De haartrend voor 2026: glossy en greasy – Photo courtesy of Hermes

In 2026 draait het in de haartrends om één ding: haarproduct — véél haarproduct. Het is een trend die uitnodigt tot nonchalance: haar dat slordig, glanzend en bijna bezweet oogt, alsof je net van de tennisbaan of catwalk stapt.

Greasy hair wordt hét beauty statement van het nieuwe seizoen. Bij Lacoste zagen we modellen met lokken die strak stonden van de stylingproducten om die “net-uitgespeeld”-glans te creëren. Coperni koos voor nog meer dramatiek: haren vet van wortel tot punt, in glanzende slierten strak naar achteren gekamd. En zelfs bij het altijd verfijnde Hermès werd er royaal met gel en olie gewerkt. Over die opvallende hair look vertellen we je vandaag meer.

Zon, sensualiteit en de vrije geest

Voor de Hermès-zomercollectie nam artistiek directeur Nadège Vanhee-Cybulski ons mee naar de Camargue, het ruige zuiden van Frankrijk. Denk aan paarden die door zonovergoten vlaktes galopperen — een geliefd beeld van het huis. De collectie eert opnieuw de ruiterwereld, maar dan met een sensuele twist. Natuurlijk zijn er de vertrouwde aardetinten en leren kledingstukken, maar de silhouetten tonen meer huid. Een van de meest terugkerende details: minimalistische tops die doen denken aan tuigjes en kleine harnassen. De energie is sportief, verleidelijk en doordrenkt met vrijheid.

Hermès-hair: untamed met een sculpturale twist

Die vrije, zonovergoten vibe leeft ook door in de kapsels, die draaien om ‘untamed beauty’. Verschillende stijlen passeerden de revue:

Korte kapsels werden strak, glanzend en recht naar achteren gekamd met flinke hoeveelheden product.

werden strak, glanzend en recht naar achteren gekamd met flinke hoeveelheden product. Lang steil haar kreeg vooraan een bijna sculpturale vorm: doordrenkt met product, volumineus tot aan de oren, omlijstend als een frame rond het gezicht. De rest van het haar viel los en soepel naar beneden, met een zachte zijscheiding.

kreeg vooraan een bijna sculpturale vorm: doordrenkt met product, volumineus tot aan de oren, omlijstend als een frame rond het gezicht. De rest van het haar viel los en soepel naar beneden, met een zachte zijscheiding. Krullende modellen kregen versterkte, gedefinieerde texturen met fluffy volume rond het gezicht en opnieuw die subtiele zijscheiding.

Deze looks zijn verrassend eenvoudig thuis te creëren. Kort haar kam je strak naar achteren met een royale hoeveelheid product. Bij lang haar werk je gel, wax of een olie-gelmix in het haar — vanaf de punten tot ongeveer de hoogte van de oren — zodat je het soepel kunt modelleren. Trek vervolgens een vage zijscheiding en duw het haar met je vingers licht omhoog, zodat het speels van het gezicht af staat.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS