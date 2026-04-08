Mannen kapsels 2026. Wet looks met rebelse imperfectie. Foto Charlotte Mesman

Voor de kapseltrends voor de heren kijken we, zoals altijd, naar de catwalks. Vandaag lichten we de mannen kapsels bij de modeshow van Loewe voor herfst winter 2026 2027 uit. Daar zagen we wet looks met een moderne, rebels twist. Met deze hair looks kijken we vooruit, maar dat betekent niet dat je er nu al mee aan de slag kunt. De looks zijn juist heel geschikt voor de lente en komende zomer.

De modeshow van Lowe op 6 maart 2026, gehouden in het Château de Vincennes tijdens Paris Fashion Week, presenteerde hairstylist Guido Palau een consistente maar verfijnde haarvisie voor de co-ed runway. De collectie van Jack McCollough en Lazaro Hernandez kenmerkte zich door speelse, sculpturale en hoogglanzende elementen – van inflatable parka’s tot latex slips – waarbij de kapsels dienden als het perfecte, moderne canvas.

De hair look

De hair look voor de show van Loewe, die plaatsvond op 6 maart 2026 in het Château de Vincennes tijdens Paris Fashion Week, koos topkapper Guido Palau voor een verfijnde wet look voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke modellen op de catwalk. Wet looks zijn al jaren in de mode en we blijven ze voorlopig nog zien. Het fijne van deze looks is dat ze clean zijn, gestroomlijnd en interessant qua finish. Het zijn moderne looks die perfect passen bij de collectie waarin we opblaasbare parka’s en hoogglanzende kledingstukken, voor hem en voor haar, tegenwamen.

Strak versus speels: het verschil tussen dames en heren

Bij de vrouwelijke modellen was het kapsel strak en tot in perfectie uitgevoerd. Het haar was glad naar achteren gestyled in een klassieke, gepolijste wet look. Losse plukken of volume ontbraken volledig; wat overbleef was een glanzende, bijna sculpturale afwerking die de gezichtsstructuur benadrukte en de aandacht volledig op de kleding vestigde.

Wet looks met rebelse imperfectie blijven de show stelen. Foto Charlotte Mesman

Voor de kapsels voor de mannen koos Palau voor dezelfde basis – een glanzende wet look – maar met een opvallende twist. De look was bewust imperfect. Hoewel het haar strak naar achteren werd gekamd, was er bewust voor gekozen om enkele rebelse lokken over het voorhoofd te laten vallen.

Deze losse, nonchalante lokken gaven het geheel een dynamische en levendige uitstraling, zonder afbreuk te doen aan de luxe uitstraling. Het resultaat was geen rommelige chaos, maar een zorgvuldig gecontroleerde imperfectie die de mannelijke modellen een eigentijdse uitstraling gaf.

Het grappige van deze ‘omkering’ van de rollen is dat de hair look van de vrouwelijke modellen androgyn was, terwijl juist de looks van de mannen zachter – maar ook nonchalanter en daardoor cool – was door de rommelige losse lokken.

Controlled imperfection: de trend achter de look

De herenkapsels sluiten naadloos aan bij een bredere trend voor 2026 die in de mode- en beautywereld te vinden is: controlled imperfection, oftewel intentionele imperfectie. Ook termen als de volgende worden vaak gebruikt (maar ‘what is in a name’?):

Gepolijste rommeligheid (polished dishevelment)

Moeiteloze rebellie (effortless rebellion)

Doorleefde glans (lived-in polish)

Deconstructed wet look

Het principe is eenvoudig: je begint met een perfect gestylde basis – in dit geval de klassieke wet look – en doorbreekt die bewust met kleine, gecontroleerde ‘fouten’, zoals losse lokken. Hierdoor oogt het geheel menselijker, authentieker en minder stijf dan een volledig strakke variant.

Bij Loewe versterkte deze aanpak de speelse, futuristische en tactiele sfeer van de collectie. De glanzende, bijna natte finish weerspiegelde de latex materialen op de catwalk, terwijl de rebelse lokken juist een gevoel van vrijheid en speelsheid toevoegden – precies de balans waar de ontwerpers McCollough en Hernandez naar zochten.

Zo creëer je de Loewe wet look zelf

Goed nieuws: deze look is verrassend eenvoudig thuis na te maken, zonder professionele hulp. Hieronder een praktische stap-voor-stap handleiding voor kort tot middellang haar.

1. Voorbereiding

Was je haar met een milde shampoo, dep het handdoekdroog en laat het nog even aan de lucht opdrogen totdat het nog net wat vochtig is. Kam eventuele klitten zorgvuldig uit.

2. Product voor glans en hold

Breng een gel, pomade of wet-look spray aan met een glanzende finish. Gebruik ongeveer een hoeveelheid ter grootte van een 10-centmunt en verdeel dit gelijkmatig door het haar. Voor extra glans kun je eventueel nog een lichte shine-spray aanbrengen.

3. De slick-back basis

Kam het haar strak naar achteren met een fijne kam of met je vingers. Werk van de kruin richting de nek voor een strakke lijn. Indien gewenst kun je een natuurlijke midden- of zijscheiding creëren (bij Loewe zagen we geen scheiding).

4. De rebelse lokken

Hier zit het kenmerkende Loewe-effect. Neem met je vingers enkele plukken aan de voorkant en trek deze losjes naar voren, zodat ze over het voorhoofd vallen. Houd het speels en niet te netjes: lichte krul of asymmetrie zorgt voor een natuurlijke, rebelse uitstraling. Je kunt de lokken licht draaien of knijpen voor extra textuur. Ook de lokken in je nek mogen speels uitstaan (dit voor het geval je haar in je nek wat langer is). Je hoeft ze niet strak tegen je nek te plakken.

5. Fixeren

Gebruik een lichte hairspray (flexibele hold) om de look te fixeren zonder dat het haar stijf wordt. Eventueel kun je nog een klein beetje pomade aanbrengen in de losse lokken voor extra glans en beweging.

Praktische tips

Tijdsduur: 5–10 minuten

5–10 minuten Beste resultaat: Werk op licht vochtig haar en laat het natuurlijk drogen, of föhn het met koude lucht voor extra glans

Werk op licht vochtig haar en laat het natuurlijk drogen, of föhn het met koude lucht voor extra glans Voor dik of golvend haar: Gebruik iets meer product en kam het haar eerst volledig glad voordat je de losse lokken creëert

Modern, mannelijk en verrassend toegankelijk

De herenkapsels bij Loewe bewijzen dat de wet look allesbehalve saai of ouderwets is. Juist door die ene gecontroleerde imperfectie krijgt de stijl een moderne, mannelijke en verrassend frisse uitstraling.

Of je de look nu draagt voor een avondje uit of als dagelijkse stijl: met deze aanpak bereik je moeiteloos een eigentijdse en stijlvolle finish. En het lijkt erop dat deze trend van gecontroleerde imperfectie voorlopig nog niet uit het straatbeeld zal verdwijnen.