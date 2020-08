Ben je arrogant en agressief? Dan maak je kans op een hoger salaris

Als je arrogant en agressief bent – en ook nog eens een man bent – dan maak je aanmerkelijk meer kans op een hoger salaris. Of je ook in het dagelijks leven…

Als je arrogant en agressief bent – en ook nog eens een man bent – dan maak je aanmerkelijk meer kans op een hoger salaris. Of je ook in het dagelijks leven (en bij de vrouwen) meer succes zult hebben, is echter nog maar de vraag.

Vriendelijke houding op werkvloer niet lonend

Uit het onderzoek ‘Do Nice Guys-and Gals-Really Finish Last?’ van een Amerikaanse onderzoekteam onder leiding van Timothy Judge van het Mendoza College of Business van de University of Notre Dame blijkt dat een vriendelijke houding letterlijk en figuurlijk niet lonend is als het op carrière maken aankomt. Dit geldt vooral voor mannen (en in mindere mate voor vrouwen), aldus het onderzoek dat gebaseerd is op gegevens die in de loop van 20 jaar zijn verzameld en op vraaggesprekken met meer dan 10.000 werknemers.

Dat er een verband bestaat tussen de hoogte van het salaris en het geslacht (man of vrouw) is iets dat al langere tijd bekend is. Maar dat er ook een verband is tussen de manier waarop je in de omgang bent en wat er aan het einde van de maand op je loonstrookje staat, is nieuw. Het onderzoeksteam van Timothy Judge combineerde beide factoren met elkaar; het concentreerde zich op de vraag hoe geslacht en de mate van vriendelijkheid die werknemers op het werk aan de dag leggen de hoogte van het inkomen beïnvloedt.

Arrogante en agressieve mannen verdienen meer

De resultaten lieten zien dat arrogante en agressieve mannen het meest verdienen. Meer dan vriendelijke mannelijke collega’s en zelfs 18,31 procent meer dan aardige en innemende vrouwelijke collega’s. Overigens verdienen ‘onuitstaanbare’ vrouwen volgens het onderzoek weer meer dan sympathieke en voorkomende vrouwelijke werknemers (met andere woorden: deze categorie verdient het minst!).

Klassiek rollenpatroon

Hoe het komt dat onvriendelijkheid bij mannen meer oplevert dan onvriendelijkheid bij vrouwen, althans als het op het loonstrookje aankomt? De onderzoekers wijten het aan het klassieke rollenpatroon. Een arrogante en agressieve houding zou eerder van mannen geaccepteerd worden dan van vrouwen en op autoriteit duiden. Dat aardige mannen minder verdienen dan onaangename en antipathieke mannen wordt geweten aan het feit dat er nog steeds wat ‘verzet’ tegen aardige mannen bestaat.

Alles goed en wel. Maar voor ons is het nog een vraag of je met een arrogante en agressieve houding ook in het dagelijks leven – en bij de vrouwen – goed scoort. En dat is ook wat waard!

ADVERSUS