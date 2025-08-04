Officine Générale droomt van een Parijse zomer aan zee

Voor de modecollectie van Officine Générale voor lente zomer 2026 nodigt Pierre Mahéo ons uit om het klassieke catwalkpad te verlaten en de ziel van een stad binnen te stappen

Voor de modecollectie van Officine Générale voor lente zomer 2026 nodigt Pierre Mahéo ons uit om het klassieke catwalkpad te verlaten en de ziel van een stad binnen te stappen—zijn stad. De modeshow van Officine Générale voor heren vond deze keer niet plaats in een chique locatie of verborgen binnenplaats, maar gewoon op Rue Jules Chaplain, een rustige, scenografische straat waar het merk zijn creatieve thuis heeft. De setting was rauw, eerlijk, onmiskenbaar Parijs—en de collectie? Een zonovergoten droom van moeiteloze elegantie en een ontspannen zomerse stijl.

De collectie draagt de naam Pariviera, een samentrekking van “Paris” en “Riviera”, en is ontstaan tijdens een moment van overpeinzing op het trottoir, vergezeld van een sigaret. Het vangt de geest van een zomer tussen stad en zee, waar de lucht zwoel is, de kleding licht, en de stemming zich niets aantrekt van grenzen of kaarten.

“Ik wilde royale volumes, lichtheid, lichamen gehuld in lucht,” schrijft Mahéo. En dat is precies wat hij presenteerde—vloeiende silhouetten die zachtjes bewogen tussen etalages en caféstoelen. Ultralichte poplins met een parachute-achtig gevoel gleden om het lichaam, terwijl een nieuwe blend van katoen, linnen en Tencel een zacht gestructureerde tegenhanger bood—slouchy maar verfijnd.

Het kleurenpalet was kalm en vergrijsd—zonverbleekte neutrale tinten, zacht wit, vervaagd olijfgroen, stoffige blauwtinten. Elk kledingstuk leek lichtjes aangetast door het zout in de zeelucht, zelfs als het ontworpen was voor het stadsleven. Overhemden en T-shirts hadden nonchalant opgestroopte mouwen, broeken waren opgerold alsof de heren net uit het zand kwamen. Aan hun voeten strandsandalen. En als finishing touch: een katoenen sjaaltje losjes om het hoofd geknoopt—een knipoog naar rockiconen als Keith Richards en hedendaagse muzen als Henrik Purienne.

Maritieme details fladderden subtiel door de collectie heen—een verfijnde verwijzing naar Mahéo’s Bretonse roots—maar nooit letterlijk. De sfeer was er één van herinnering eerder dan imitatie, een suggestie van een dag aan zee, in plaats van een thematische verkleedpartij.

Er zat ook een stille romantiek in deze modeshow. De damescollectie van Officine Générale, al was die hier niet het hoofdonderwerp, deelde dezelfde zomerse geest—met eigen snitten, maar dezelfde energie. Geen matchende outfits voor koppels, maar wel een gedeelde stijlfilosofie: verfijnd, echt en met een beetje nonchalance.

Na de intieme show in januari bij Café Le Rouquet, voelde de keuze om nu op straat te showen volkomen logisch aan. Er zit iets democratisch in het tonen van kleding op asfalt—ze zijn gemaakt om gedragen te worden, niet om aanbeden te worden. En dat is altijd de charme van Officine Générale geweest: doordacht design met beide voeten in de realiteit.

Met Pariviera droomt Mahéo niet alleen van de zomer—hij herdefinieert haar. Het gaat niet om ontsnappen, maar om die zonovergoten geest mee te nemen in het ritme van het dagelijks leven. De kust mag dan ver weg zijn, maar met de juiste snit, de juiste stof en de juiste lichtheid, kan de zomer net zo goed hier zijn, midden in Parijs.