BOSS Herfst Winter 2026 2027 – Photo courtesy of BOSS

Voor de modecollectie van herfst winter 2026 2027 – voor dames en heren – gaat BOSS op een verfijnde reis door zijn eigen sartoriale erfgoed en tilt het de kunst van kleden naar een niveau van precisie, intentie en uitstraling. Dit is geen nostalgische terugblik, maar een bewuste herinterpretatie van tailoring – waar vakmanschap karakter wordt en constructie leidt tot zelfvertrouwen.

Centraal in deze nieuwe modecollectie staat een dialoog tussen verleden en heden. Archiefjassen uit het einde van de jaren ‘80, met hun gestructureerde schouders, worden opnieuw vormgegeven met hogere revers geïnspireerd op de late jaren ‘90. Het resultaat is een sterk spel tussen volume en controle: brede schouders worden in balans gebracht door een slankere taille, wat zorgt voor een krachtige maar rustige look. Double-breasted jassen worden gecombineerd met broeken met één plooi, terwijl drieknoopsjassen samengaan met meer ontspannen modellen met dubbele plooien.

Kleden wordt hier een echte kunstvorm, een zoektocht naar perfectie die de basis vormt van de collectie. Tailoring blijft niet beperkt tot traditie, maar wordt een persoonlijke signatuur – een bewuste keuze voor wie zichzelf wil uitdrukken via kleding.

Archiefdetails in bedrukte zijde en jacquard krijgen een nieuwe, elegante uitstraling. Stropdassen, pochetjes en sjaals worden verrijkt met bloemmotieven zoals pioenrozen, calla’s en lelies. Deze patronen zijn modern en geschikt voor zowel dag als avond. Ze verzachten de strakke lijnen van tailoring en voegen een vloeiende elegantie toe.

Zelfvertrouwen komt voort uit constructie

In deze zowel dames- als herencollectie staat één idee centraal: zelfvertrouwen komt voort uit constructie. Dit zie je ook in de outerwear, waar luxe stoffen worden gecombineerd met technische materialen uit de sportswear. Het resultaat is een mix van stijlen met een verrassend rijke textuur. Klassieke vormen krijgen een nieuwe uitstraling door moderne afwerkingen. Denk aan een nylon trenchcoat met revers van geborsteld alpaca, of leren jassen gecombineerd met zacht kasjmier.

Elke naad heeft een doel. Elke verhouding is doordacht. Elk detail klopt. Tailoring wordt zo een taal van ambitie – voor mensen die succes niet tonen, maar belichamen, met rust en zekerheid.

Volgens Marco Falcioni, Creative Director van Hugo Boss AG, komt de inspiratie van creatieve pioniers – kunstenaars, acteurs, schrijvers en muzikanten – die op belangrijke momenten kiezen voor tailoring. Deze collectie viert en vernieuwt die symbolen met een moderne blik. Of het nu gaat om een driedelig pak, een perfect gemaakte jas, een strak overhemd of een zijden stropdas: tailoring wordt sterker wanneer het persoonlijk wordt.

Een belangrijk doel was om tailoring meer in een lifestyle-context te plaatsen, weg van de klassieke kantoorlook. De collectie laat hybride combinaties zien, zoals pakken met laarzen geïnspireerd op paardensport, gebaseerd op een archief loafer. Textuur speelt een grote rol, met innovatieve technieken die stoffen een verrassend effect geven. Leer, inmiddels een belangrijk onderdeel van BOSS, verschijnt in verschillende vormen – van zacht en compact tot varianten met struisvogel- of pony-effect. Ook knitwear krijgt een scherpere uitstraling door nieuwe technieken.

Het kleurenpalet

Het kleurenpalet versterkt de materialen: diep zwart, nachtblauw, rookgrijs, olijf, roestbruin, warme terracotta en goudoker. Samen zorgen ze voor een energieke en verfijnde uitstraling die typisch BOSS is.

Mode accessoires

De ervaring van de runway gaat verder in een exclusieve selectie die online beschikbaar werd voor leden van het loyaltyprogramma. Daaronder een in Italië gemaakte monk shoe met een opvallende gesp en een verborgen detail: “BOSS” gevormd door kleine nagels in de zool. Ook is er een grote heren tas van zacht leer, met unieke hardware, handgestikte details en een voering van geitenleer.

De BOSS Revers tas, een ander ambachtelijk stuk, verschijnt in een speciale runway-editie. Geïnspireerd op de revers van een jas, staat dit accessoire symbool voor kracht en precisie. De selectie wordt afgerond met een genderneutrale set accessoires: een stropdas, sjaal en pochet, allemaal gemaakt van zijde in Italië, met paisley- en andere archiefpatronen in een moderne stijl.