De modecollectie van Ferrari herfst winter 2026 2027 verkent de taal van de huid

Ferrari FW 26 Runway Collection – Photo courtesy of Ferrari

De huid is het membraan dat ons met de wereld verbindt, een voelbaar oppervlak dat zich over het hele lichaam uitstrekt, het vormt en ‘kleedt’. Het is de manier waarop we aanraken en worden aangeraakt, het eerste instrument waarmee menselijke ervaring wordt omgezet in kennis. Onder de huid liggen symbolisch onze meest intieme gedachten en passies. Op de huid bouwen we zichtbaar onze uitstraling op, door een livrei of een tweede huid te creëren via wat we dragen, en door extra lagen toe te voegen via de ruimtes waarin we leven en de werelden die we opbouwen. Deze livreien definiëren en beschermen, net als het oppervlak van een voertuig of een teken van identiteit. Aan de basis van alles blijft het gevoel, en dat begint bij de huid, waar het het diepst aanwezig is.

Een reflectie vertaald naar mode

De modecollectie van Ferrari herfst winter 2026 2027 ontstaat uit deze reflectie. In de voortdurende zoektocht naar een essentieel en helder signatuur, en bij het bereiken van de exacte mijlpaal van de tiende show, onderzoekt creatief directeur Rocco Iannone een dimensie van empathie, verbinding en pluraliteit. Lichamen worden gekleed met kledingstukken die zijn bedacht als ideale tweede huiden. Ze veranderen naaktheid in bedekking en stimuleren tegelijk houding, aanwezigheid en uitstraling.

Materialen die het lichaam volgen

Materialen en vormen ontwikkelen zich van de lichte zachtheid van lingerie en de drapering van underpinning-elementen naar de zachte kracht van gewatteerde duchesse, om uiteindelijk uit te komen bij de stevigheid van robuust leer. Daartussen bevinden zich de strakke precisie van tailoringwol en de vloeiende beweging van cupro. Elk materiaal draagt bij aan een dialoog tussen kleding en lichaam en versterkt de verkenning van lichamelijkheid en gevoel.

De lijnen volgen het lichaam nauwkeurig en vergroten en versterken de vorm ervan. Ritmische breipatronen creëren oppervlakken van volheid en leegte. Deze visie wordt ondersteund door een kleurenpalet dat verschillende tinten en nuances van nude onderzoekt en samenbrengt in een lange, verticale silhouetlijn.

Het lichaam verder uitbreiden

Door de hele collectie heen is elk element ontworpen om de omtrek van het lichaam uit te breiden en een directe verbinding te creëren tussen kleding en fysieke aanwezigheid. Het ontwerp van de hakken sluit aan op de natuurlijke curve van de hiel, terwijl zachte tassen op hun plaats worden gehouden door piercings. Deze details versterken de relatie tussen het lichaam en de objecten die ermee verbonden zijn en creëren een voortdurende dialoog tussen vorm en functie.

Een omgeving van welzijn en transformatie

De visie van de collectie komt tot leven in een omhullende omgeving die zich bevindt in een dimensie van fysiek en mentaal welzijn. Water speelt hierin een centrale rol als verbinding tussen zelfzorg en de mogelijkheid tot verandering. Als vloeiend element verbindt het het individu met anderen en staat het symbool voor transformatie, waarmee het thema van verbinding en ontwikkeling verder wordt versterkt.

De mogelijkheid van vele huiden

In de kern is de nieuwe modecollectie van Ferrari voor herfst winter 2026 2027 een zoektocht naar een meervoudige dimensie. Ze biedt de mogelijkheid om niet één, maar vele skins to be in te kiezen. Via empathie, verbinding en de relatie tussen lichaam en kleding presenteert de collectie een visie waarin identiteit niet enkelvoudig maar meervoudig is, uitgedrukt door de lagen die we dragen en de vormen waarmee we de wereld ervaren.