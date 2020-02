Wereldpremière geheel nieuwe compacte SUV op de Autosalon van Genève 2020

De Toyota-stand op de Autosalon van Genève (5 tot en met 15 maart 2020) staat onder meer in het teken van de wereldpremière van een nieuwe, compacte SUV voor het B-segment…

Wereldpremière nieuwe compacte SUV op het voertuigplatform van de nieuwe Toyota Yaris. De Toyota-stand op de Autosalon van Genève (5 tot en met 15 maart 2020) staat onder meer in het teken van de wereldpremière van een nieuwe, compacte SUV voor het B-segment. Dit model combineert de verregaande expertise op het gebied van compacte auto’s met het benijdenswaardige SUV-erfgoed van Toyota.

De geheel nieuwe compacte SUV van Toyota biedt een verhoogde bodemvrijheid en de nieuwste hybridetechnologie van Toyota. Het model wordt onthuld tijdens de persconferentie die op 3 maart 2020 om 11.15 uur wordt gehouden op de Toyota-stand in hal 4.

Tegelijkertijd beleven de vierde generatie Toyota Yaris en de nieuwe RAV4 Plug-in Hybrid hun Europese showdebuut. De geheel nieuwe Toyota Mirai – ook een Europese publieksprimeur – is opgesteld in een apart deel van de stand om de toewijding van Toyota te benadrukken ten aanzien van waterstoftechnologie.

In het GAZOO Racing-deel van de stand beleven de nieuwe GR Yaris en GR Supra 2.0 hun Europese showdebuut. Ook worden hier de 2020-versie van de Yaris WRC-rallyauto en de Toyota Hilux waarmee Fernando Alonso deelnam aan de Dakar Rally tentoongesteld.