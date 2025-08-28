De modecollectie voor lente zomer 2026 is een uitnodiging om het alledaagse met nieuwe ogen te bekijken: ironisch, surrealistisch, teder maar ook sensueel, stedelijk met een sprookjesachtige toets

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Met Piazza Fiorucci transformeert het modehuis mode in een stedelijk toneel waar de grens tussen werkelijkheid en verbeelding flinterdun wordt. De modecollectie voor lente zomer 2026 is een uitnodiging om het alledaagse met nieuwe ogen te bekijken: ironisch, surrealistisch, teder maar ook sensueel, stedelijk met een sprookjesachtige toets.

De silhouetten spelen met het lichaam en met het idee van voortdurende transformatie: extreem hoge en smalle tailles, aansluitende babytee’s, kokerrokken en leggings die de codes van daywear herschrijven. De hartvormige tops worden statement pieces, terwijl gestructureerde volantdetails veranderen in cartoonachtige riemen met een ironische twist. De iconografie van Fiorucci vernieuwt zichzelf: de iconische lippen worden beha’s, microtops en accessoires zoals de nieuwe Lips Bag, verkrijgbaar in mini- en maxi-versies.

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

De prints zijn een explosie van popfantasieën: engelen, harten en cupido’s verweven zich met strepen die uitbarsten in popcorn, stippen die veranderen in harten, kleurrijk speelgoed en poedels met strikken. Elk grafisch motief wordt een kleine visuele kortsluiting, in staat om het gewone om te zetten in het buitengewone.

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Het werk van kunstenares Janina Zais tilt de collectie voorbij het eenvoudige aankleden: met cartoon-achtige bodypaintings veranderen de modellen in levende kunstwerken. De styling versterkt dit speelse universum met ondeugende accessoires en provocerende slogans zoals Make Hearts Beat Again.

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Het kleurenpalet draait rond drie essentiële accenten – rood, lichtblauw en wit – uitgewerkt in materialen die transparantie en experiment combineren. Tule en netstoffen gaan een dialoog aan met gerecycled PVC, technisch nylon en sportieve stoffen zoals jersey en lycra, tot aan klassiekers als chiffon en crêpe de chine. Daarnaast vallen nieuwe materiële oplossingen op, zoals siliconen-afwerkingen, Tyvek met papiereffect en gelakte oppervlakken.

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Het resultaat is een garderobe die ironie en verlangen, lichtheid en kracht vermengt, in een evenwicht waarin de uitgesproken schouders de hoofdrol opeisen en de jurken soepel vallen. Elk kledingstuk is ontworpen als een gebaar van vrijheid: een ode aan verwondering, aan affectie, aan een identiteit die voortdurend in beweging is.

Fiorucci lente zomer 2026 – Photo courtesy of Fiorucci

Met deze modecollectie ondertekent Fiorucci een liefdesverklaring aan mode als emotieve en persoonlijke taal: een serieus spel dat schoonheid in al haar vormen viert, en dat ons uitnodigt de wereld te bekijken met de pure blik van wie zich nog weet te verbazen.