De modecollectie van Louis Vuitton voor lente zomer 2026 is een intiem mode-manifest. De collectie, getiteld In Praise of Intimacy as an Art de Vivre, transformeert de privésfeer tot een sartoriaal manifest

WOMEN'S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

De modecollectie van Louis Vuitton voor lente zomer 2026 is een intiem mode-manifest. De collectie, getiteld In Praise of Intimacy as an Art de Vivre, transformeert de privésfeer tot een sartoriaal manifest, waarbij het concept van een "binnen-garderobe" opnieuw wordt gedefinieerd met gedurfde inventiviteit en stilistische vrijheid.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

De collectie ademt een verfijnde rebellie, een viering van het zelf dat zowel introspectief als universeel resoneert. Nicolas Ghesquière doorbreekt traditionele archetypen en vermengt genres voor een collectie die zowel persoonlijk als revolutionair aanvoelt.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

Elke look, elke creatie fluistert vertrouwelijkheden, waarbij elk kledingstuk een uiting is van individualiteit en zelfexpressie. De tailoring bevrijdt zich van conventies, met silhouetten die dansen tussen gestructureerd en vloeiend, alsof de kleding zelf intieme gesprekken voert in de geborgenheid van een thuis.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

De stoffen en vormen suggereren een garderobe die is samengesteld voor het individu, waarbij intrinsieke luxe prevaleert boven uiterlijk vertoon – een ode aan de ultieme verfijning van authentiek kleden.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

De scenografie, ontworpen door Marie-Anne Derville, weerspiegelt deze ethos van intiem eclecticisme. Haar eigentijdse appartement-setting mixt tijdperken en stijlen, met moderne kunst van Robert Wilson, 18e-eeuws vakmanschap van Georges Jacob, Art Deco-zitmeubelen uit de jaren '30 van Michel Dufet en 19e-eeuwse keramische sculpturen van Pierre-Adrien Dalpayrat, naast Derville's eigen ontwerpen.

WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton
WOMEN’S SPRING-SUMMER 2026 FASHION SHOW © Louis Vuitton

Deze samensmelting van Frans raffinement door de eeuwen heen creëert een decor dat zowel tijdloos als hedendaags aanvoelt, en verankert de collectie in een dialoog tussen verleden en heden. Ghesquière weeft een narratief dat zowel diep persoonlijk als universeel bevrijdend is, en nodigt ons uit om met elk gekozen kledingstuk ons meest authentieke zelf te omarmen.

