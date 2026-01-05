De modecollectie van Missoni voor lente zomer 2026

Wat als elegantie in de eerste plaats draait om het echte leven? Met modecollectie voor lente zomer 2026 brengt Missoni, onder de creatieve leiding van Alberto Caliri, mode terug naar haar meest authentieke kern

Wat als elegantie in de eerste plaats draait om het echte leven? Met modecollectie voor lente zomer 2026 brengt Missoni, onder de creatieve leiding van Alberto Caliri, mode terug naar haar meest authentieke kern: het alledaagse. Geen theoretisch stijlstatement, maar een garderobe die meebeweegt met houdingen, momenten en de vele schakeringen van een intense dag.

De inspiratiebron is de zee, maar niet als statisch zomerdecor. Dit is een zee in beweging, een continu spel van overgangen: van de kust naar de stad en weer terug. Dagen die zich voorbijsnellen, vol onverwachte situaties, vragen om kleding die zich moeiteloos laat combineren en transformeren.

Spontaniteit vormt de rode draad van in deze nieuwe modecollectie van het Italiaanse maison: je kleedt je op gevoel, mixt nieuwe kledingstukken met dierbare erfstukken, graait in zijn kast naar een cardigan of blouson, draagt een gestreept overhemd, een kasjmieren gilet, shorts – zelfs een badhanddoek krijgt een plek in de look.

De stijl is zelfverzekerd en bevestigt een silhouet dat al in het vorige seizoen werd neergezet: kort, volumineus en met blote benen. Alles wordt korter, tot badculottes toe, die de rol van broek overnemen. Alternatieven zijn shorts met nonchalant opgerolde zomen. Die drang naar kort werkt door in de hele collectie: truien met een rijke, tastbare textuur en blazers verbreden zich op de schouders, terwijl mini-jurken veranderen in T-shirts met een open rug. Ook het twinset wordt opnieuw uitgevonden: het wordt een setje van gilet en een klein zomerjurkje.

Accessoires versterken het gevoel van vrijheid en functionaliteit: meerdere handtassen worden tegelijk gedragen om elk moment van de dag aan te kunnen. En verder: kleine baretten, soepele enkellaarsjes, platte schoenen en sieraden met bewust uitvergrote vormen.

Het resultaat is een directe, ongekunstelde collectie die zich onttrekt aan regels en beperkingen – op een manier die onmiskenbaar Missoni is. Een zomergarderobe die niet wordt bedacht, maar geleefd.