang om van mening te veranderen (het is je goed recht) en verleg je grenzen. Nieuwe dingen doen werkt inspirerend en… houdt jong!

Regel nummer 3: verzorg je uiterlijk

Een jong voorkomen gaat natuurlijk hand in hand met een goede verzorging van je uiterlijk. Er zijn een paar dingen die je daarbij goed in gedachten moet houden. Ten eerste is de verzorging van je tanden erg belangrijk. Houd ze gezond, schoon en wit. bezoek regelmatig een tandarts en maak eens een afspraak met een mondhygiëniste voor een ‘extra beurt’. Ga verder voor een strakke coupe in je haar. Laat je eens uitgebreid adviseren (en knippen natuurlijk) door een trendy kapper. Vergeet verder je huid niet! gebruik dagelijks een vochtinbrengende crème voor gezicht en lichaam en bescherm je huid vooral goed tegen de zon! Rimpels maken oud, dat hoeven we je niet te vertellen!

Regel nummer 4: veel bewegen

Het is opvallend hoe belangrijk de manier van bewegen is. Een soepele stap en vloeiende bewegingen doen je direct jonger overkomen. Stramme bewegingen maken daarentegen oud. Zorg daarom dat je in beweging blijft. Ben je weinig gemotiveerd of weet je niet waar je moet beginnen, maak dan eens een afspraak met een sportinstructeur in de sportschool of bespreek met je huisarts welke sport of bewegingsvorm het beste bij jou zou passen.

Regel nummer 5: heb lef

Roest niet vast in oude gewoontes en neem niet alles zoals het is. laat je fantasie gaan. is het misschien niet eens tijd om afscheid te nemen van die bril die je al jaren draagt? Probeer eens contactlenzen. Erger je je al jaren aan die hangende oogleden maar heb je nooit in overweging genomen om er iets aan te doen? En wat te denken van die gesprongen adertjes rond je neus? Informeer eens wat je eraan kunt doen. Zin om je eens heel anders te kleden? Waar wacht je nog op? Trek de stoute schoenen aan en moderniseer je look! Een beetje ijdelheid siert de man en houdt jong!

