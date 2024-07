De nieuwe herencollectie van HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE voor lente zomer 202

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

De nieuwe herencollectie van HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE voor lente zomer 2025, getiteld Up, Up, and Away, werd op 20 juni gepresenteerd in het Mobilier National in Parijs. Deze collectie is geïnspireerd op de dynamische kwaliteiten van de wind en verkent zowel de fysieke fenomenen als de artistieke interpretaties ervan.

De kern van deze collectie wordt gevormd door het innovatieve gebruik van transparante, lichtgewicht stoffen die door de lucht in beweging worden gezet waardoor je movement en levendigheid krijgt. De volumineuze silhouetten en het draaggemak zijn ontworpen om de vloeibaarheid van de wind na te bootsen, waarbij de kenmerkende plooitechnologie van het merk op nieuwe en spannende manieren wordt getoond.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

Key items in de nieuwe herencollectie van Issey Miyake

KITE

De KITE-serie belichaamt de essentie van een vlieger in de lucht. De kledingstukken worden gekenmerkt door sculpturale vormen die zich aanpassen aan de drager, waarbij het volume verstelbaar is via knoopsluitingen. Dit aanpassingsvermogen is tegelijkertijd functioneel als esthetisch.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

WINDSWEPT OVERHEMD

Het WINDSWEPT overhemd is een statement item in deze collectie. Het is gemaakt van een lichtgewicht, handgeplooide stof die de illusie van golven in de wind creëert. De unieke langwerpige stropdas kan op verschillende manieren gestyled worden en versterkt het etherische gevoel van beweging.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

WINDSWEPT PLAID

Deze serie introduceert een speels tintje met het WINDSWEPT PLAID ontwerp. Het ruitpatroon is verkregen door een creatief proces met sterke windvlagen, wat resulteert in een spontane en organische look die de essentie van lucht in beweging weergeeft.

FRESHEN

De FRESHEN-collectie bestaat uit een mix van gerecycled nylon en katoen in levendige kleuren. De gewassen finish van de stof geeft een natuurlijke zachtheid aan het silhouet, terwijl grote vierkante zakken op jassen en broeken praktisch en stijlvol zijn.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

PARACHUTE

De kledingstukken van de PARACHUTE serie zijn geïnspireerd op – hoe kan het ook anders – het parachutedesign en bevatten elementen die een luchtstroom mogelijk maken, waardoor een afgerond silhouet ontstaat. Het slimme gebruik van een verborgen riem aan de binnenkant voegt functionaliteit toe, waardoor kledingstukken gemakkelijk kunnen vervoerd als ze niet gedragen worden.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

KITE COAT

De KITE COAT weerspiegelt de structuur van een vlieger, waarbij gebogen naden en dubbele stiksels de sculpturale kwaliteit versterken. De transparante stof kan gemakkelijk in een van de buitenzakken worden gevouwen, creatief én handig.

MAANDELIJKSE KLEUR JANUARI

Deze nieuwe jasstijl, MONTHLY COLOR JANUARY, is verkrijgbaar in heldere kleuren en heeft een zacht, afgerond silhouet. Het ontwerp heeft extra armopeningen voor een uniek drapeereffect dat de beweging van de wind opvangt.

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Spring Summer 2025 Collection – Photo courtesy of Issey Miyake

Met deze HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE voor lente zomer 2025 heeft het maison de essentie van de wind willen vangen door middel van innovatieve ontwerpen en lichtgewicht materialen. Elke creatie geeft niet alleen blijk van de toewijding van het merk aan vakmanschap, maar nodigt de drager ook uit om mode te ervaren die gedijt op beweging. Deze collectie is een schitterend bewijs van de voortdurende evolutie van Issey Miyake’s visie en is een must-have voor fashionista’s.