De modecollectie van Genny voor lente zomer 2026: onvoorspelbare curves

Tijdens de Milan Fashion Week was de modeshow van Genny voor lente zomer 2026, ontworpen door Sara Cavazza Facchini, een ware ode aan vloeibare, sensuele vrouwelijkheid. De nieuwe zomercollectie was een sensuele en conceptuele reis tussen kunst en mode, geboren uit de poëtische ontmoeting tussen de delicate Phalaenopsis-orchidee – het symbool van het huis – en de visuele kracht van het werk van Marc Quinn, getoond op de runway.

Het is de Britse kunstenaar zelf die het vertrekpunt aanreikt: “De curves van een orchidee zijn als een tekening in de ruimte,” zegt Quinn. Uit die onvoorspelbare lijnen bouwt de creative director een collectie die het idee van het vrouwelijke welvingen transformeert tot een hedendaagse lichaamstaal, waarin elke lijn emotie wordt en elke beweging een gebaar van pure gratie.

Op de fluisterende tonen van verfijnde elegantie worden zeegolven de boord, kraag en manchetten van groene overhemden, of rusten ze licht op de zomen van organzajurken en broeken die losjes rond de enkel vallen. De orchideeënblaadjes buigen en ontvouwen zich in complexe bustiers, te dragen met mannelijke pantalons, of vormen een sculpturale omzoming rond het decolleté van een helderwit body dat lijkt op een levende sculptuur.

De strepen, als slanke stelen, verstrengelen zich met plissé en asymmetrieën: chiffon in de biais gesneden, trench-gilets met een wielvormige snit, jersey en gaasstoffen met zomen die meebewegen op het ritme van het lichaam. Alles trilt “als een tedere en tegelijk verleidelijke omhelzing.”

Verfijnd Chantilly-kant verrijkt mannelijke overhemden met contrasterende boorden, terwijl het kleurenpalet etherische tinten vertoont: wit, groen, poederroze, lichtblauw en zalm, genuanceerd in overgangen die van licht naar diep gaan, als een ademhaling van licht.

Een enkele all-over bloemenprint verweeft orchideeën met het Block Chain-motief van het huis en komt ook terug in de accessoires. De Genny Bag krijgt met florale borduursels, terwijl het nieuwe schoudertasje in gevlochten leer een halfrond silhouet en leren kwastje krijgt. Aan de voeten dragen de modellen: mules met een leren orchidee, hoge teensandalen met florale micropavé en de herboren vintage Genny-pump, met middelhoge hak en afgeronde vorm.

Het verhaal wordt voltooid door de juwelen geïnspireerd op Marc Quinn’s “Light Into Life”: kettingen, ringen, haarspelden en haarbanden die hulde brengen aan “de mooiste vrouwelijke curves: die van het hart en van de geest.”

Met “Curve Imprevedibili” vindt Sara Cavazza Facchini een nieuwe grammatica van het lichaam uit: zacht, levendig, authentiek vrouwelijk. Een ode aan de natuurlijke schoonheid van vrouwen, eindelijk gezien in haar meest vrije vorm.