De nieuwe Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ en Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

Mercedes-AMG presenteert de grondig vernieuwde GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+, waarmee het prestatieniveau van zijn SUV-gamma naar een nog hoger plan wordt gebracht. De twee topmodellen combineren V8-power met de allernieuwste technologie, een exclusief design en een bijzonder breed spectrum qua sportiviteit, comfort en dagelijkse bruikbaarheid. Het hart van beide modellen wordt gevormd door de verregaand vernieuwde AMG M177 EVO-motor. De 4,0 liter V8-biturbomotor belichaamt het Mercedes-AMG performance-DNA op indrukwekkende wijze. Fundamentele technische modificaties maken deze iconische krachtbron toekomstbestendig; hij is klaar voor toekomstige regelgeving en blijft tegelijkertijd uitzonderlijke prestaties leveren.

De motor is onder meer voorzien van een zogeheten flat-plane krukas, een aangepaste inlaatnokkenas, een geoptimaliseerd injectiesysteem en een geavanceerde uitlaatgasnabehandeling. Net als zijn voorganger wordt de M177 EVO in Affalterbach gebouwd onder het motto ‘One man, one engine’.

Met de versie van de M177 EVO die in de nieuwe GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ wordt gemonteerd, legt AMG de basis voor een nieuwe generatie V8-motoren die zowel krachtiger als efficiënter zijn, terwijl ze wereldwijd aan de wettelijke vereisten blijven voldoen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe krukas. Deze vermindert de roterende massa’s, de motor kan gemakkelijker toeren maken en biedt een optimale gaspedaalrespons.

Met 450 kW (612 pk) levert de M177 EVO hetzelfde vermogen als zijn voorganger. Het maximumkoppel van 850 Nm is beschikbaar over een breed toerenbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. Dankzij de geavanceerde uitlaatgasnabehandeling, inclusief een partikelfilter dat wereldwijd standaard is, voldoet hij ook aan de nieuwste emissienormen.

Andere technische aanpassingen zijn onder meer het geoptimaliseerde injectiesysteem, de nieuw ontworpen in- en uitlaatkanalen, de aangepaste inlaatnokkenas alsmede verbeteringen aan het compressorwiel en de behuizing van de turbocompressor. Deze maatregelen verbeteren tevens de respons op het gaspedaal, ze verhogen de efficiëntie en zorgen voor een vermogensafgifte die gelijkmatiger is.

De M177 EVO-motor wordt gecombineerd met mild hybrid-technologie met een geïntegreerde startdynamo (ISG) 2.0 en een ondersteunend 48V-boordsysteem. De ISG levert 17 kW (23 pk) en 205 Nm extra, wat de vermogensafgifte verder verbetert. Ook zorgt het voor extra koppel bij lage toerentallen, maakt het energieterugwinning tijdens het afremmen mogelijk en verlopen de herstarts van de motor dankzij dit systeem opvallend soepel.

De acceleratie van 0 tot 100 km/h vergt respectievelijk 3,9 seconden (GLE 63 S 4MATIC+) en 4,2 seconden (GLS 63 4MATIC+), wat samen met een topsnelheid van 280 km/h2 de prestatiecapaciteiten van beide modellen onderschrijft.

De nieuwe AMG Performance-uitlaat

De AMG Performance-uitlaat is eveneens nieuw ontwikkeld. Deze draagt in belangrijke mate bij aan de sound van de V8 en onderstreept het emotionele karakter van de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+. Met de standaard klepbediening is het geluid aan te passen, van een ingetogen sound in de Comfort-modus tot een dynamischer sound in het Sport+-programma. Met de uitlaatkleppen wordt het geluid aangepast aan de rijsituatie. Dit is mogelijk via de geselecteerde rijprogramma’s of met de knop in het centrale bedieningspaneel van de middenconsole. Zo wordt de klank precies afgestemd op de gewenste balans tussen bescheiden en emotioneel.

Emotioneel performance-design met unieke AMG-uitstraling

Het nieuwe performance-design geeft de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ een nog opvallender uiterlijk. De volledig vernieuwde voorkant met zijn karakteristieke AMG-specifieke grille, vergrote luchtinlaten voor een effectieve koeling van de krachtige V8 en exclusieve led-verlichting met AMG-specifieke lichtsignatuur levert een belangrijke bijdrage aan het markante uiterlijk van beide high-performance SUV’s. De achterzijde wordt gekenmerkt door de markante dubbele uitlaatsierstukken van de AMG Performance-uitlaat. De karakteristieke diffusorlook van de achterskirt onderstreept de dynamische, prestatiegerichte look nog eens extra en vormt een duidelijk AMG-statement.

