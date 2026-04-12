Mannenkapsels 2026: de 8 grootste trends die je dit jaar gaat zien.

De mannenkapsels van 2026 is het jaar waarin mannenkapsels weer écht persoonlijk en gevarieerd worden. Na jaren van strakke fades en harde lijnen maken we een duidelijke shift naar textuur, zachtheid en nonchalance.

Dit jaar draait het om kapsels die er natuurlijk en verzorgd uitzien zonder dat het er “te gedaan” uitziet. Van ultrakorte buzz cuts tot lang rock’n’roll haar – de trends zijn toegankelijker, draagbaarder en beter afgestemd op individuele gezichtsvormen en levensstijlen.

Of je nu kort haar wilt, een overgang naar medium lengte overweegt of juist voor lang haar gaat: in 2026 is er voor bijna elke man een passende en moderne look.

In dit artikel vind je de 8 belangrijkste mannenkapsels van 2026, gerangschikt van kort naar lang, met uitgebreide uitleg, echte straatvoorbeelden, gezichtsvorm-advies en praktische styling tips.

1. Buzz cut (gemillimeterd)

Buzz cut met net iets langere bovenkant. Foto Charlotte Mesman

De buzz cut blijft een van de meest gekozen kapsels voor mannen die houden van eenvoud en weinig onderhoud. In 2026 zien we vooral zachtere versies met minimale textuur en natuurlijke overgangen in plaats van strak opgeschoren fades. Dit zorgt voor een modernere, minder militaire uitstraling.

Wat deze trend onderscheidt, is dat de buzz cut niet meer volledig ‘egaal’ hoeft te zijn. Lichte variaties in lengte (bijvoorbeeld iets langer bovenop) geven het kapsel meer vorm. Hierdoor kun je dit wash & go kapsel beter aanpassen aan de vorm van je gezicht. Ook wordt de haarlijn vaak natuurlijker gelaten in plaats van strak afgewerkt. Wil je meer weten over de buzz cut, lees dan ons gedetailleerde artikel Herenkapsels 2026: buzz cut of moderne crew cut?

Bij welke gezichtsvorm?

Zeer veelzijdig – staat bij bijna elke gezichtsvorm.

Styling:

Bijna geen product nodig. Eventueel een lichte matte paste voor wat definitie.

2. Edgar cut (in gematigde versie)

Edgar cut in gematigde versie 2.0. Foto Charlotte Mesman

De Edgar cut blijven we ook in 2026 in het straatbeeld (maar niet op de catwalks) terugzien. Tijdens de afgelopen modeweken van maart jl. zagen we dit kapel een meer gematigde, verfijnde vorm. Waar eerdere versies vaak extreem strak en recht waren, zien we nu een meer gebalanceerde look met afgeronde lijnen en natuurlijke textuur.

Kenmerkend blijft de fringe die iets over het voorhoofd valt, maar deze is minder hard en meer “blended” met de rest van het haar. De zijkanten zijn kort, maar niet extreem opgeschoren, waardoor het kapsel beter uitgroeit en minder onderhoud vraagt.

Het resultaat is een kapsel dat zowel edgy als draagbaar is, en perfect past bij de huidige trend van nonchalante styling. Wil je meer over deze haartrend weten, lees dan ons artikel De haartrend voor heren in 2026? Gecontroleerde nonchalance

Bij welke gezichtsvorm?

Goed bij ovaal en vierkant gezicht. Bij een rond gezicht kun je beter een iets langere variant kiezen.

Styling:

Gebruik een matte paste of clay om textuur te creëren. Föhn het haar licht naar voren of laat het natuurlijk drogen.

3. Soft textured crop

Heren, de mannenkapsels voor 2026 zijn langer en imperfect! Model bij Celine herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Dit is momenteel de populairste trend onder de jongeren. De soft textured crop combineert korte zijkanten met een langere, sterk getextureerde bovenkant die bewust rommelig wordt gestyled.

In 2026 draait het ook in deze look vooral om zachtheid: geen harde lijnen, maar vloeiende overgangen en een natuurlijke, luchtige textuur. Het kapsel ziet eruit alsof het “moeiteloos goed zit”, wat precies de bedoeling is.

Wat dit kapsel zo populair maakt, is de balans tussen stijl en gemak. Het ziet er modern en verzorgd uit, zonder dat je elke dag veel tijd kwijt bent aan styling.

Bij welke gezichtsvorm?

Uitstekend bij ovaal of vierkant gezicht.

Styling:

Werk matte clay of paste door het haar voor textuur. Voeg een beetje textuurspray toe voor extra volume en beweging.

4. Curtain bangs voor mannen

Halflang haar met rommelige opvallende pony. Foto Charlotte Mesman

De gordijntjespony voor mannen is in 2026 helemaal terug, maar dan in een moderne, luchtigere vorm. De bangs vallen losjes naar beide kanten en creëren een open, zachte uitstraling rondom het gezicht.

In tegenstelling tot eerdere trends zijn de curtain bangs minder zwaar en meer “wispy”, waardoor ze natuurlijk bewegen en minder snel plat vallen. Ze worden vaak gecombineerd met een wat langere haarlengte en lichte lagen voor extra beweging.

Dit kapsel heeft een sterke invloed van zowel jaren ’90 stijlen als hedendaagse K-fashion en streetwear, wat het extra relevant maakt voor jongere doelgroepen.

Bij welke gezichtsvorm?

Zeer goed bij ovaal, lang en hartvormig gezicht.

Styling:

Laat het haar natuurlijk drogen of föhn het licht naar buiten voor volume. Een beetje textuurspray zorgt voor de perfecte nonchalante finish.

