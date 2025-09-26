De modecollectie van Alberta Ferretti voor lente zomer 2026

De nieuwe modecollectie van Alberta Ferretti voor lente zomer 2026, “In Confidence”, is een ode aan terughoudendheid en moderne romantiek. Het is een elegante reflectie op discretie en intimiteit

De nieuwe modecollectie van Alberta Ferretti voor lente zomer 2026, “In Confidence”, is een ode aan terughoudendheid en moderne romantiek. Het is een elegante reflectie op discretie en intimiteit, en viert een vrouw die met authenticiteit en zelfvertrouwen leeft, ver verwijderd van nieuwsgierige blikken.

Lorenzo Serafini, creatief directeur van het modehuis, ontwerpt voor een gastvrouw die met warmte haar naaste kring van geliefden ontvangt en vreugdevolle momenten creëert in haar eigen privé-sfeer.

“Privacy is vrijheid: het stelt je in staat om vrij te spreken, vrij lief te hebben en vrij te leven,” legt Serafini uit. Hij benadrukt hoe deze collectie een eerbetoon is aan een leven dat voor de eigen voldoening wordt geleefd in plaats van met uiterlijk vertoon.

De vrouw die Ferretti voor ogen heeft, is een figuur die het hedendaagse exhibitionisme afwijst en kiest voor een vernieuwd classicisme dat een manifest wordt van autonomie en verfijning.

De collectie draait om een garderobe die structuur en vloeiendheid, kracht en gratie in balans brengt, met een esthetiek die intimiteit beschermt zonder afbreuk te doen aan de esthetiek.

Avondkleding vormt het kloppende hart van dit verhaal: gedrapeerde jurken in blauw en zwart roepen de sculpturale vormen van Griekse standbeelden op, verrijkt met gouden accenten op decolletés en schouders die het licht vangen.

Transparante jurken van geplisseerde chiffon vieren de sensualiteit van vrije beweging en transformeren zachtheid in een uiting van kracht. De tailoring, zelfverzekerd en krachtig, komt tot uiting in open jassen over gilets en bralette-tops, gecombineerd met broeken van lichte materialen zoals organza, viscose en linnen.

Kleine capes van zijden organza en bedrukt linnen voegen een vleugje vloeiende elegantie toe, terwijl transparante blouses de huid laten doorschemeren. De collectie wordt verrijkt met gedurfde maar ingetogen details: een macro-luipaardprint op organza en kalfsleer, samen met metallic accenten in palinggoud en -zilver, voegt een vleugje verfijnde excentriciteit toe. Mocassins, slippers en teenslippers laten zien dat comfort geen concessies doet aan elegantie.

Met ‘In Confidence’ bevestigt Alberta Ferretti haar vrouwgerichte missie: het creëren van kledingstukken die de innerlijke kracht van vrouwen versterken met gratie, voor een leven dat met zelfvertrouwen en authenticiteit wordt geleefd. De collectie nodigt uit om de waarde van discretie te herontdekken en biedt een moderne romantiek die zich uitdrukt door klassieke silhouetten, kostbare materialen en een perfecte balans tussen intimiteit en aanwezigheid. Een garderobe die niet alleen mode is, maar een manier van zijn: vrij, discreet en superchic.