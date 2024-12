MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

De modecollectie van MM6 Maison Margiela voor lente zomer 2025 bestaat uit creaties die perfect zijn voor de zinderende hitte van de zomer – een intense, bijna zinderende hitte die een zwembroek kan vereisen in plaats van ondergoed, of gewoon een natte huid. De kleding ademt moeiteloosheid, met suggesties over hoe je bepaalde items thuis kunt maken: een topje van een plastic zak bijvoorbeeld, een knoop in een T-shirt of een spijkerbroek oververven.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Het silhouet, sober maar altijd gemakkelijk, heeft licht onconventionele proporties. Mannen- en vrouwenmode communiceren met elkaar – de gewassen tinten, alledaagsheid, reproductie van gevonden kledingstukken, cut-out details en sexy uitstraling zijn consistent, net als de wil om dragers toe te staan de kleding te interpreteren zoals zij dat willen.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Pakken, cowboylaarzen en de iconische Dr. Martens 1460 8-eyelet boots worden geherinterpreteerd met een witgeverfde behandeling. Een emblematische print bevat de reproductie van de originele AIDS-boodschap, bedoeld om het bewustzijn te blijven vergroten.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Het verhaal en de archieven van het Maison worden opnieuw een gebied van verkenning, met ideeën en oplossingen die worden bijgesteld om bij het hier en nu te passen.

MM6 Maison Margiela lente zomer 2025 – Photo courtesy of MM6 Maison Margiela

Accessoires suggereren gebaren: dwingende armband clutches, grote gesp handtassen en beschermende zonnebrillen. Grote riemen omsluiten en accentueren de taille.

Deze collectie is doordrenkt met zwoelheid en is een continue oefening in het maken van mode. De warmte wordt niet alleen overgebracht door de kleding in witte tinten, maar ook door de sfeer: lage plafonds en schelle muziek die je doet zweten, en zweten, en zweten.