Greasy Glam: waarom zichtbaar haarproduct het in 2026 helemaal wordt – Photo Charlotte Mesman

De voorbije seizoenen zagen we op de catwalk al steeds meer wet looks opduiken. Gel is helemaal terug van weggeweest. Je gebruikt het om je haar strak om je hoofd te leggen voor een elegante, gestroomlijnde uitstraling met die typische natte finish. Maar backstage bij Coperni tijdens de lente-zomercollectie 2026 deden de hairstylisten nog een schepje bovenop die trend. Zij werkten het haar van de modellen af met producten die niet zozeer glans gaven, maar een bijna vettige laag achterlieten. Geen verfijnde glos, maar een zichtbare, compacte film die het haar een olieachtig, bijna ongewassen aanzien gaf. Alsof het al dagen geen shampoo had gezien.

Mode met een missie

Een beetje context: de Coperni-show voor zomer 2026 draaide helemaal om technologie die het lichaam ondersteunt. Het Franse maison presenteerde de nieuwe C+-lijn – kleding doordrenkt met pre- en probiotica die geactiveerd worden door lichaamswarmte. Designers Sébastien Meyer en Arnaud Vaillant vatten het samen onder één woord: carewear. De show zelf voelde bijna ceremonieel: een cirkelvormige setting, licht dat meebewoog met je bioritme, en de noten van Kate Bush op de achtergrond. De boodschap was duidelijk: dit zijn kledingstukken die méér doen dan je lijf aankleden – ze verzorgen het.

Haar dat mag “leven”

Diezelfde aandacht voor het lichaam en zijn natuurlijke ritmes kwam terug in de beauty looks. Het haar was strak of juist speels naar achteren gekamd met een overvloed aan product dat je duidelijk kon zien zitten: zacht, vettig, plakkerig.

Bij sommige modellen werd het haar strak uit het gezicht getrokken, terwijl bij anderen de natuurlijke krullen hun vrijheid behielden, maar ook daar bleef het product onmiskenbaar zichtbaar. Bij een aantal modellen was zelfs het haar rond het gezicht bewust vettig en ongepolijst gestyled.

Wat alle varianten gemeen hadden: het haar werd uit het gezicht gedragen voor een open, frisse uitstraling. Soms werd een lange speld achter het oor geplaatst om alles op zijn plek te houden. Achterop de rug vielen de lokken in smalle, olieachtige slierten. Strakke paardenstaarten maakten plaats voor losjes vastgezette, nonchalante lengtes.

Huid boven make-up

De make-up volgde dezelfde filosofie: minimaal, ademend en gericht op huidwelzijn. Geen opvallende lippen of oogschaduw, maar een stralende huid, een beetje mascara en natuurlijk opgemaakte wenkbrauwen. Carewear tot in de kleinste details.

De nieuwe schoonheidscode

Durf te spelen met zichtbare haarproducten die je haar ook nog eens verzorgen. Neem een rijke pomade, een leave-in conditioner of een goede haarolie, breng het royaal en zichtbaar aan, en voilà: je creëert moeiteloos de Coperni-look in je eigen badkamer. Je haar profiteert ervan — en ja, greasy is het nieuwe fresh. Wen er maar aan.

Charlotte Mesman voor ADVERSUS