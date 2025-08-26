De herencollectie van Dries Van Noten voor lente zomer 2026: nonchalante elegantie en zeepoëzie

Fade in: een nieuwe dageraad waarin de nacht langzaam oplost. Julian Klausner debuteert met zijn eerste herencollectie voor Dries Van Noten en…

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Fade in: een nieuwe dageraad waarin de nacht langzaam oplost. Julian Klausner debuteert met zijn eerste herencollectie voor Dries Van Noten en presenteert een garderobe die vraagt om heruitvinding – een spel van contrasten tussen klassieke tailoring en spontane flair, tussen formeel en vrij.

Vrijgevochten elegantie, met een vleugje maritieme nostalgie

De nieuwe herencollectie voor lente zomer 2026 toont het beeld van een man die we allemaal willen zijn: overhemd losgeknoopt, mouwen opgestroopt, silhouetten die licht en lucht toelaten. Strakke das, double-breasted jasjes, borduursels vol betekenis contrasteren liefdevol met een paréo rond de heupen, zand tussen de tenen, veters die niet matchen, schelpen en bedels die als vakantieherinneringen aan een ketting bungelen.

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Laag op laag: bouwen, loslaten, heruitvinden

Formeel of ontspannen? Waarom zou je kiezen? Deze herencollectie van Dries van Noten nodigt uit om te combineren en deconstrueren. Jassen van double duchesse-satijn krijgen een klokvorm of een geplooide rug, gedragen op ribgebreide fietsbroeken. Tailoring neigt naar vrouwelijke volumes maar wordt vertaald naar de mannelijke garderobe: avondtops met boothals, gewikkelde vesten over witte hemden, jersey met nauw gedefinieerde taille. Smokings zonder rigide structuur, met een brutale twist – gecombineerd met driekwartbroeken.

Luxe stoffen, luchtig gebracht

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Van klassieke ruiten tot glanzend satijn, van cloqué-jacquards tot gerecycleerde, tweekleurige weefsels in verticale strepen die doen denken aan luxe pyjama’s. Zijdezachte jockeystrepen zorgen voor een speels accent. Pointelle-breisel en kantpatronen nodigen uit tot aanraking. Haak- en oogsluitingen, overdekte knopen, hemdvoeringen in opgerolde manchetten: subtiele knipogen naar couture.

Prints en kleur in dialoog

Groot en klein, abstract en subtiel: bloemenprints, vervormde stippen en ton-sur-ton grafische motieven sieren omwikkelde sarongs met artisanale zeefdruk. De kleurencombinaties zijn gedurfd: felrood en cyaan, verzadigd oranje met mauve, frisgroen met zwart, wit en kaki – allemaal in balans gebracht door een zacht gemêleerd grijs.

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Borduurwerk en fonkeling in het alledaagse

Casualwear krijgt een glamour glans: glinsterende shorts met trekkoord, losse tanktops over grijze jersey, pakken versierd met speelse borduurpanelen. Pailletten spatten als confetti uiteen op jersey. In veel looks staat de cummerbund centraal. Klassiek formeel, nu heruitgevonden in verzadigde kleuren, strepen en wervelende borduursels die de taille opnieuw definiëren.

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Schoenen, sneakers, sokken: de finishing touch

Klassieke schoenen in zwart of rood leer, of met krokoprint en sportieve veters. De iconische DVN-sneakers keren terug in nieuwe materialen en kleuren: van rood suède tot pastel satijn en monochrome uitvoeringen in ton-sur-ton tinten.

Dries Van Noten man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Dries Van Noten

Sieraden en strandamuletten

Sieraden als persoonlijke talismannen: duurzaam verzamelde schelpen, gouden draad, stukjes abaloneschelp aan veters – als een liefdesring gedragen aan een ketting. Een tastbaar souvenir, tussen emotie en esthetiek.

Samengevat: de herencollectie van Dries Van Noten voor lente zomer 2026, onder regie van Julian Klausner, is een ode aan moeiteloze elegantie. Klassieke tailoring krijgt ademruimte door spontane styling, rijke stoffen versmelten met een zomerse vibe, en couturedetails maken het verhaal compleet: visueel rijk, vrij en verrassend.