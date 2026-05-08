De modecollectie van Hermès voor herfst winter 2026 2027 – Photo courtesy of Hermès

Op 7 maart 2026 veranderde Hermès de historische kazerne Garde Républicaine in Parijs in een meeslepende wereld van schemering en beweging. Het was, zoals altijd, in deze kazerne dat creative director Nadège Vanhee-Cybulski de nieuwe modecollectie van Hermès voor herfst winter 2026 2027 presenteerde: een collectie die balanceerde tussen dag en nacht, waar schaduwen de silhouetten verzachtten en beweging een vorm van stille kracht werd.

De locatie vormde meteen het emotionele hart van de show. De runway was bedekt met mos, terwijl diepblauw licht, geïnspireerd door James Turrell, de ruimte vulde met een bijna filmische sfeer. Alles draaide om overgang en contrast – een wereld waarin kleuren veranderden, schaduwen ontstonden en de zintuigen scherper werden. Hermès presenteerde niet alleen kleding, maar creëerde een complete sfeer van mysterieuze sensualiteit en gecontroleerde elegantie.

Centraal in de collectie stond de iconische zijden sjaal uit 1951 van A.M. Cassandre. De grafische print, met een abstracte toren die uitkijkt naar een hemel vol wolken en een verdwijnpunt in de verte, werd het visuele uitgangspunt van het seizoen. Vanhee-Cybulski vergrootte, spiegelde, draaide en quilte het motief op verschillende kledingstukken. Het verscheen op shirtdresses met ritssluiting, bombers, shirt jackets en sculpturale gilets. Ook zijden carrés kregen een nieuwe vorm als capes met bontkragen. Terwijl de modellen door het donkere decor liepen, zorgden geometrische lijnen en perspectieven voor een bijna hypnotisch effect.

De silhouetten waren smal, gestroomlijnd en modern. Ze volgden het lichaam op een krachtige maar soepele manier en gaven tegelijk veel bewegingsvrijheid. A-lijn minirokken werden gecombineerd met stretch shorts, terwijl korte jurken en strak gesneden pakken de nadruk legden op beweging en controle. Biker- en militaire invloeden verschenen in soepele leren jassen, asymmetrische jurken, mini-jurken met ritsen en jassen met vier zakken.

Ook de paardensport bleef duidelijk aanwezig in de collectie. Klassieke broeken maakten plaats voor jodhpurs en hoge rijlaarzen met platte hakken gaven de looks een sterke, zelfverzekerde houding. Salopettes en gestructureerde outerwear verwezen naar de ruitersport en verbonden de collectie met het erfgoed van Hermès, terwijl de styling tegelijk stedelijker en moderner aanvoelde.

Een van de meest interessante elementen was het spel tussen showen en verbergen. Spiraalvormige ritsen liepen rond het lichaam en maakten het mogelijk om vormen en proporties aan te passen. Afneembare shearling-kragen voegden flexibiliteit toe, terwijl laagjes en transparante stoffen diepte creëerden. Glanzendleren jassen werden gedragen over lichtere lagen en verschillende texturen gaven monochrome looks meer diepte.

Materialen speelden een belangrijke rol in de collectie. Leer, al lang een symbool van het vakmanschap van Hermès, verscheen soepel en sculpturaal tegelijk in jassen, jurken, jumpsuits en minirokken. Struisvogelleer bracht extra textuur, terwijl shearling, mohair en knitwear warmte en soepelheid toevoegden. De combinatie van glad leer, shearling, mohair en struisvogelleer zorgde voor rijke ton-sur-ton contrasten die luxueus maar ook praktisch aanvoelden.

Het kleurenpalet volgde het ritme van een zonsondergang die langzaam overgaat in de nacht. Heldere mosterd- en citroentinten verwezen naar het laatste licht van de avond, waarna de collectie overging in diepe roodtinten, burgundy, mosgroen, navy en donkerblauw. Zwart en houtskoolgrijs brachten een sterke nachtelijke elegantie, terwijl accenten in maïsgeel, limegroene knitwear en zachtblauw voor levendige contrasten zorgden. Vooral de combinatie van fel limegroen met diepe burgundy gaf de collectie extra energie.

De accessoires versterkten het gevoel van ingetogen kracht. Iconische Kelly-tassen verschenen naast Picotins en zachte Hobo-tassen, soms uitgevoerd in exotisch leer of opvallendere kleuren. Hoge cuissard-laarzen verlengden het silhouet, terwijl zwarte Cossack-hoeden en gekleurde pantykousen in donkergroen, burgundy en maïsgeel de after-hours sfeer versterkten. Geometrische snitten, diagonale ritsen en capes van bedrukte zijde maakten de garderobe compleet.

De beautylook was bewust geraffineerd. Smoky eyes en zachte contouren creëerden een redactionele twilight-uitstraling, terwijl lichte schaduwen onder de ogen voor extra diepte zorgden. Het haar bleef eenvoudig zodat de kleding en de sfeer van de show alle aandacht kregen.

Met deze collectie bracht Hermès vakmanschap, erfgoed en moderne sensualiteit samen in een garderobe voor een vrouw die voortdurend in beweging is. Vanhee-Cybulski presenteerde een vrouw die sterk, zelfstandig en volledig in controle is terwijl ze zich door de overgang van dag naar nacht beweegt. In plaats van te kiezen voor spektakel of virale momenten, maakte de show indruk met sfeer, precisie en emotionele diepgang.

In deze wereld van schemering liet Hermès zien dat echte luxe niet overdadig hoeft te zijn – het kan ingetogen zijn, met kracht, elegantie en moderne sensualiteit.