Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

De modecollectie van Issey Miyake voor lente zomer 2026, getiteld ‘Being Garments, Being Sentient’, neemt ons mee op een betoverende reis voorbij de conventies van mode. De collectie werd op 3 oktober in het iconische Centre Pompidou in Parijs gepresenteerd. Het laat een gedurfd concept van kleding zien en verkent de thema’s van bewustzijn, transformatie en vrijheid.

Met deze vernieuwende visie nodigt Miyake ons uit om na te denken: wat als kleding levend was? Wat als het een bewustzijn had dat in staat is om te evolueren, een bedoeling te uiten, en verwachtingen te doorbreken? Het resultaat is een baanbrekende collectie die de grenzen tussen stof en levend organisme vervaagt, en kleding presenteert als iets dynamischer, expressiever en zelfbewuster.

Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

Deze collectie gaat verder dan alleen het bedekken van het lichaam; ze geeft de kleding een eigen leven—een leven dat verdergaat dan louter functionaliteit of esthetiek, en verkent de diepe connectie tussen degene die de kleding draagt en wat gedragen wordt.

De kledingstukken in deze collectie zijn niet simpelweg lappen stof die aan elkaar zijn genaaid, maar levende entiteiten die zich aanpassen, veranderen en evolueren terwijl hun drager ermee communiceert. In dit universum bevrijdt kleding zich van haar vooraf gedefinieerde vorm, en biedt het een uitdrukking van vrijheid en individualiteit zoals we die nog niet eerder hebben gezien.

Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

De modecollectie van Issey Miyake voor lente zomer 2026 is dan ook een ware les in sculpturale mode, met verschillende opvallende kledingstukken die de grenzen van traditioneel ontwerp verleggen.

ARMS, een ontwerp dat onmiddellijk de aandacht trekt, ondermijnt de verwachtingen door de mouwen op onverwachte plekken te plaatsen. Dit speelse contrast tussen de constructie van het kledingstuk en de ledematen van het lichaam creëert een dynamisch gevoel van dissonantie, en biedt tegelijkertijd de vrijheid om het stuk op verschillende manieren te dragen. Dit bewuste heroverwegen van de positie van de mouwen benadrukt de autonomie van de drager en herdefinieert wat een jas kan zijn.

Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

GENERIC WEAR tilt het concept van transformatieve kleding naar een nog hoger niveau. Met dit ontwerp wordt het idee van kleding die groeit en haar huid verliest verkend, waardoor het kledingstuk een levende entiteit lijkt. Door alledaagse stukken zoals t-shirts en hoodies in de collectie op te nemen, brengt deze serie deze vertrouwde kledingstukken naar het rijk van evolutie en transformatie, en toont het de verrassende contrasten tussen het voorspelbare en het onvoorspelbare.

Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

A SHOPPER’S BODY behandelt het thema van consumptie, door een kledingstuk te presenteren dat nieuwe contouren aan het lichaam oplegt via grote, praktische zakken op ongebruikelijke plaatsen. Gemaakt van een elastisch jersey dat als een tweede huid aanvoelt, reflecteert dit stuk visueel de overweldigende aard van consumptie, door het lichaam te transformeren in een container die het gewicht van excessief materialisme draagt.

Issey Miyake Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Issey Miyake

PALINDROME biedt een omkeerbaar ontwerp dat traditionele opvattingen over binnen- en buitenkant uitdaagt. Dit shirt-achtige kledingstuk kan binnenstebuiten worden gedragen, wat de illusie creëert van een shirt onder een jas wanneer het op de ene manier wordt gedragen, en het tegenovergestelde effect wanneer het wordt omgedraaid. Een slimme manier om te laten zien hoe vloeiend de perceptie van kleding kan zijn, onderhevig aan verandering, net zoals de grenzen tussen het lichaam en de kleding.

CONCEALED speelt met het concept van ruimte tussen het lichaam en de stof, door de aandacht te verleggen van het kledingstuk zelf naar de sculpturale vormen die het creëert. Het buisvormige ontwerp omsluit het lichaam op een zachte manier, waardoor een minimalistische, bijna etherische silhouet ontstaat die het volume en de vorm die het genereert viert, eerder dan de kleding zelf.