Ferrari Luce: een nieuw hoofdstuk voor het merk uit Maranello

Ferrari heeft de Ferrari Luce onthuld, in de symbolische setting van de Vela di Calatrava – Città dello Sport in Rome, een locatie die is gekozen om het begin te markeren van een nieuw hoofdstuk in Ferrari’s roemrijke geschiedenis van technische perfectie en innovatie. Ferrari behaalde op deze dag in 1947 zijn allereerste overwinning in Rome, toen de Ferrari 125 S de Gran Premio di Roma won op het circuit van de Thermen van Caracalla. Op die beslissende dag zette coureur Franco Cortese een onvoorstelbare succeslegende in gang. 79 jaar later keert Ferrari terug om een project te onthullen dat zijn niet-aflatende toewijding aan het verleggen van de grenzen van het mogelijke nogmaals onderstreept.

De Ferrari Luce markeert het hoogtepunt van de multi-energiestrategie uit Maranello, aangekondigd tijdens de Capital Markets Day 2022 en vervolgens bij verschillende gelegenheden verder ingevuld. In overeenstemming met het principe van technologische neutraliteit is elektrificatie slechts één van de middelen die Ferrari ter beschikking staan om zijn ontwerppotentieel op het gebied van productplatforms, prestaties, design en rijervaring uit te breiden, zonder bestaande motoren te vervangen.

Het verdiepen van de interne expertise van het Steigerende Paard op het gebied van elektrische technologie opent nieuwe mogelijkheden voor prestaties en efficiëntie in het hele Ferrari-ecosysteem. Dit omvat technologieoverdracht tussen straatauto’s en de 499P die zegevierde in de laatste editie van het World Endurance Championship (WEC), en het gedurfde Ferrari Hypersail-project, een uniek laboratorium voor onderzoek en innovatie. De Ferrari Luce breidt de expertise van het merk uit Maranello nog verder uit en opent een nieuw segment dat past bij het DNA van Maranello: een combinatie van prestaties, betrokkenheid en veelzijdigheid.

De naam Ferrari Luce wekt associaties met helderheid en richting. Hij verlicht de weg naar de toekomst en definieert de intentie om een Ferrari 360° te creëren, niet louter de ‘elektrische Ferrari’, maar een geheel nieuwe Ferrari, ontworpen voor diepere betrokkenheid en prestaties, met een uniek en herkenbaar karakter. In lijn met de traditie heeft Ferrari ervoor gekozen om de belangrijkste onderdelen in eigen beheer te ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Of het nu gaat om de elektromotoren of het het accupakket, elk onderdeel wordt in Maranello gemaakt om kwaliteit, controle en uniekheid te garanderen. Het project omvat meer dan zestig nieuwe patenten, wat getuigt van Ferrari’s technische perfectie en van een visie die ook gericht is op waarde op de lange termijn. In de toekomst gaat Ferrari ondersteuning bieden voor alle elektrische onderdelen, inclusief accu’s, in lijn met de Ferrari Forever-filosofie.

Het ontwerp van de Ferrari Luce werd toevertrouwd aan LoveFrom, het ontwerpcollectief onder leiding van Sir Jony Ive en Marc Newson. Door een team van buiten de Ferrari Design Studio in te schakelen, onder leiding van Flavio Manzoni, ontstond een nieuw perspectief en kruisbestuiving, waardoor een nieuwe designtaal kon worden geïntroduceerd. LoveFrom kreeg de creatieve vrijheid die nodig was om vanaf het begin de ontwerprichting van het project te bepalen en deze ontwerptaal door te vertalen naar een authentieke Ferrari-ervaring. De elektrische aandrijving, door Ferrari ontwikkelde motoren en de geavanceerde aandrijflijn zorgen voor een radicaal nieuwe architectuur die de buitengewone prestaties van Ferrari op unieke wijze combineert met de luxe van ruimte.

