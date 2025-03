Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

Voor Maria Grazia Chiuri is mode een vector van transformatie. Voor de modecollectie van Dior voor herfst winter 2025 2026 koos Chiuri voor de nieuwe damescollectie ervoor om herinneringen en gebaren die tot het erfgoed van Dior behoren opnieuw op te roepen door een pluralistische dialoog aan te gaan met de geschiedenis van de mode. Het doel van dit idee is om aan te tonen hoe kleding een vergaarbak is die culturele, esthetische en sociale codes bevestigt.

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

Elke modecollectie is een constructie, een project vol fantasie. Een bewustzijn. Een uitnodiging van de mode om jezelf te zijn. Kledingstukken vormen daarom een repertoire van mogelijkheden. Zo gaat het witte overhemd – dat voor Maria Grazia Chiuri het basiselement is van een outfit die bevrijd is van genderstereotypen – een gesprek aan met de vormen die zijn bedacht door Gianfranco Ferré, de architect en voormalig artistiek directeur van Dior, die een referentie wordt voor deze collectie.

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

De garderobe, een symbool van metamorfose, onthult franjes in de vorm van een afneembare kraag, al dan niet gedragen, afhankelijk van de geest die wordt nagestreefd; een fluctuerend element – een echo van de perceptie die we van onszelf hebben -, een evolutie van de Orlando kraag – geïnspireerd door het gelijknamige personage uit de roman van Virginia Woolf -, uit een ver tijdperk dat tijd en genres trotseert. Net als de visuele dramaturgie van Robert Wilson, die de bewegingen van modellen in een theater choreografeerde, is het een wereld in mutatie: de kleuren verschuiven, van donker naar licht, en markeren de scènewisselingen. Een schommel, een prehistorische vogel, rotsen, kraters en uiteindelijk de opkomst van een ijsberg.

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

De verschillende invloeden die door de Dior-lijnen lopen, werken op elkaar in en tekenen een kaart, die ook gemarkeerd wordt door de terugkeer van het J’adore Dior T-shirt met de handtekening van John Galliano. Een andere in ere herstelde referentie is het uitgesneden en geappliqueerde borduurwerk, gecompenseerd door technische jasjes. Als gedematerialiseerde crinolines geven zwartfluwelen linten, bevestigd met barokke parels, textuur aan rokken en jurken.

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

Dior herfst winter 2025 2026 – Photo courtesy of Dior

De transparante afwerking van de shirts, synoniem van lichtheid, contrasteert met het matzwarte vilt van de hypergestructureerde jassen die de rondingen van het lichaam volgen. Schouders zijn afgerond om het silhouet vorm te geven, terwijl mannelijke jassen worden gecombineerd met bustiers. Het staartvest is terug. Kanten kragen worden toegevoegd. Glanzend/mat, zwart/wit. Praktische kledingstukken, zoals regenjassen, maken deel uit van het ensemble en belichten een dagelijks leven dat ons terugbrengt naar het hart van onze geschiedenis.