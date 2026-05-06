Waarom dit moderne mannenkapsel met blunt fringe en bowl cut-invloeden in 2026 één van de grootste haartrends voor heren is.

De boy fringe 2026: dit mannenkapsel combineert 90s vibes met K-pop cool – Photo Charlotte Mesman

De mannenkapsels voor 2026 zijn effortless cool: het gaat allemaal om natuurlijk haar dat beweegt en cool is. Een perfect voorbeeld is deze blunt boy fringe met zachte bowl cut-elementen. Het kapsel combineert retro 90s-nostalgie met hedendaagse K-pop-invloeden, en het staat iedereen fantastisch, vooral als je steil haar hebt.

Wat maakt dit kapsel zo speciaal?

Op de foto zie je een rechte, zware pony (blunt fringe) die net boven de wenkbrauwen valt en het gezicht perfect omlijst. Bovenop het hoofd heeft het haar een medium lengte met natuurlijke textuur en volume, terwijl de zijkanten en achterkant geleidelijk vervagen – geen harde fade of undercut, maar een ronde, natuurlijke overloop, zoals we dat in de haartrends voor 2026 tegenkomen.

Het resultaat? Een clean, low-maintenance look die modern en gemakkelijk in onderhoud is.

Dit is geen ouderwets “paddestoel”-kapsel. Het is een moderne bowl cut remix of boy fringe, waarbij de klassieke ronde vorm lichter en textuurrijker is gemaakt. Kappers noemen het een van de defining trends van 2026: cool, face-framing en super draagbaar.

Sterke K-pop invloeden: van Seoul naar Jouw Spiegel

Laten we het even in de context plaatsen. Waar komt dit kapsel vandaan? We zien hier K-pop invloeden. De zware, rechte fringe is een signatuur element in veel Korean hairstyles voor jongens en mannen. Denk aan de populaire Korean bowl cut of mushroom cut die al jaren bij idols en K-drama-acteurs terugkomt – maar dan in een 2026-update met zachtere blending en natuurlijke beweging (want dat is dé trend van nu).

K-pop idols combineren vaak zo’n fringe met lichte perms of textuur voor stage-looks. Verzorgd, jong en trendy zonder over-the-top te zijn.

Het is een cross-over tussen westerse 90s boyband-stijl (denk aan Leonardo DiCaprio’s curtains of klassieke mod cuts) en de verfijnde Korean esthetiek. In 2026 smelten die twee perfect samen.

Waarom dit kapsel perfect past bij de haartrends 2026

Boy fringe / boy bangs is dé look van het jaar

Kappers en haarstylisten merken dat mannen steeds vaker vragen naar forward fringes. Mannen schrikken niet meer van het woord ‘pony’ maar durven het aan er eentje te laten knippen. Het geeft direct een moderne, jongere uitstraling, een instant update van je haarlook.

90s Revival met een moderne twist

Bowl cuts, textured crops en fringe-heavy looks domineren. Steeds vaker is er vraag naar dit soort kapsels die natuurlijk drogen en weinig stylingproduct nodig hebben.

Koreaanse invloeden blijven

Textured fringe, zachte lagen en face-framing details blijven we terugzien in de mannentrends.

Kortom: dit kapsel is niet alleen trendy, maar ook toekomstbestendig. Het werkt casual op kantoor, tijdens een date of voor een avondje uit.

Hoe style je dit kapsel in 2026-stijl?

Dagelijks onderhoud

Was met een milde shampoo en laat het haar grotendeels aan de lucht drogen voor natuurlijke textuur.

Styling

Gebruik een matte clay of sea-salt spray voor lichte grip en beweging in de pony. Werk vooral met je vingers – een stijltang is meestal niet nodig.

Onderhoud

Laat het kapsel iedere 4–6 weken bijwerken om de rechte pony strak te houden. Te lang laten groeien zorgt ervoor dat het haar in de ogen valt. Je gaat je haar dan al snel in een zijlok stylen en dan is het effect weg.

Wat zeg je tegen je kapper?

“Een moderne boy fringe / bowl cut remix met blunt straight bangs, zachte blending aan de zijkanten, medium lengte bovenop en natuurlijke textuur. K-pop geïnspireerd, maar draagbaar.” Neem kapselfoto’s mee.

Voor wie is dit kapsel ideaal?

Steil tot licht golvend haar

Jongens en mannen die een coole, jeugdige look willen zonder veel onderhoud

Ovale, hartvormige of rechthoekige gezichtsvormen

De fringe zorgt voor balans en werkt flatterend.

De sweet spot van 2026

Dit kapsel mixt 90s nostalgie, K-pop cool en moderne kapperstechnieken tot een look die vrijwel altijd goed werkt. Of je nu fan bent van Korean idols of gewoon een simpele upgrade zoekt: de boy fringe met blunt pony is jouw nieuwe go-to.