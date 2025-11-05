De modecollectie van Celine voor zomer 2026. De kunst van tijdloos blijven

De modecollectie van Celine voor zomer 2026, ontworpen door Michael Rider en gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week, voelde eerder als een continuïteit dan als een breuk

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

De modecollectie van Celine voor zomer 2026, ontworpen door Michael Rider en gepresenteerd tijdens de Paris Fashion Week, voelde eerder als een continuïteit dan als een breuk: “alsof de show van juli nooit echt was geëindigd,” aldus de ontwerper. De collectie werd geshowd in een groene, met bomen omzoomde tuin net buiten Parijs, op een zonnige zondagmorgen. De collectie ademde een serene zelfverzekerdheid — de perfecte weerspiegeling van Riders visie op ontspannen luxe, zonlicht en vrije tijd.

Rider omschreef de collectie als een mijmering over “mooie momenten, lichtheid en zomerse warmte”, een voortdurende dialoog tussen discretie en sensualiteit. Een verfijnde spanning die de hele collectie doordrenkt: het erfgoed van het huis verweven met een moderne gevoeligheid, preppy Amerikaanse invloeden gecombineerd met Parijse verfijning. Riders doel is helder — kleding creëren die “deel wordt van de herinneringen die we maken terwijl we ze dragen.”

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

Het kleurenpalet roept nostalgie en zonlicht op. Klassieke tinten — zwart, marineblauw, camel en ivoor — vormen de basis, terwijl accenten van helderrood, koningsblauw, grasgroen en goudgeel de energie oproepen van zomerdagen en festivalavonden. Zachte schakeringen van zand, bleekblauw en gebronsd goud voegen warmte en rust toe, terwijl accessoires de looks op een ingetogen manier aanvullen, zonder te overheersen.

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

De materialen ademen lichtheid en souplesse: zijden foulards, katoenen voile, gewassen denim, linnenmixen en vloeibare zijde die zachtjes meebewegen met de wind. Daartegenover staan sartoriale wolsoorten en gestructureerd leer voor een vleugje precisie. Metalen details op de tassen en subtiele verwijzingen naar de paardensport zorgen voor een tastbare rijkdom. Speelse accenten — zoals een paillettenjurk met col of bloemige jacquard-minijurken — voegen fonkeling en verrassing toe.

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

De mini speelt de hoofdrol: uitlopende of rechte jurken, korte rokken en combinaties die een vrouwelijke, zelfverzekerde lichtheid uitstralen. Blazers met licht verbrede schouders en slank gesneden broeken brengen evenwicht tussen strakke tailoring en nonchalante elegantie. Foulards worden getransformeerd tot tops of rokken, een weerspiegeling van het centrale thema: verandering en vloeiende vormen. De co-ed show, waarin mannen- en vrouwenlooks werden gepresenteerd, benadrukte een genderloze, vrije benadering van stijl.

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

Het foulard werd het ware symbool van de collectie — niet slechts een accessoire, maar een structureel element verwerkt in jurken, rokken en trenchcoats. Riders formule — preppy ontmoet Parijs — kwam tot leven in varsity-polo’s, rugbystijl overhemden en sportieve chinos, gecombineerd met zijden lagen voor een frisse, moeiteloze elegantie. Ook de heropleving van tailoring speelde een sleutelrol: scherp gesneden jasjes en pakken ontworpen om écht te dragen. En, zoals gezegd, maakte de mini een glorieuze comeback — niet als provocatie, maar als viering van vrijheid.

CELINE lente zomer 2026 – Photo courtesy of CELINE

De accessoires vervolmaakten het verhaal: de Soft Triomphe bag maakte haar debuut — een nieuwe interpretatie van Celine’s iconische metalen sluiting, uitgevoerd in boterzacht leer. Aan de voeten: equestrian sandalen, Derbys en oversized zonnebrillen, die samen een ingetogen, moderne allure belichamen.

Wat deze collectie onderscheidt, is de nadruk op duurzaamheid boven nieuwigheid. Riders boodschap is duidelijk: mode moet langer leven dan de catwalk en zich wortelen in persoonlijke herinneringen. Dit zijn kledingstukken om te dragen én te koesteren — blazers voor op reis, jurken die zomers vertellen, accessoires die mooier worden met de tijd.

Met deze zomercollectie 2026 bevestigt Michael Rider zijn vaste hand en coherente visie: een ontwerper die zich niet laat opjagen door trends, maar het Celine-taalgebruik verfijnt met subtiliteit en gevoel. Door de codes van het huis te herzien in het licht van het heden, biedt Rider meer dan een garderobe — een stemming, een gevoel. Dat van een moeiteloze, stralende en blijvende elegantie.