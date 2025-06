De herencollectie van Zegna lente zomer 2026: het leven als catwalk

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

Wanneer we het over Zegna hebben, hebben we het over een idee dat verder gaat dan enkel herenkleding. De mannenshow voor lente zomer 2026 vormt daarop geen uitzondering. Gepresenteerd in de Dubai Opera – daartoe een week lang getransformeerd tot een surrealistische en poëtische Villa Zegna – is deze collectie, ontworpen door Alessandro Sartori, een open manifest van een wereld waarin mode niet enkel gedragen wordt, maar geleefd.

Een ode aan materiaal en herinnering

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

De nieuwe herencollectie voor lente zomer 2026 is een liefdesverklaring aan de materie en haar vertelpotentieel. Sartori verkent, vervormt, laat herinneringen na. De kledingstukken, blootgesteld aan intensief wassen en kreuken, lijken geboetseerd door de woestijnwind: verbleekte kleuren, volumes die zich voegen naar het lichaam alsof ze dagenlang zijn gedragen. De jas wordt nonchalant rond het middel geknoopt, de loafers gedragen als pantoffels. Het echte leven bepaalt de regels.

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

Sartori streeft geen gepolijste perfectie na, maar de gelaagdheid van dagelijkse gebaren. Zoals het beeld dat hij tijdens zijn creatieve zoektocht vond: een stoel met nonchalant achtergelaten kleding – net uitgetrokken of klaar om morgen weer gedragen te worden. Dáár gebeurt mode: in de persoonlijke interpretatie, in geleefde imperfectie.

Silhouetten en kleurenpalet: een gefluisterde elegantie

De lijnen zijn soepel en ongedwongen. Jassen zijn zo licht als overhemden, en zelfs de iconische “Il Conte” verschijnt in een ruimere, boxy versie. Lange hemden, dubbele Nehru-shirts en op maat gemaakte shorts onder lichte zomerjassen ademen een elegantie die zich niet verontschuldigt. Pyjamastrepen en luchtige texturen voltooien het beeld van een collectie die geen regels oplegt, maar beweegt met de stroom.

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

Het kleurenpalet volgt diezelfde logica: natuurlijke tinten – oasewit, mastiek, boter – worden geaccentueerd met plantaardige en minerale schakeringen als varengroen, oliegrijs, cyclamen en barolorood. Niets is vlak, alles leeft.

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

Accessoires: tussen functie en poëzie

Zegna lente zomer 2026 – Photo courtesy of Zegna

Ook de accessoires volgen deze filosofie. Loafers en pantoffels stralen comfort en natuurlijkheid uit, terwijl omsluitende zonnebrillen en royale tassen het beeld afronden van een man die zich beweegt tussen woestijn en stad, zonder zichzelf te verliezen. Mode als middel tot aanpassing, als gekozen huid.