De modecollectie van Roberto Cavalli voor lente zomer 2026: vrouwelijkheid en lef

Roberto Cavalli Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Roberto Cavalli

Op de catwalk van Roberto Cavalli voor lente zomer 2026 is het een triomf van licht, pracht en creatieve vrijheid. Onder de artistieke leiding van Fausto Puglisi viert het Italiaanse modehuis de moed om te kiezen, en belichaamt het een gedurfde en volledig hedendaagse vrouwelijkheid met de collectie getiteld “Gold Obsession”.

Goud is niet zomaar een kleur: het is een volwaardig esthetisch manifest. In een wereld vol vaak gewelddadige of verwarrende boodschappen zet Cavalli de schijnwerpers opnieuw op de kernwaarden van het merk. De nieuwe zomercollectie is een viering van zelfbewuste vrouwen die hun eigen pad weten te volgen, in evenwicht tussen instinct en rationaliteit.

Puglisi laat zich inspireren door kunst en geschiedenis: van de koninklijke Cleopatra van Elizabeth Taylor tot de nonchalante elegantie van Nan Kempner, en de radicaal vrije Jane Birkin in Saint-Tropez. Hieruit ontstaat een collectie die directheid en verlangen uitstraalt, en moeiteloos emoties weet op te roepen.

De materialen spelen de hoofdrol: fil coupé, devoré, kant, soepele jersey en driedimensionale jacquards creëren beweeglijke en lichte silhouetten, authentiek vrouwelijk. Denim, trouw aan het DNA van het merk, wordt volledig opnieuw geïnterpreteerd in een ultra-glamoureuze stijl: lage taille jeans, bell-bottoms, gewassen of met zorgvuldig geplaatste slijtageplekken, gecombineerd met luchtige blouses en mannelijk gesneden jassen met royale volumes.

Beweging wordt poëzie met plissé, ook toegepast in trompe-l’oeil in de Iside-print, terwijl denim voor de avond wordt omgevormd tot bustiers en jurken bezaaid met glinsterende applicaties. Een eerbetoon aan couture is te vinden in een speciale jurk, gemaakt door verschillende suède stukken te combineren tot Moorse patronen, een perfecte mix van traditie en moderniteit.

De slang, onbetwiste icoon van het huis, domineert accessoires en sieraden. Hij omhelst hakken en sandalen, siert tassen met piercing-effecten en verovert de microbags gewijd aan de nieuwe geur Serpentine, symbool van vitale energie en transformatie.

“Gold Obsession” is meer dan een collectie: het is een reis door een vrije en consistente vrouwelijkheid, waarin elk detail spreekt van durf, luxe en verlangen. De modecollectie van Roberto Cavalli voor lente zomer 2026 nodigt uit om te stralen, zonder compromissen.