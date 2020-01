Wereldpremière nieuwe Renault CLIO E-TECH en CAPTUR E-TECH Plug-in

Groupe Renault is een pionier en een expert op het gebied van elektrische mobiliteit, het fundament van de huidige en toekomstige visie op het gebied van duurzaamheid. De ervaring die Groupe Renault heeft opgebouwd gaat meer dan tien jaar terug. Deze EV-expertise heeft geleid tot steeds dynamischere en efficiëntere hybride aandrijflijnen.

De E-TECH aandrijflijnen zijn vanaf aan blanco vel papier nieuw ontwikkeld. Het gaat hier dus niet om reeds bestaande verbrandingsmotoren die geschikt zijn gemaakt voor elektrificatie. Dit heeft geresulteerd in de volgende grote voordelen:

Te allen tijde een puur elektrische start.

Rijplezier onder alle omstandigheden.

Uitstekende efficiency dankzij de innovatieve transmissie met diverse rijmodi, regeneratief remmen, een hoge oplaadcapaciteit, allemaal dankzij de ervaring die Renault heeft opgedaan in de Formule 1 en met elektrische voertuigen.

De nieuwe CLIO E-TECH kan tot 80% van de rijtijd volledig elektrisch rijden. Hiermee bespaart de bestuurder tot 40% van de brandstof in vergelijking tot een verbrandingsmotor in stadsverkeer. De nieuwe CAPTUR E-TECH heeft een volledig elektrische actieradius van 50 kilometer en een elektrische topsnelheid van 135 km/u (WLTP, gemiddeld). De actieradius in stadsverkeer is 65 km/u (WLTP).

Innovatieve technologie

De hybride aandrijflijn van Renault is modulair en beschikbaar als zelfladende E-TECH ‘full hybrid’ en oplaadbare plug-in hybride in de vorm van de E-TECH Plug-in. Het nieuwe, modulaire voertuigplatform CMF-B is zodanig ontworpen dat beide geëlektrificeerde aandrijflijnen daarin gemakkelijk zijn te integreren. De technologie is compact en past eenvoudig in de motorruimte van een compacte auto zoals de CLIO.

De ingenieurs hebben een innovatieve oplossing bedacht voor de range hybride modellen die relevant, origineel en exclusief is – met meer dan 150 patenten – en is gebaseerd op een hybride modulaire architectuur met een groot scala aan combinatiemogelijkheden en de beste CO2-winst op de weg. Voor de hybridevoertuigen maakten de ingenieurs van Groupe Renault gebruik van de kennis van het Renault F1 Team. De productiemodellen profiteren van en delen de technologie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor de Formule 1.

Duurzame mobiliteit voor iedereen

De nieuwe hybride-aandrijflijnen profiteren ook van de expertise en synergie van de andere merken binnen de Alliantie, Nissan en Mitsubishi Motors. De mobiliteitsoplossingen binnen de groep zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke markt en in lijn met de mondiale en lokale strategieën van elk merk.

Groupe Renault streeft naar duurzame mobiliteit voor iedereen, nu en in de toekomst. Met de komst van de nieuwe E-TECH aandrijftechniek zet Renault een belangrijke stap om dit streven te realiseren. Tot 2022 is Groupe Renault van plan om acht volledig elektrische modellen te ontwikkelen en nog eens twaalf geëlektrificeerde modellen (hybride en plug-in hybride). De Renault CLIO E-tech en de CAPTUR E-TECH Plug-in zijn vanaf begin zomer bij de Renault dealer te bezichtigen. Prijzen worden in een later stadium bekend gemaakt.