Deze architectuur biedt ruim plaats aan vier deuren en vijf zitplaatsen, wat een primeur is voor het merk met het Steigerende Paard aangezien transaxle-configuraties met een midden-voor motor en een versnellingsbak achterin geen ruimte bieden voor een vijfde zitplaats. Het interieur is een ode aan honderden afzonderlijke onderdelen, die stuk voor stuk zorgvuldig zijn doordacht en met individuele aandacht zijn behandeld. Samen vormen ze één strak geheel, met vormen die zijn vereenvoudigd en gestroomlijnd ten dienste van de rijervaring. Het exterieur, het interieur en de interface hebben een gemeenschappelijke designtaal.

Een opvallend visueel kenmerk van de Ferrari Luce is de ongekende puurheid van de raamconstructie. Deze compromisloze, schelpachtige vorm strekt zich uit onder de heuplijn tot aan de uiterste randen van de auto. Door de aerodynamische vleugels voor en achter boven en rond het silhouet van de raampartij te laten zweven, worden de luchtstroom, rijdynamiek en aero-akoestiek bepaald, wat deze unieke, pure en eenvoudige vorm mogelijk maakt. De lichtpanelen voor en achter zijn transparant en maken deel uit van de primaire oppervlakken. De lichten lijken zachtjes weg te vallen wanneer ze uitgeschakeld zijn, waardoor de puurheid van de vorm behouden blijft. De halo-achterlichten zijn een eerbetoon aan de schoonheid en helderheid van de 360 Modena en 458 Italia. De extreme innovatie van de Ferrari Luce komt tot uiting in een op maat gemaakt velgontwerp. De Luce heeft de grootste velgdiameters op een in serie geproduceerde Ferrari-straatauto: 23 inch voor en 24 inch achter.

De interface is ontworpen volgens duidelijke principes voor input en output. Bedieningselementen en displays zijn functioneel gegroepeerd, waarbij de meest essentiële bedieningselementen en feedback direct voor de bestuurder liggen. Duizenden doordachte details zorgen samen voor een unieke rijervaring. Precisie-vervaardigde mechanische knoppen, draaiknoppen, tuimelschakelaars en schakelaars worden gecombineerd met multifunctionele digitale displays, ontwikkeld in samenwerking met Samsung Display©. De materialen zijn eerlijk en puur – gerecycled geanodiseerd aluminium, Corning® Gorilla® Glass en premium leer. Het superieure audiosysteem heeft 21 luidsprekers en een 24-kanaals/3.000 W-versterker met de innovatieve Ferrari Audio Signature, en beschikt over voorinstellingen, individuele luisteroptimalisatie en dynamische compensatiefuncties.

Vanuit technisch oogpunt is de Ferrari Luce gebaseerd op een op maat gemaakt platform met een speciaal chassis en technische innovaties in elk afzonderlijk onderdeel. Technologieën die voortkomen uit Ferrari’s ervaring in de autosport maakten het mogelijk om het leeggewicht op 2.260 kg te houden, wat bijdraagt aan de beste prestaties in zijn klasse (0-100 km/u in 2,5 seconden, 0-200 km/u in 6,8 seconden, een topsnelheid van meer dan 310 km/u, een maximaal totaalvermogen van 1.050 pk en een actieradius van meer dan 530 km.

De auto wordt aangedreven door vier elektromotoren, één per wiel, en is uitgerust met een 122 kWh-accu met hoge capaciteit, een actief dempingsysteem afgeleid van de F80 en een onafhankelijk sturende achteras. Binnen dit kader van technologische innovaties vatten twee concepten de ambitieuze entree van de Ferrari Luce in de wereld van hoogwaardige elektrische sportwagens het beste samen: de controle over de beweging van elk wiel in elke richting en onder alle dynamische omstandigheden, en de authentieke benadering van geluid.

