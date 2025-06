De modecollectie van Anteprima, bekend om de pareltassen, is een poëtisch evenwicht tussen mens, natuur en technologie.

In een levendige dialoog tussen kunst en mode komt de modecollectie van Anteprima lente zomer 2025 onder leiding van creatief directeur Izumi Ogino, tot leven via een samenwerking met de Japanse kunstenares Mika Tajima. Een creatieve synergie die de harmonieuze co-existentie van mens en technologie onderzoekt en esthetiek combineert met reflectie in een gelaagd visueel verhaal.

Harmonische Horizonnen: een ode aan imperfecte schoonheid

De catwalk verandert in een emotioneel landschap waar de natuur niet alleen muze is, maar een tastbare aanwezigheid. Het centrale thema “Harmonische Horizonnen” verkent de symbiotische relatie tussen mens en omgeving. Motieven geïnspireerd op flora en fauna dansen over lichte, gelaagde stoffen en stralen rust, verbondenheid en bescherming uit.

Elke outfit is ontworpen om comfort te bieden én ruimte te geven voor zelfexpressie in een tijd waarin kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan. Subtiele elegantie en minimalistisch designs komen samen in kledingstukken die de complexiteit van het menselijke bestaan weerspiegelen.

Alt-Optimism: mode als troost en hoop

Het kloppende hart van de collectie wordt gevormd door het concept “Alt-Optimism” – een esthetisch antwoord op de onzekerheid van deze tijd. Op de catwalk heerst een lichte, positieve energie: een uitnodiging om vreugde te vinden in het kleine en schoonheid te ervaren in het moment. Ogino moedigt aan tot introspectie en zachtheid, met kleding als troostend toevluchtsoord.

Rustieke elegantie: het spel van transparantie

Onder het motto “Rustieke elegantie” viert de collectie imperfectie als een nieuwe vorm van luxe. Stoffen zoals zijdegaas, transparant chiffon en nylonmixen worden gekozen om het lichaam te omhullen zonder het te beperken, met luchtige volumes en een fluisterende sensualiteit. Transparantie wordt een spel van onthullen en verhullen – subtiel, onverwacht en intrigerend.

Kleuren en texturen: visuele rust in beweging

Het kleurenpalet weerspiegelt een emotioneel evenwicht: warme, levendige tinten tegenover koele, transparante schakeringen. Aardse neutralen worden gecombineerd met nostalgische blauwtinten, wat resulteert in een visuele ervaring van kalmte, comfort en hergeboorte. De texturen zijn verfijnd en haast onzichtbaar, maar nodigen uit tot aandachtig kijken en voelen.

De bloem: Allium

De Allium-bloem speelt een symbolische rol in de collectie. Met haar bolvorm staat zij voor eenheid, bescheidenheid en geduld, en wordt vaak geassocieerd met voorspoed en geluk. Een krachtig en ingetogen symbool dat perfect aansluit bij de filosofie van Anteprima.

Wirebag: draagbare kunst

Het slotstuk van de show is een eerbetoon aan de samenwerking met Mika Tajima: een bijzondere interpretatie van de iconische Wirebag. Geïnspireerd op Tajima’s werken is deze tas uitgevoerd in een transparant maar gestructureerd materiaal, dat verwijst naar glas en industriële vormen. Een sculpturale accessoire die kunst en vakmanschap verenigt.

Met deze modecollectie voor lente zomer 2025 neemt Anteprima ons mee op een meditatieve reis tussen droom en werkelijkheid, tussen vorm en gevoel. Een collectie die het lichaam niet enkel kleedt, maar omhelst – zacht fluisterend: “je bent onderdeel van het geheel.”