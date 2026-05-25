Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Voor de Cruise collectie 2027 van Louis Vuitton smeedt Nicolas Ghesquière een verbinding tussen de eigen identiteiten en werkelijkheden van Parijs en New York, en tussen de steden binnen die stad, hun tegenstellingen en dualiteiten. Het is een dialoog die altijd onvermijdelijk heeft gevoeld, geladen met de creatieve spanning die alleen de meest doordachte mode kan vasthouden.

New York is altijd samengesteld geweest uit meerdere identiteiten, uiteenlopende culturen en ervaringen die zijn samengesmolten tot iets dat groter is dan de som der delen. Nooit enkelvoudig, het is een amalgaam – uptown en downtown, verleden en toekomst, een plek van afwisselende gevoelens en gelijktijdige attitudes. Mooie tegenstellingen, perfecte verschillen.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Pop art, popcultuur, pop luxury

New York in de eenentwintigste eeuw, beleefd als een popcultuurervaring, draagt een inherente universaliteit in zich. Het is een plek van aspiratie – zowel een bestemming als een punt van culturele inscheping. Er bestaat, in gelijke mate, een universaliteit in Louis Vuitton zelf: wereldwijd bekend en onmiddellijk begrepen. Pop art, popcultuur en pop luxury komen hier samen in het idee van het populaire als een krachtig medium, een voertuig om boodschappen aan iedereen over te brengen.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Het is de ontdekking in de archieven van Louis Vuitton die de Cruise 2027-collectie haar meest elektrische lading geeft. Een leren koffer uit de jaren dertig, radicaal omgewerkt als een doek door de Amerikaanse hedendaagse kunstenaar Keith Haring, legt een directe link tussen het modehuis en de pop art. Deze toevallige ontmoeting duikt opnieuw op als een fundamentele inspiratie: een selectie van Harings werken is te zien op kledingstukken en accessoires, waarbij elk kledingstuk op zijn beurt een doek wordt dat Harings onderscheidende artistieke taal en blijvende erfenis eert.

Reizen tussen ruimtes, reizen tussen tijdperken

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

De setting van het Frick – een beroemd kunstmuseum in New York, gevestigd in een weelderig 19e-eeuws herenhuis – is een geladen en betekenisvolle omgeving, ingebed in de metropool, een plek om verschillende tijden en andere ervaringen te verkennen. Die sfeer omlijst de collectie met stille elegantie. Zoals het Frick Franse decoratieve kunsten viert door een Amerikaanse blik, zo presenteert Louis Vuitton Cruise 2027 diverse uitdrukkingen van Amerikaanse stijl door het prisma van het Franse savoir-faire, in een doorlopend en steeds rijker wordend gesprek.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Vakmanschap verheft de werkelijkheid. Spiegelbeelden van echte garderobes worden gesublimeerd tot iets buitengewoons. Spijkerbroeken, jersey, leer – een erfenis van de Amerikaanse stijl wordt hier opnieuw vertaald met precisie en poëzie. In de Amerikaanse garderobe leeft een idee van de Amerikaanse vrouw: dynamisch, vrij, energiek. De diepte van de Europese cultuurgeschiedenis en de breedte van de moderne Amerikaanse ervaring – oude meesters en pop art, oude wereld en nieuw – worden gelijktijdig gevierd, zonder dat de een de ander vermindert.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Verschillende verbindingen, onverwachte kruispunten

In de kleding leven verschillende tijdperken en identiteiten van New York naast elkaar, zoals ze dat doen in het weefsel van de stad zelf. Fragmenten van popcultuur – gokautomaten, autocarrosserieën, bewerkt leer – en echo’s van de grandeur van de Gilded Age worden opnieuw in context geplaatst, verwerkt in kledingstukken of nagemaakt als accessoires, als een liefdevolle manier om hun herinneringen te koesteren.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

De kleuren zijn levendig, briljant en onmiskenbaar positief. Graffiti in passementerie of lovertjesborduursel creëert onverwachte kanten met de energie van de straat. Moderne figuren bewegen zich, als geesten uit de toekomst, om ruimtes te verstoren die aan het verleden doen denken. En uiteindelijk, terwijl Ghesquières visie zich ontvouwt in de salons van het Frick, mag alles hier thuishoren – verleden en toekomst, Parijs en New York, het legendarische en het radicale, eindelijk samen.

Louis Vuitton Cruise 2027 Fashion show © Louis Vuitton – All rights reserved

Meta Description: De Cruise collectie 2027 van Louis Vuitton verbindt Parijs en New York via Keith Haring, pop art en Amerikaanse stijl op z’n Frans.