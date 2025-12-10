Korte kapsels 2026 – Photo Charlotte Mesman

Kort haar is terug – en hoe. Op de catwalks voor lente zomer 2026 was er geen ontsnappen aan: de boyish crop viert een triomfantelijke, ultrachique comeback. Deze haarsnitten zijn superkort, androgyn, maar tegelijkertijd een tikje sensueel. Het zijn frisse, jongensachtige kapsels die flirten met de minimalistische trend die we in de mode en beauty in 2026 tegenkomen. Think luchtige texturen, kleine volumes en beweeglijke pony’s. Weg zijn de harde punkvibes of overdreven gepolijste looks van vroeger; 2026 draait om natuurlijke verfijning.

We lichten drie korte kapsels van de catwalks voor lente zomer 2026 uit, drie boyish cuts die er met kop en schouders bovenuit steken – elk met een eigen karakter. Want deze drie pixies hebben één ding gemeen: ze vieren jouw gezicht in plaats van het te verbergen. Ze zijn licht en vrij. Op de runway, op straat, in jouw spiegel: de boyish crop is niet langer een trend. Het is een statement, iets waar jij voor staat.

Korte gelaagde pixie

Korte kapsels 2026 – Photo Charlotte Mesman

Dit kapsel is een korte, koelblonde coupe met zachte lagen richting de kruin en zijkanten, waardoor het haar luchtig valt en toch compact oogt. De textuur is ietwat rommelig, alsof het met de vingers is losgewerkt: niet “gemaakt”, maar wel duidelijk gestyled, wat een chique editorial vibe geeft. De koele, bijna Scandinavische blondtint versterkt de grafische lijnen van de snit en doet de huid frisser lijken. De lengte is kort en clean, en laat de oren en de nek vrij. Kortom, dit kapsel is boyish zonder hard te zijn.

Micro pixie

Korte kapsels 2026 – Photo Charlotte Mesman

Korte kapsels 2026. 3x Boyish cuts die we in 2026 gaan zien. Foto Charlotte Mesman

Voor wie durft: de micro pixie is het ultieme power statement van 2026. Net geen buzz cut, maar zo kort dat elke millimeter telt. De piepkleine fringe trekt alle aandacht naar je ogen en jukbeenderen. Het haar bovenop het hoofd is net iets langer. Richting het voorhoofd en kruin is het gelaagd geknipt zodat het niet plat valt, maar een spannende beweging behoudt. De contouren rond oren en nek zijn bewust zacht gehouden: geen harde kapperslijnen, maar een vrouwelijke, bijna coutureachtige afronding die het silhouet elegant maakt in plaats van streng.

De soft bowl pixie

Korte kapsels 2026 – Photo Charlotte Mesman

Dit kapsel is een zachte bowl‑pixie waarin de klassieke “komvorm” vervaagt in luchtige, moderne lagen. De bovenzijde is wat voller, met een losse, matte textuur en een korte, onregelmatige pony. De zijkanten zijn korter en gelaagd geknipt zodat de oren net zichtbaar blijven. De beigeblonde tint met koele ondertoon versterkt de zachte lijnen.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS