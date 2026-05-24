Dior Cruise 2027 – Photo courtesy of Dior

Christian Dior heeft altijd de verleidelijke kracht van de film begrepen. Voor de Cruise collectie 2027 staat die blijvende fascinatie voor het witte doek centraal in een collectie die een stralende draad trekt tussen het roemrijke verleden van het modehuis en de gouden mythologie van Los Angeles. Het vertrekpunt is zo filmisch als het maar kan: een haute couture-jasje uit de modecollectie van lente zomer 1949, gedragen door Marlene Dietrich in Alfred Hitchcocks film Stage Fright, een kledingstuk dat het volledige gewicht draagt van de glamour en het mysterie van het oude Hollywood.

Een liefdesbrief aan Los Angeles

De Californische klaproos is het tweede leidende symbool in deze Cruise collectie. Bloemmotieven — een terugkerend thema in het visuele vocabulaire van het modehuis — weven zich door de looks. Deze nieuwe Cruise collectievan Dior is in de kern een droom van de creatieve figuren van LA: zonnig en doordrongen van de bijzondere energie van een stad die altijd de grens tussen kunst en leven heeft weten te vervagen.

Textuur, vakmanschap en de kunst van het kleden

De damesgarderobe is opgebouwd uit zorgvuldig doordachte contrasten. Bouclé wollen jasjes komen met gerafelde manchetten — een bewuste verzachting van de structuur die een ontspannen, Californische lichtheid uitstraalt zonder het vakmanschap van de couture los te laten. Geborduurd kanten avondjurken spelen een dramatische hoofdrol, terwijl patchworksjaals en schapenvachtjassen warmte en een zekere bohémiengeest aan de collectie toevoegen. Elk kledingstuk, elke creatie leest zowel als kostuum als als kleding, en dat is precies de spanning die Dior altijd al zo goed weet vast te houden.

De LA-man stapt in de schijnwerpers

Herenmode krijgt alle ruimte in deze Cruise collectie, en het resultaat is een garderobe die even doordacht en karaktervol is als het vrouwelijke equivalent. Paillettenpakken vangen het licht met onbevangen zelfvertrouwen, terwijl pyjamahemden gecombineerd met leren broeken een balans vinden tussen gemak en karakter die volledig en herkenbaar Californisch is.

Een bijzonder moment vormt een reeks archetypische Amerikaanse hemden, gemaakt in samenwerking met de legendarische kunstenaar Ed Ruscha, waarbij elk kledingstuk elementen uit zijn bestaande werk bevat. Het is een ontmoeting van twee iconische visuele talen — die van Dior en die van Ruscha — die prêt-à-porter verheft tot draagbare kunst.

Nieuwe silhouetten voor een nieuw hoofdstuk

De accessoires vertellen hun eigen verhaal van vernieuwing. De iconische Saddle-tas krijgt een strakke update, waarbij de vertrouwde vorm wordt verfijnd voor een nieuw hoofdstuk. Een bucket silhouet met het Dior Médaillon maakt zijn entree, samen met een schoudertas met een opvallende maanvormige basis, waarmee het modehuis zijn aanbod uitbreidt met vormen die zowel fris als diep geworteld in de codes van Dior aanvoelen.

De schoenen, tot slot, worden tot leven gebracht door bloemen en pailletten — kleine, vrolijke gebaren die de centrale thema’s van de collectie letterlijk met elke stap bevestigen.