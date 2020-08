Instant energie boost nodig?

Er zijn van die dagen die niet om door te komen zijn. De minuten kruipen voorbij. Het werk stapelt zich op en de chaos in je hoofd wordt steeds groter. Je productiviteit daalt, de dingen gaan eerder verkeerd dan goed, en het liefst zou je het bijltje erbij neergooien. De boel de boel laten. Op dit soort momenten is het goed om even een moment van bezinning in te lassen om de batterijen weer op te laden. Hieronder een lijstje met do’s en don’ts om van zo’n dag toch nog een succes te maken.

Do’s:

Neem even afstand

Laat de boel (inderdaad) even de boel, al was het maar voor kwartiertje. Verander van omgeving, maak een wandeling voor frisse lucht of maak een praatje met een collega of vriend of vriendin. Verzet even je gedachten. En denk vooral even niet aan je werk of de dingen die je nog moet doen.

Water

Koel water werkt verhelderend. Plens water in je gezicht en laat koud water over je polsen stromen. Versterk ook de innerlijke mens met een glas water. Vaker dan je misschien zou denken, kan uitdroging (in een omgeving met airconditioning bijvoorbeeld) voor vermoeidheid zorgen.

Concentreer je op je ademhaling

Adem een paar minuten lang diep in en diep uit. Concentreer je daarbij volledig op je ademhaling en zet iedere andere gedachte van je af. Het is een manier van ‘mediteren’ die lichaam en geest kalmeert.

Schep duidelijkheid met een lijstje

Ben je enigszins tot rust gekomen, schep dan orde en duidelijkheid met een ‘to-do’-lijstje. Schrijf alle dingen die je moet of wilt doen op. Heb je eenmaal het overzicht, stel dan vast welke dingen de prioriteit verdienen en wat kan wachten. Kijk ook of de mogelijkheid bestaat (misschien met een telefoontje of een kleine wijziging van programma) om dingen die je deze dag had willen doen, te verzetten naar een tijdstip waarop je meer rust en energie hebt. Pas je programma zo aan dat je meer ‘lucht’ krijgt.

Laat moeilijke dingen liggen voor de volgende ochtend

Laat moeilijke dingen die niet spoedeisend zijn, liggen tot de volgende morgen, wanneer je weer fris en uitgeslapen zult zijn. Je zult zien dat de klus dan in korte tijd geklaard zal zijn.

Ga een uurtje eerder naar huis of stop eerder dan gewoonlijk met je werkzaamheden

Ons lichaam weet precies wanneer we aan rust toe zijn. Negeer de signalen (de chaos in je hoofd, het slaperige gevoel dat je overvalt, het gebrek aan energie) dan ook niet, maar luister ernaar. Heb je het idee dat je naar een ‘burn-out’-moment toewerkt, besluit dan – als het kan – om wat eerder naar huis te gaan of eerder te stoppen met je bezigheden. Zet de schuldgevoelens opzij en bedenk dat je dit uurtje nodig hebt om de batterijen opnieuw op te laden. Morgen zul je je weer voor de volle 100% kunnen geven.

Don’ts:

Niet teveel koffie

Pas op dat je op dit soort dagen je dosis koffie niet verhoogt. Hoe meer koffie je drinkt, hoe meer je er op den duur van zult moeten drinken, om er de gewenste ‘kick’ uit te halen. Haal je energie liever ergens anders vandaan: een rustpauze, een glas water, een frisse, niet al te zware lunch (een gezonde salade, een stuk volkorenbrood, vers fruit), een ommetje in de buitenlucht.

Spoel de chaos in je hoofd niet weg met alcohol

We weten het, de neiging is groot om aan het einde van een dergelijke dag thuis de benen op tafel te leggen en de chaos in je hoofd weg te spoelen met biertje of een stevige borrel. Wil je morgen fris en uitgerust weer aan de slag, dan kun je beter een half uurtje gaan sporten (fietsen, de sportschool), rustig dineren (zonder of met weinig alcohol) en op tijd naar bed. En de volgende dag gezond en energiek weer op!