5. Textured fringe / messy fringe

Kort kapsel met textured fringe. Foto Charlotte Mesman

De textured fringe is een speelse en toegankelijke kapseltrend waarbij de focus ligt op een losse, rommelige pony die over het voorhoofd valt. In 2026 zien we vooral varianten met veel beweging en weinig structuur, waardoor het kapsel er spontaan en relaxed uitziet.

De zijkanten zijn meestal kort tot medium, terwijl de bovenkant bewust ongelijk wordt geknipt om een “messy” effect te creëren. Dit maakt het kapsel ideaal voor mannen die een jonge, energieke uitstraling willen zonder te strak gestyled haar.

Het grote voordeel is dat het kapsel juist beter wordt naarmate het iets uitgroeit.

Bij welke gezichtsvorm?

Goed bij bijna alle gezichtsvormen, vooral bij rond en ovaal gezicht.

Styling:

Sea salt spray of textuurspray voor extra textuur en volume.

6. Shaggy layers (medium lengte)

Shaggy layers (medium lengte). Foto Charlotte Mesman

Shaggy layers zijn dé keuze voor mannen die meer lengte willen, maar wel een speelse en moderne look willen behouden. Dit kapsel bestaat uit meerdere zachte lagen die zorgen voor natuurlijke beweging en volume.

In 2026 ligt de nadruk op een ontspannen, bijna “onverzorgde” uitstraling die toch bewust gestyled is. Het haar mag licht golven, pluizen of bewegen – perfectie is hier juist niet het doel.

Deze stijl is sterk geïnspireerd door retro invloeden (zoals de jaren ’70 en ’90), maar wordt nu gecombineerd met moderne kniptechnieken voor een lichtere en draagbare versie.

Bij welke gezichtsvorm?

Goed bij ovaal en lang gezicht. Het verzacht hoekige gezichtstrekken.

Styling:

Textuurspray en scrunchen voor een nonchalante, bewegende look.

7. Lang haar met rock ’n’ roll vibe

Lang haar met rock’n’roll vibe. Foto Charlotte Mesman

Voor de lefgozers: lang, losvallend haar met veel textuur en een duidelijke rock’n’roll vibe. Dit kapsel draait om vrijheid, beweging en een beetje “ruigheid”.

In 2026 zien we minder gepolijste lange kapsels en juist meer natuurlijke structuren, lichte waves en een iets wilde afwerking. Het haar hoeft niet perfect te zitten – hoe ‘wilder’, hoe beter.

Dit kapsel past vaak bij een bepaalde lifestyle of uitstraling en wordt soms gecombineerd met baardgroei voor extra karakter.

Bij welke gezichtsvorm?

Goed bij ovaal en lang gezicht.

Styling:

Sea salt spray voor textuur en beweging. Air-dryen of licht föhnen voor volume.

8. Modern mullet / Italian mullet

Tot slot een mannenkapsel dat we wel op straat maar niet op de catwalks en onder het modepubliek tegenkomen: de modern mullet (ook wel Italian mullet), vaak met korte zijkanten en een veel langere achterkant, ook al is de huidige variant minder scherp en beter in balans dan de klassieke variant.

De overgangen tussen kort en lang zijn minder extreem, en de textuur speelt een grote rol. De achterkant blijft langer, maar vloeit natuurlijk over in de rest van het kapsel. Dit maakt het kapsel meer draagbaar (al is het niet onze favoriet).

De Italian mullet heeft vaak een iets elegantere afwerking, met meer aandacht voor vorm en detail, waardoor het kapsel ook buiten alternatieve stijlen populair wordt.

Bij welke gezichtsvorm?

Goed bij lang en ovaal gezicht.

Algemene stylingtips voor mannenkapsels 2026

Gebruik dit jaar vooral matte producten in plaats van glanzende pomades. Te veel glans is al snel ouderwets.

Investeer in een goede textuurspray of sea salt spray. Dit geeft je kapsel direct meer volume en een natuurlijke, nonchalante look.

Ideaal voor textured crops, Edgar cuts en fringes. Gebruik een kleine hoeveelheid en werk het vooral in de bovenlaag.

Veel van de 2026-trends komen het best tot hun recht als je het haar natuurlijk laat drogen.

Gebruik dit voor extra volume bovenop bij crops en shaggy layers.

Knijp het haar van onder naar boven samen met product erin voor mooie waves en textuur (deze stylingtechniek heet scrunchen).

Must-have producten voor 2026

Matte clay of matte paste

Textuurspray / sea salt spray

Flexibele hairspray

Licht glansserum (alleen voor de puntjes)

Welk kapsel past bij jouw gezichtsvorm? (overzicht)

Bijna alles staat goed (vooral textured crop, curtain bangs en shaggy layers)

Soft textured crop, Edgar cut, shaggy layers

Curtain bangs, shaggy layers, long rock’n’roll hair

Textured crop, curtain bangs

Buzz cut, textured crop met extra volume bovenop

FAQ – Veelgestelde vragen

Welk kapsel is het makkelijkst te onderhouden? De buzz cut en de soft textured crop. Beide hebben weinig styling nodig. Welke trend groeit het mooist uit? Curtain bangs en shaggy layers. Kan ik een textured crop zelf stylen als beginner? Ja, met matte clay en textuurspray is het goed te doen. Begin met weinig product. Staat lang haar bij elke man? Niet bij iedereen. Het werkt het best bij ovaal en lang gezicht. Bij een rond gezicht kan het het gezicht breder laten lijken. Je moet er bovendien het type voor zijn. Welke producten zijn écht onmisbaar in 2026? Matte clay/paste en textuurspray. Dit zijn de twee producten die je kapsel direct moderner maken.







