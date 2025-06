De nieuwe herencollectie van Paul Smith voor lente zomer 2026

Paul Smith Lente Zomer 2026 – Photo courtesy of Paul Smith

Als een oprecht eerbetoon aan de kunst van het reizen en persoonlijke ontdekking, presenteerde Paul Smith zijn nieuwe herencollectie voor lente zomer 2026 met een intieme salonshow in het Milanese hoofdkwartier van het modehuis, tijdens de Milan Fashion Week. Ver verwijderd van het klassieke catwalkspektakel bood de presentatie een diep persoonlijke reis door Smiths levenslange passie voor verkenning, vintage vondsten en de verhalende kracht van textiel.

De collectie, bestaande uit 30 looks, riep het beeld op van een doorgewinterde reiziger die zich met moeiteloze charme kleedt door schatten te verzamelen op verre markten en vergeten plekken. De silhouetten verwezen naar het maatwerk van de jaren ’50 — korte jasjes gecombineerd met hoog getailleerde, vlakke broeken — wat resulteerde in een ontspannen, nonchalante elegantie. De keuze om af te stappen van de dubbele plooien, kenmerkend voor de vorige twee seizoenen, benadrukte de lichtheid en het gemak van de collectie.

Kleur stond centraal in het verhaal. Een zonovergoten palet van limoengroen, koraal en fuchsia bracht herinneringen tot leven aan verre zomers, met verwijzingen naar handgeverfde stoffen en de gouden gloed van de straten van Caïro, zoals vastgelegd in een fotoboek dat Smith inspireerde tijdens het ontwerpproces. Deze levendige tinten werden verzacht door verweerde aardetonen, die warmte, vergankelijkheid en de vervaagde charme van door de zon versleten textiel opriepen.

Prints speelden een hoofdrol dankzij een reeks handgemaakte collages die werden omgezet in opvallende patronen op overhemden, jassen en accessoires. De collages — samengesteld uit fragmenten van foto’s die Paul Smith zelf had genomen — verwezen naar de vroege jaren van de ontwerper en zijn scherpzinnige oog voor het onverwachte. Het thema van samengestelde schoonheid keerde terug in een jas met dubbele rijen knopen en met opgestikte vogels en in een leren blouson versierd met florale suèdemotieven.

De accessoires verdiepten het verhaal van reizen en het zoeken naar souvenirs. Hotelsleutelhangers in vintagestijl — vervaardigd uit hetzelfde acetaat als de brillen van het modehuis — werden afgewisseld met verzamelbare metalen charms die riemen, sieraden, baretten en zelfs maatpakken sierden. De tassen riepen spontane weekenduitjes op, terwijl sommige modellen netzakken met groenten en fruit droegen, alsof ze net terugkwamen van de markt. Aan hun voeten: lichte, gestroomlijnde schoenen geïnspireerd op het schoeisel van autocoureurs, vervaardigd uit een uitgebalanceerde mix van leer, mesh en suède — een subtiele voortzetting van het collage-thema.

De herencollectie van Paul Smith voor lente zomer 2026 draaide niet om trends, maar om nieuwsgierigheid. Door middel van texturen, kleuren en nostalgie herinnerde ze ons eraan dat stijl, net als reizen, het meest authentiek is wanneer die persoonlijk, onvoorspelbaar en vol verhalen is.