Adversus | Modetrends | De modecollectie van ISSEY MIYAKE herfst winter 2026 207

De modecollectie van ISSEY MIYAKE herfst winter 2026 207

Creëren, toelaten, de stille kracht van mode die ademruimte krijgt. Dat is het concept van de modecollectie van Issey Miyake voor herfst winter 2026 2027.

Foto van auteur
ADVERSUS
Gepubliceerd
ISSEY MIYAKE Herfst Winter 2026 2027 - Photo courtesy of ISSEY MIYAKE
Op een vrijdag begin maart presenteerde ISSEY MIYAKE in het Carrousel du Louvre de nieuwe collectie voor herfst winter 2026 2027 met de titel Creating, Allowing. Het was meer dan een modeshow; het voelde als een reflectie op aanwezigheid, leegte en de balans tussen controle en loslaten.

De collectie stelt een belangrijke vraag: hoeveel moet een ontwerper echt bepalen? En wanneer zorgt juist het openlaten, het onvoltooide, ervoor dat schoonheid zichtbaar wordt? Deze spanning loopt door de hele collectie en verbindt creëren en toelaten als één geheel.

De setting versterkte dit idee. Een laag zilverachtig zand lag op de vloer en veranderde bij elke stap van de modellen. Het oppervlak werd steeds anders, alsof het meeleefde met de beweging. Het materiaal, gecombineerd met fijne stukjes aluminium, creëerde een ruimte waar kleding, mens en materiaal met elkaar in gesprek gingen.

De ontwerpen zelf waren rustig maar krachtig.

FOUND STONE is een knit-serie geïnspireerd op de eenvoudige aanwezigheid van een gevonden steen. Verschillende breitechnieken vormen samen een textuur die ruw oogt, maar licht aanvoelt.

In ALLOW ontstaat de vorm pas echt op het lichaam. Een stuk stof, dichtgeritst tot een buis, krijgt vanzelf een driedimensionale vorm wanneer het wordt gedragen.

HANDSOME KNIT speelt met contrast door een gestructureerde schouder toe te voegen aan zachte knitwear, wat zorgt voor een nieuw silhouet.

Met UNTITLED wordt de grens tussen af en onaf onderzocht. Een groot stuk stof blijft bewust eenvoudig, waardoor de natuurlijke val en glans centraal staan.

Beweging komt tot leven in WRING PLEATS, waar handmatige en machinale plooien samen zorgen voor dynamiek en diepte.

CORRELATION combineert een eenvoudige jas met een ronde, volumineuze rok en laat zo contrast zien in vorm en structuur.

CALLIGRAPH draait om één vloeiende lijn. De stof wikkelt zich rond het lichaam en creëert lagen en schaduwen zonder complexe constructie.

URUSHI BODY valt op als een moderne interpretatie van traditionele vormen. Met handgemaakt washi-papier en lak ontstaat een stevig, glanzend object dat het lichaam omlijst.

De collectie wordt aangevuld met schoenen in samenwerking met Camper. Het model Anna, geïnspireerd op de Anita-stijl en volgend op Peu Form en Karst Finch, zit als een sok om de voet en combineert zachtheid met een duidelijke vorm.

In Creating, Allowing draait alles om aandacht en balans. Door minder te sturen en meer ruimte te geven, ontstaat een nieuwe vorm van luxe – eenvoudig, doordacht en vol mogelijkheden.

Voeg Adversus.nl toe aan je favorieten! :-)

ADVERSUS is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 1999 - 2026

De artikelen en het beeldmateriaal op ADVERSUS zijn exclusief eigendom van ADVERSUS en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Adverteren
Cookies & Privacy
Op Trendystyle

MAGAZINE

Herenmode
Beauty
Cover models
Fitness
Auto's

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com