Elk wiel is uitgerust met één actuator voor tractie en regeneratie, één voor de stuurhoek en één om de verticale beweging te regelen. De mogelijkheid om de koppelverdeling in realtime aan te passen aan de wegomstandigheden en de gewenste prestaties zorgt voor uitzonderlijke vrijheid en precisie in de besturing. Elk wiel van de Ferrari Luce is daardoor perfect afgestemd op de input van de bestuurder, waardoor je één vloeiende beweging ervaart. Torque vectoring en de elastische balans van het veersysteem helpen ook bij het veranderen van richting, wat de wendbaarheid en het rijgemak van de auto vergroot.

De benadering van geluid bij de Ferrari Luce is gebaseerd op het kernprincipe dat het authentiek en functioneel moet zijn: het moet voortkomen uit de mechanica van de auto en de rijervaring ten goede komen. Een nauwkeurige acceleratiemeter in het midden van de as registreert de dynamische textuur en trillingen van de draaiende onderdelen terwijl de geluidsgolven zich voortbewegen. Dit in eigen huis ontwikkelde en gepatenteerde systeem filtert, egaliseert en versterkt het signaal op een vergelijkbare manier als bij een elektrische gitaar, maar alleen wanneer dit de rijervaring ten goede komt. Het geluidsniveau is gebaseerd op de stand van de e-Manettino en het gebruik van de schakelflippers, waardoor de bestuurder kan schakelen van rustige concentratie naar maximale expressiviteit. Het geluid wordt weergegeven via een extern versterkingssysteem dat een natuurlijke geluidsgolf creëert, en een intern systeem dat zorgt voor detail en hoge geluidskwaliteit. Dit heeft niet alleen voordelen voor de geluidskwaliteit in het interieur, maar zorgt er ook voor dat het geluid buiten de auto hoorbaar is. De Ferrari Luce heeft geprofiteerd van baanbrekend onderzoek naar geluid, trillingen en ruwheid (NVH), waardoor het de meest comfortabele Ferrari ooit is. Het weggeluid wordt aanzienlijk verminderd door het eerste elastisch gemonteerde subframe in de geschiedenis van Maranello, evenals door de actieve ophanging, de optimalisatie van het gewicht, de stijfheid en de geluidsisolatie.

De Ferrari Luce slaagt in zijn ambitieuze doel om veruit de laagste luchtweerstandscoëfficiënt in de geschiedenis van Maranello’s straatauto’s te behalen, gecombineerd met een ongeëvenaarde binnenruimte. Extreme aandacht voor aerodynamica heeft de fundamentele architectuur van de hele auto bepaald. De oppervlakken zijn verfijnd tot gladde, doorlopende en ononderbroken lijnen om de luchtstroom en het beheer van de luchtwervelingen te maximaliseren. De actieve aerodynamische roosters zijn een andere primeur voor Ferrari: ze regelen de luchtstroom door de warmtewisselaars en zorgen altijd voor de juiste balans tussen koelbehoeften en luchtweerstand. De actieve rijhoogte kan de voorkant bij hoge snelheid met 10 mm verlagen om de efficiëntie te maximaliseren zonder in te boeten aan comfort of prestaties. Het koelsysteem maakt deel uit van geïntegreerde software die het bereik optimaliseert door een evenwicht te vinden tussen stroomverbruik en intelligente opwarming, beheer van snelladen en functies voor het voorverwarmen van de accu en het interieur, die op afstand bediend kunnen worden.

De rijdynamiek is ontwikkeld om de ongekende voordelen van de elektrische architectuur op het gebied van zwaartepunt, traagheid en stuurvrijheid te benutten, waardoor de Ferrari Luce altijd een wendbaar en natuurlijk rijgedrag behoudt. De bestuurder bedient de auto via de e-Manettino, die het vermogen en de tractie regelt, en de iconische Manettino met vijf standen, uitgerust met logica die zich aanpast aan de gripomstandigheden. De Vehicle Control Unit (VCU) maakt zijn debuut in de Ferrari Luce. Dit controlecentrum integreert de aandrijflijn en de dynamische rijsystemen, werkt de doelstellingen 200 keer per seconde bij en coördineert de efficiëntiestrategieën met het gloednieuwe Side Slip Control X.

De elektrische vierwielaandrijving is een primeur voor Ferrari. Hierdoor kan het volledige potentieel van torque vectoring worden benut, waardoor de auto altijd nauwkeurig en responsief blijft, terwijl de nieuwe koppelverdeling en het uitgebreide regeneratieve remmen zorgen voor een koppelopbouw en motorremwerking die een sportwagen waardig zijn. Koppelmanagement is een typisch Ferrari-antwoord op één van de kenmerkende uitdagingen van elektrische aandrijflijnen: het gevoel van kracht, onmiddellijke rechtuit acceleratie, dat zelfs verontrustend kan zijn bij het wegrijden en dat afvlakt naarmate de acceleratie toeneemt. Ferrari heeft een eigen, gepatenteerd systeem ontwikkeld waarmee het beschikbare koppel kan worden verhoogd door de rechter schakelpeddel te bedienen, terwijl het gevoel van progressieve acceleratie behouden blijft. De linkerpeddel verhoogt de energieterugwinning en het gevoel van vertraging, wat een dynamische ervaring oplevert die ongeëvenaard is door welke andere auto in zijn klasse dan ook.

De aandrijving bestaat uit vier van de F80 afgeleide synchroonmotoren met permanente magneten en radiale flux, die een maximale snelheid van 30.000 tpm aan de voorkant en 25.500 tpm aan de achterkant leveren. Het systeem werkt op een 800 V-architectuur en combineert prestaties met efficiëntie, met oplossingen die rechtstreeks uit de autosport komen. Het hoogvoltage accupakket is ontworpen, getest en gebouwd in Maranello en bestaat uit 210 cellen in serie die 122 kWh aan opslagcapaciteit leveren en snelladen tot 350 kW ondersteunen. Het pakket is ontworpen als een structureel onderdeel van de auto. De vermogenselektronica beschikt over compacte omvormers en een DC/DC-resonantieomvormer voor de actieve ophanging om een recordbrekende efficiëntie van meer dan 98% te realiseren.

Het accupakket, het chassis en de carrosserie van de Ferrari Luce vormen een geïntegreerd systeem dat de structurele prestaties en efficiëntie kan optimaliseren. Het chassis combineert holle gietstukken, extrusies en aluminium, terwijl de carrosserie gebruikmaakt van extrusies en aluminium plaatwerk. De architectuur maximaliseert de binnenruimte door de centrale tunnel weg te laten en de accu onder de vloer en de achterbank te integreren. De hoge mate van optimalisatie en integratie van een elastisch gemonteerd achterste subframe combineert het typische rijgedrag van een Ferrari met superieure prestaties op het gebied van rijcomfort. De accubehuizing draagt actief bij aan de stijfheid, met een toename van meer dan 25% (buig) en 35% (torsie) ten opzichte van eerdere vierdeursmodellen. De combinatie van carrosserie en accubehuizing behoort tot de lichtste in zijn klasse voor een auto met deze specificaties. De semi-virtuele dubbele wishbone-ophanging (met hoog gemonteerde bovenste arm), onafhankelijke achterwielbesturing, geoptimaliseerde CCM-remmen en gerichte oplossingen om wrijving te verminderen, maken een opstelling compleet die is ontworpen om rijplezier en comfort te maximaliseren.

Door het uitgebreide gebruik van gerecycled aluminium uit secundaire legeringen kan de CO₂-uitstoot tijdens de productie met ongeveer 70% van het totale voertuiggewicht worden verminderd.

De Ferrari Luce luidt een nieuw hoofdstuk in, maar wel een dat de lange geschiedenis van compromisloze innovatie, rijprestaties en een engineeringcultuur voortzet die erop gericht is de grenzen van het mogelijke te herdefiniëren.