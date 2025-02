De nieuwe modecollectie van Fendi voor herfst winter 2025 2026

De zomer moet nog komen, maar in Milaan showen de modehuizen op dit moment de modecollecties voor herfst winter 2025 2026. Vandaag vertellen we je over

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

De zomer moet nog komen, maar in Milaan showen de modehuizen op dit moment de modecollecties voor herfst winter 2025 2026. Vandaag vertellen we je over de nieuwe modecollectie van Fendi voor de volgende winter. Misschien steek je er nog ideetjes voor je huidige winterlook van op.

Fendi. Al vanaf het eerste silhouet op de catwalk is het spannend. Een uitlopende jas wordt gedragen als een jurk, met een hoge kraag en een taille die wordt vastgehouden door een dunne gouden riem. De technieken van intarsia, honingraat en patchwork Gheronato zijn hier toegepast op omgekeerd lam dat lijkt op vos, nerts en marter, maar dat het niet is. Het idee gaat verder met de zandloper, een knipoog naar oneindigheid, die zich manifesteert in satijnen rokken met volants, corollajasjes met volants en afgeronde mouwen.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Gemarmerde plissé en geribde gebreide jurken lossen op in gekrulde zomen, patchwork van paling en lamsleer loopt uit in A-lijn chevronrokken en rauw gesneden herenjassen wikkelen zich in een verborgen ceintuur voor een lyrisch effect. Een crescendo van kleuren roept de tinten op van Rome, de stad van Fendi, bij zonsondergang – laurier en bosgroen, grafiet, chocolade en petroleumblauw – tot de vurige tinten van de eeuwige zonsondergang in kaneel en terracotta, bubblegum, karnemelk, scharlaken en stoffig roze.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Terugkijkend op 100 jaar stijl en vakmanschap, bereikt Fendi’s artistieke bekwaamheid zijn hoogtepunt in blazers met mouwen met manchetten en broeken met klokbodem, terwijl wollen jassen worden gedeconstrueerd met een prominente satijnen achterkant. Trenchcoats, een ode aan de Italiaanse power-dressing, worden los gesneden in lamsvel of met een sjaalkraag in geplooide tafzijde, terwijl de cabans voor heren verschijnen in stoffige tinten van compacte wol.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Voor zowel vrouwen als mannen wordt Fendi’s stola van omgekeerd lam als een op maat gemaakte kraag gedragen over cardigans met juwelen, kostbare lingeriejurken of georgette blouses, met de grandeur van een overjas of het gemak van een sjaal. Elders triomfeert het leerwerk van de Fendi ateliers in een paar geribbelde Selleria jassen in omkeerbaar hertenleer en suède, en in oogverblindende Op-Art jassen die niet zijn afgewerkt met prints, maar als geometrische pluche inlays.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

De allure van Romeinse avonden wordt voortgezet in een spel van ondoorzichtigheid en glans, van de gewatteerde satijnen rokken gedrapeerd als de mouw van een bisschop, tot het borduurwerk van spiegeltjes en kristallen verspreid over geruit bouclé. Chantillykant komt terug in een kasjmier twinset voor haar of in een mannenhemd met krijtstreep.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

De accessoirecollectie voor herfst winter 2025 2026 is een caleidoscoop van kleur en decadentie, met een retro-futuristische draai voor signature-items van het Maison. Zo is de nieuwe Fendi bag Giano een “click-clack” maanvormige tas die transformeert van clutch tot schoudertas. De tas komt in tweekleurig kalfsleer en is afgewerkt met het Fendi eekhoorn embleem en een portret van Janus op tegenoverliggende zijden. De Spy Bag Fendi werd gelanceerd in 2005 en keert terug met een gedraaid handvat van omgekeerd lam in sorbettinten, samen met de Peekaboo en Baguette als een eeuwigdurend icoon van het Maison. Inlegwerk van omgekeerd lam, disco pailletten en gegroefde suède technieken veranderen de Fendi Mamma Baguette en de Fendi Peekaboo Soft in een spectaculair ontwerp, terwijl de legendarische Fendi Baguette komt met luipaardprint of spiegelborduurwerk. Voor mannen komt Fendi met de nieuwe Fendi Lui duffeltas met rits en een zachte Cuoio Romano hobo met metalen FF logo hardware. De Fendi Maxi Charms zijn gemaakt van gerecyclede Fendi stoffen, een combinatie van vakmanschap en creatieve circulariteit.

Aan de voeten van de modellen steken trompe l’oeil laarzen en peep-toe slippers in satijn en paling met een slanke sleehak of een gehaakte hak afgewerkt met een glimmende metalen flits, terwijl de woestijnlaarzen voor heren zijn gesneden uit wild omgekeerd lam en zacht lamsleer.

Fendi vrouw herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Fendi

Ontworpen door Delfina Delettrez Fendi, schittert de nieuwe sieradencollectie met bontachtige texturen, van slangenkettingkragen en armbanden tot kroonluchter ‘fontein’ oorbellen, sterling zilveren obelisk hangers en FF kettingen voor heren.