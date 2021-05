Het is geen zomerreclame met lege beloften of een loze kreet om je aandacht te trekken. HITT (High Intensity Interval Training, hoogintensieve intervaltraining) werkt echt. En hoe!

HIIT. hoogintensieve intervaltraining. (Echt) afvallen met 15 minuten trainen per dag

Behoor jij tot die categorie mensen die de herfst, winter en een groot deel van de lente gekluisterd aan de bank – met in de ene hand de afstandbediening en in de andere hand een mobieltje – heeft doorgebracht, misschien wel met een zak chips of een thuisbezorgde pizza binnen handbereik? En bezorgt de weegschaal je nu schuldgevoelens? Dan is er maar één ding dat je kunt doen: in actie komen! Maar dat moet je dan wel even goed aanpakken.

Je eerste impuls is misschien om je sportschoenen achter uit de kast te vissen en je te voegen bij die legers mensen die tegenwoordig door de straten sjokken (sorry, joggen) in de hoop om deze zomer toch nog in vorm op het strand te verschijnen. Dan hebben we slecht nieuws voor je. Op die manier zal het je niet gaan lukken. Want je lichamelijk vorm is een kwestie van: levensstijl, voeding en regelmatig (en intens) bewegen.

Met intens beweging bedoelen we ‘echt’ bewegen. Geen wandelingetjes van 15 minuten door de stad of de duinen of een keertje of twee per week een beetje joggen. Als je echt wilt afvallen, moet je het serieus aanpakken. Dat betekent serieus bewegen en serieus gezond eten.

Het geheim van een goede lichamelijke vorm is de optelsom van een gezonde levensstijl, gezonde voeding en regelmatig (en intensief) bewegen.

Hoe je gezond eet, weet iedereen, maar hoe ga je (intensief) bewegen? Hoe pak je het aan? De meest effectieve en intensieve manier van bewegen is HIIT. HITT staat voor High Intensity Interval Training, ofwel: hoogintensieve intervaltraining. Er bestaan honderden, duizenden video’s en online workouts die je gratis kunt volgen. Met andere woorden: er zijn geen excuses (tenzij het om medische redenen gaat) om je er niet aan te wagen.

Het concept van HITT is heel simpel. Door met intervallen intensief te trainen breng je je hartslag voor korte tijd (meestal 20 tot 40 seconden) naar een heel hoog niveau. Tijdens de intervallen (pauzes) die gewoonlijk 10 tot 20 seconden duren, kom je weer op adem. Vervolgens ga je weer 20 tot 40 seconden intensief trainen. Je herhaalt deze cyclus totdat je 15 tot 20 minuten getraind hebt. Voor de beste resultaten doe je elke dag een sessie.

Het gaat erom dat je de oefeningen zo intens mogelijk uitvoert. Je moet, om het zo maar te zeggen, echt naar adem happen. In het begin zul je langere herstelperiodes nodig hebben. Je kunt die in de loop der tijd inkorten naar de 15 tot 20 seconden die we noemden.

Er zijn talloze oefeningen die je kunt doen om je hartslag te versnellen. Kies de oefeningen waar je je goed bij voelt. Je kunt ze gemakkelijk thuis of ergens buiten uitvoeren.

Het is bewezen dat HIIT een ideale manier is om vet te verbranden. Het effect van een HIIT training blijft nog uren na je trainen doorwerken. Dus met een training die enkel 15 tot 20 minuten van je kostbare tijd vraagt, zet je je metabolisme aan het werk en zal je lichaam ook voor de rest van de dag vet blijven verbranden.

Hoogintensieve intervaltraining is enkel voorbehouden aan mensen die in goede lichamelijke gezondheid zijn en een goede conditie hebben. Raadpleeg eerst je arts voordat je ermee aan de slag gaat. HIIT is geen grap maar een serieuze workout

Maar als je vastbesloten bent om af te vallen, denk er dan eens serieus over na. Bekijk workouts op internet, kies het type oefeningen dat bij jou past, en begin. Bedenk wel dat de resultaten zullen uitblijven als je chips en pizza’s blijft eten. Dan kun je trainen wat je wilt, maar die kilo’s zul je niet kwijtraken.

ADVERSUS