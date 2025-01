De herencollectie van Dior voor winter 2025-2026

DIOR MAN – HERFST WINTER 2025-2026 – Photo courtesy of Dior

Met Christian Dior’s Ligne H-collectie van herfst-winter 1954-55 als inspiratiebron verkent Kim Jones, artistiek directeur van Dior men, dit seizoen de metamorfose van mannenmode. Tegelijkertijd is er een formele presentatie van de mannencouture, met looks die verweven zijn met de prêt-à-porter, vooral aan het begin en het einde van de modeshow.

Een notie van metamorfose en gedaanteverwisseling loopt als een rode draad door de collectie. Van het verglijden van tijdsperiodes, van de ene naar de andere, tot de veranderende kledingstukken van het archief, van vrouwelijk naar mannelijk, tot kledingstukken die daadwerkelijk veranderen – de jas die verandert in een rok.

Een spel van volumes is overal aanwezig, van getailleerd tot uitlopend, vooral te zien in de herhaling van gewaden en ‘opera’-jassen, met hun volle vormen die zijn geleend uit het vrouwenarchief. Er is aandacht voor de edelste stoffen en de edelste afwerkingen. Zijde en satijn voeren de boventoon, maar toch is alles streng, rigoureus en monumentaal. Ondanks hun extravagantie zijn de silhouetten enigszins terughoudend. Er is een spel van licht en glans in afwerkingen en schaduwen, vooral door gecontroleerde draperie en een idee van clair-obscur dat alles omvat.

De figuur van Casanova dringt door in de collectie en de presentatie ervan in de dubbele betekenis van de ‘ladies’ man’. Hier is een mix van het mannelijke en het vrouwelijke te zien, van de invloed van de dames haute couture en de heren prêt-à-porter, samen met de excessen van de achttiende eeuw, terug te vinden in een idee van de extravagante kleermaker.

Lederwaren weerspiegelen een gevoel van dualiteit, met tassen die zacht zijn geconstrueerd en vloeiende vormen hebben die contrasteren met de doelgerichte punctuatie van meer mannelijke hardware. Zachte, grijpbare Dior vormen in omgekeerd lam staan tegenover Dior normandie totes in uitzonderlijk leder.

Ideeën van mannelijke savoir-faire worden gecombineerd met het meer traditioneel vrouwelijke in de constructie van de schoenen, waar klassieke leren herenschoenen en Dior palmarès hoogglans leren laarzen worden gecombineerd met een geknoopte satijnen neus – of ‘strikdop’, zoals het terugkerende motief van de couturestrik in de hele collectie. De speciaal met de hand geborduurde hybride sportschoenen met een archivalisch schoenborduurwerk uit 1961 combineren ook het extravagante met het uitmuntende vakmanschap.

Het belangrijkste borduursel in de collectie is afkomstig van monsieur Dior’s lente-zomer haute couture pondichéry look uit 1948. Het borduurwerk is nagemaakt op het roze gewaad waarmee de modeshow wordt afgesloten, maar de invloed daarvan komt in de hele collectie terug, de motieven zijn geleend voor de sieraden, zoals de sterlingzilveren chatelaine, die aan de riem wordt gedragen en alle werkaccessoires van de couturier bevat. Andere borduursels zijn ontleend aan archetypische elementen van herenkleding, zoals het krijtstreep- en visgraatpatroon, hier over elkaar heen gelegd en gemetamorfoseerd tot meer extravagante decoratie. Of ‘gewoon’ een besprenkeling van regendruppels, hoewel met de verschillende maten van heldere glazen kralen en deskundige handmatige plaatsing en naaiwerk, deze resultaten verre van eenvoudig zijn.