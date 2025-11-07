De modecollectie van Dries van Noten voor lente zomer 2026 was geïnspireerd door de stranden bij zonsondergang. De collectie met de naam“Wavelength” is een ode aan zonovergoten vrijheid en

De modecollectie van Dries van Noten voor lente zomer 2026 was geïnspireerd door de stranden bij zonsondergang. De collectie met de naam“Wavelength” is een ode aan zonovergoten vrijheid en de stille grootsheid van de zee. Doordrenkt van een gevoel van gemak en optimisme, vertaalde de collectie de kenmerkende intellectuele sensualiteit van de Belgische designer naar iets vloeiends, spontaan en zacht stralends.

Van Noten vond zijn inspiratie in dat moment waarop lucht, zee en licht kortstondig samensmelten. De silhouetten van surfers, het zachte geruis van de golven, de glinstering van zon op water — ze werden allemaal visuele en tactiele motieven die door de collectie heen liepen. Dit samenspel van structuur en zachtheid, spanning en ontspanning, bepaalde het ritme van de collectie.

De elegantie van een wetsuit fungeerde als leidmotief, heruitgevonden in kleine, afgeronde raglanmouwen en smal gesneden bermuda’s. De tailoring was strak maar ontspannen — lineair en dicht bij het lichaam zonder te knellen — terwijl snitten en plooien decoratief werden ingezet, waardoor constructie tot ornament werd verheven. De “koninklijke houding” van surfers werd vertaald in subtiele historische verwijzingen, gecompenseerd door de bescheiden vertrouwdheid van grijs jersey.

Kleur golft door de collectie: van licht naar felle verzadiging, van luchtige witten tot gedurfde, grafische combinaties. Prints en borduursels — zwarte motieven op levendige tinten — leken direct op de stof getekend, een handgemaakte spontaniteit die zowel modern als meditatief aanvoelde.

De materialen wisselden af tussen stevig en vloeiend, een ware tactiele symfonie. Neopreen scuba, double duchesse satin en moiré boden substantie en glans; gewassen zijden mousseline, katoenen voile en satijn brachten transparantie en beweging. Losse gestreepte breisels voegden een briesje van jaren ’60 optimisme toe — een knipoog naar de zorgeloze rebellie van surfcultuur.

Accessoires versterkten het speelse karakter. Sieraden werden als aangespoelde schelpen gegroepeerd — spontaan, organisch, glanzend — terwijl zachte, ruime tassen en platte sneakers de sfeer van moeiteloos bewegen accentueerden. Op de soundtrack verweefde de delicate grootsheid van Philip Glass zich met surfrock, en weerspiegelde zo de afwisseling van rust en energie in deze modecollectie voor lente zomer 2026.

Met Wavelength vangt Dries Van Noten de zomer als zowel energie als stilte — een meditatie over de oeroude vreugde van zonlicht, de geometrie van beweging en de rust die schuilt in eenvoud. Het is een collectie die, als het getij, tussen contrasten beweegt en zo een taal van elegantie vindt die diep levendig aanvoelt.