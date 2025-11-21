De modecollectie van Givenchy voor lente/zomer 2026

Op 3 oktober 2025 presenteerde Givenchy tijdens Paris Fashion Week de nieuwe lente/zomercollectie voor 2026. Het was de tweede collectie van Sarah Burton voor het modehuis. Ze bouwde verder op het moderne Givenchy-silhouet dat

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Op 3 oktober 2025 presenteerde Givenchy tijdens Paris Fashion Week de nieuwe lente/zomercollectie voor 2026. Het was de tweede collectie van Sarah Burton voor het modehuis. Ze bouwde verder op het moderne Givenchy-silhouet dat ze al liet zien in de modecollectie van herfst/winter 2025. Deze keer maakte ze de vormen zachter, maar werkte ze ze ook verder uit. Vanaf het begin was duidelijk dat de collectie een balans had tussen draagbaarheid, krachtige kledingvormen en een vrouwelijke uitstraling.

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Strakke kledingvormen worden gecombineerd met sensuele details, doorzichtige stoffen en technieken die normaal in haute couture worden gebruikt. De bekende kenmerken van Givenchy die we al in de wintercollectie zagen – zoals gebogen naden, zachte schouders en een duidelijke taille – blijven, maar er is meer beweging in de kleding dan vorig seizoen.

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Er zijn veel details die lijken op ‘ontkleding’: open revers, zichtbare bh-bandjes en jasjes die licht om het lichaam vallen. Doorzichtige stoffen spelen een belangrijke rol, zoals netstoffen en doorschijnende jurken. Ook jurken zonder schouderbandjes in kersenrood laten gecontroleerd de huid zien. Ruches en lagen zitten op halslijnen, rokken en capes. Lange, zandloperachtige vormen verschijnen in diepe decolletés, hoge splitten en sculpturale silhouetten, maar alles blijft soepel omdat er geen versteviging is.

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Kledingstukken van prêt-à-porter krijgen luxe details zoals handborduursels, franjes in kleurverlopen, chiffon dat op veren lijkt en jurken die losjes om het lichaam draperen. Grote sieraden – zoals strass-colliers, lange oorbellen en bodychains – maken de looks compleet.

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Het kleurenpalet loopt van klassieke neutrale kleuren zoals zwart (bijvoorbeeld in de opening met duchesse-satijn) en wit (bij geborduurde jurken die op lakens lijken), naar zachte pastels zoals lichtroze en perzik, en felle accenten zoals kersenrood en zwembadblauw. Materialen variëren van zijde en satijn tot netstoffen en chiffon, terwijl doorschijnende stoffen de sensuele uitstraling versterken. Borduursels, zijden draden en franjes dragen bij aan een gecontroleerd artistiek effect.

Givenchy lente zoner 2026 – Photo courtesy of Givenchy

Kortom, de collectie combineert precisie met zachtheid. Het laat een elegante vrouwelijkheid zien door een vrouwelijke blik. Burtons collectie bouwt voort op haar debuut en toont een Givenchy-vrouw die gestructureerd en toch los is, romantisch en zelfverzekerd, en die straalt door vakmanschap en moderne elegantie.