Sportief, comfortabel en geschikt voor offroad rijden: het AMG RIDE CONTROL+-onderstel

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel met luchtvering en adaptief verstelbare demping past zich continu aan de rijsituatie aan. De AMG-specifieke elastokinetiek en traploze dempingsregeling (optie) maken een straffe, sportieve afstelling mogelijk voor een optimale rijdynamiek, terwijl de comfortafstelling voor een soepelere demping zorgt, wat bijvoorbeeld tijdens lange ritten erg plezierig is. In het rijprogramma ‘Trail’ wordt de voertuighoogte voor terreinritten met 55 mm verhoogd, terwijl de dempingsregeling, Active Ride Control en de vierwielaandrijving specifiek aan de omstandigheden worden aangepast.

De GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ handhaven een constante voertuighoogte door een automatische regeling van de luchtvering, ongeacht de belading. In de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ wordt de voertuighoogte met 10 mm verlaagd. Als het rijprogramma ‘Comfort’ is ingeschakeld, wordt de voertuighoogte zodra de snelheid boven de 120 km/h komt eveneens met 10 mm verlaagd. Dit vermindert de luchtweerstand en daarmee het brandstofverbruik. Bovendien verbetert de rijstabiliteit door het lagere zwaartepunt. Om op slechte wegen of hellingen voor meer bodemvrijheid te zorgen, kan de voertuighoogte met een druk op de knop tot 20 mm worden verhoogd terwijl de motor draait, zowel bij stilstand als tijdens het rijden. Dit maakt beide performance-SUV’s zeer breed inzetbaar, van dynamisch rijden op de weg tot veeleisend dagelijks verkeer en licht terreinrijden.

Perfecte handling dankzij actieve rolstabilisatie: AMG ACTIVE RIDE CONTROL

Beide modellen zijn standaard uitgerust met de actieve rolstabilisatie AMG ACTIVE RIDE CONTROL. Dit systeem vermindert het overhellen van de carrosserie in bochten merkbaar en draagt bij aan een bijzonder stabiele en nauwkeurige wegligging. Het onderstel en de besturing reageren nauwkeurig op de rijsituatie en de staat van het wegdek. Om dit te realiseren, zijn op beide assen actieve elektromechanische stabilisatoren met een AMG-specifieke regeling gemonteerd. Tot 1.000 keer per seconde analyseren de bijbehorende sensoren de rijmanoeuvres en het wegdek. Op basis hiervan worden carrosseriebewegingen direct en met maximale precisie tegengegaan. Zowel in bochten als bij het rijden over oneffenheden aan één kant van de weg beperkt AMG ACTIVE RIDE CONTROL de rolbewegingen van de carrosserie tot een minimum. De compenserende stabilisatieregeling heeft ook een positief effect in het terrein. Het geheel nieuw ontwikkelde ESP®-systeem werkt met regelstrategieën die verder zijn aangescherpt, voor maximaal rijplezier.

De permanente vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met volledig variabele koppelverdeling garandeert een optimale tractie onder alle omstandigheden. Om overweg te kunnen met het hoge koppel van de M177 EVO-motor, zijn de aandrijfassen op de voor- en achteras speciaal ontwikkeld voor deze modellen. Ze zijn opgewassen tegen de extreme omstandigheden.

AMG-sperdifferentieel op de achteras: intelligente koppelverdeling voor maximale rijdynamiek

Mede door het standaard elektronisch geregelde AMG-sperdifferentieel op de achteras rijden de performance-SUV’s nog soepeler, wat voor extra rijplezier zorgt. In bochten verdeelt het sperdifferentieel het vermogen optimaal over de twee achterwielen. Het past zich continu aan de rijsituatie aan en zorgt bijvoorbeeld voor meer stabiliteit bij het wisselen van rijstrook. Daarbij vermindert het sperdifferentieel de slip aan het binnenste wiel zonder een remingreep uit te voeren, waardoor er geen vermogen verloren gaat.

