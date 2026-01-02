De badmodecollectie van Miss Bikini Luxe voor lente zomer 2026: boho dream

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

De badmodecollectie van Miss Bikini Luxe voor lente zomer 2026, gepresenteerd door ontwerpsters Alessandra en Francesca Piacentini, viert een grenzeloze, vrije vrouwelijkheid. Het verhaal ontvouwt zich in ijle stoffen, stralende nuances en een boho-chique benadering die iconische locaties als Saint-Tropez en Mykonos doorkruist.

Centraal in nieuwe badmodecollectie van Miss Bikini Luxe voor lente zomer 2026 staat een zwervende muze: een vrouw die ervoor kiest zich uit te drukken via total looks – gipsy kaftans, lange jurken en verfijnde bikini’s, gecompleteerd met hoeden met brede rand, tassen van eco-raffia en met de hand gedecoreerde clutches.

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

De show ontvouwt zich als een soundtrack in beweging, van de gepassioneerde noten van Carmen tot de tederheid van Vie en rose, en roept sferen op van Parijse cafés bij zonsondergang en nachten aan de Côte d’Azur, doordrenkt van de geur van zee en wijn.

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Het kleurenpalet voor deze zomercollectie speelt met lichte tinten, stralende prints en verfijnde texturen: bicolor sangallo, transparante georgette, iriserende pailletten en folk- en etnische motieven. Elk kledingstuk vertelt het verhaal van de hedendaagse ambachtelijkheid van het merk, met crochet, macramé-netten, mousseline en juweelachtige details.

De collectie laat zich in drie moods opdelen – prints, colors, black&white – die creatieve vrijheid vertalen naar een veelzijdige, couture-achtige beachwear met een sartoriaal karakter, ontworpen om elk silhouet te laten stralen.

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Key items zijn vloeiende jurken met juweeldetails, lange jurken als aquarellen op de huid en frisse, witte ontwerpen met volants. De grote nieuwigheid van het seizoen is de full-strass tubedress van Miss Bikini, ontworpen om te schitteren van zonsondergang tot diep in de nacht.

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

Ambachtelijke accessoires, caleidoscopische stranddoeken en speciale samenwerkingen met Lo Zoccolaio en Ciccicù maken de garderobe compleet, met opnieuw geïnterpreteerde clogs en handgemaakte sieraden van zijde, kristallen en halfedelstenen.

Miss Bikini Luxe lente zomer 2026 – Photo courtesy of Miss Bikini Luxe

De badmodecollectie van Miss Bikini Luxe voor lente zomer 2026 viert vrouwen die zichzelf elke dag opnieuw uitvinden: elegant en rebels, creatief en authentiek, trots op hun eigenheid. Geïnspireerd door iconen als Brigitte Bardot en Jane Birkin ademt de collectie vrijheid, passie en hernieuwde liefde — en nodigt ze elke vrouw uit trots op zichzelf te zijn en elke look te beleven als een stap richting een horizon waarin zij de hoofdrol speelt.