In het geval van snelheidsverschillen tussen de aangedreven wielen wordt er meer koppel naar het wiel met de beste grip gestuurd om wielspin te verminderen. Het sperdifferentieel verbetert bovendien de tractie en stabiliteit in alle rijsituaties – van wegrijden en accelereren tot dynamisch bochtenwerk en remmen – en ook bij uitdagende weersomstandigheden, zoals sneeuw. Bij het manoeuvreren of in het stadsverkeer biedt het systeem meer comfort dan een mechanisch sperdifferentieel. De ingrepen worden afgestemd op de rijsituatie en de ESP®-modus. Op deze manier verbetert het sperdifferentieel de balans tussen rijdynamiek, comfort, handling en rijveiligheid.

AMG DYNAMIC SELECT: breed scala aan voertuigkenmerken

Met behulp van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s stemt de bestuurder het rijkarakter in de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ af op de persoonlijke voorkeuren.

‘Comfort’: dit rijprogramma is gericht op een comfortabele algehele set-up met een bijzonder harmonieus schakelgedrag en een soepele besturing.

‘Sport’ en ‘Sport+’: deze rijprogramma’s zorgen voor een stapsgewijze toename van de rijdynamiek. De 9G-transmissie werkt met verkorte schakeltijden. Daarnaast wordt de tussengasfunctie geactiveerd, wat samen met gecontroleerde misfires voor een sportieve en emotionele rij- en geluidservaring zorgt. Het onderstel en de besturing zijn straffer afgesteld en de gasrespons is directer.

‘Trail’ en ‘Slippery’: deze rijprogramma’s optimaliseren de offroad-capaciteiten en de tractie op gladde wegen met ijs of sneeuw. De soepele schakelacties en de subtiele gaspedaalrespons verminderen de aandrijfkracht en passen die aan het wegdek en de gereden snelheid aan.

‘Individual’: dit rijprogramma maakt het mogelijk om alle parameters aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren.

Exclusief velgaanbod

Klanten hebben bij de nieuwe high-performance SUV’s keuze uit diverse lichtmetalen en gesmede AMG-velgen. Beide modellen zijn standaard voorzien van multispaaks velgen. Voor de GLE 63 S 4MATIC+ zijn velgmaten tot 22” leverbaar, voor de GLS 63 4MATIC+ velgen tot 23”. Hiermee is het uiterlijk nog nauwgezetter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren: van een elegant ingetogen uitstraling tot een bijzonder expressieve performance-look.

Hoogwaardig, sportief en digitaal: de cockpit

In het interieur worden de passagiers verwelkomd door een elegante, hoogwaardige ambiance die sportiviteit en luxe combineert. Het AMG Performance-stuurwiel van de nieuwste generatie – leverbaar in nappaleder, microvezel MICROCUT of een exclusieve carbon-versie – ligt perfect in de hand. De AMG-specifieke bedieningstoetsen maken een directe activering van alle relevante performance-functies mogelijk.

Voor de stoelbekleding is een scala aan lederopties leverbaar, van sportief nappaleder Exclusief in zwart, macchiatobeige, beechbrown en red pepper tot nappaleder Exclusief Style in zwart en macchiatobeige. Daarnaast zijn er exclusieve MANUFAKTUR varianten in de kleuren yachtblauw, truffelbruin en karmijnrood. AMG-sierdelen in carbon- of aluminiumlook, evenals de interieurhemel in microvezel MICROCUT onderstrepen het performance-karakter nog meer.

Het nieuwe MB.OS-besturingssysteem met high-res displays geeft alle prestatiegegevens haarscherp weer. Het biedt klanten ook AMG-specifieke weergaven, zoals de koppelverdeling, de G-krachten en gedetailleerde motorparameters. Op deze manier combineert de digitale cockpit intuïtieve bediening, uitgebreide informatie en prestatiegerichte uitstraling.

MANUFAKTUR individualiseringsprogramma: uitgebreide personalisatiemogelijkheden

Het MANUFAKTUR individualiseringsprogramma biedt tal van mogelijkheden om de GLE 63 S 4MATIC+ en GLS 63 4MATIC+ verder naar eigen smaak te personaliseren. Met exclusieve lakken, zoals MANUFAKTUR hightechzilver magno, patagoniërood metallic, mysticblauw metallic, opaalwit metallic, alpinegrijs uni opaalwit magno, siliciumgrijs uni, Côte d’Azur lichtblauw metallic of Ireland mid green metallic krijgt elke auto een uniek karakter.

Het optionele MANUFAKTUR interieurpakket omvat hoogwaardige lederen bekleding, carbon sierdelen en exclusieve siernaden. Samen met het AMG-nightpakket II met donkere chroomaccenten resulteert dit in een auto die in elk opzicht uniek is.