De modecollectie van Lacoste voor lente-zomer 2026

De nieuwe collectie van Lacoste voor lente en zomer 2026 laat zien hoe kleding emoties kan laten voelen. Creatief directeur Pelagia Kolotouros geeft aan nieuwe twist aan de sportkleding van het bekende modehuis en laat zich daarbij inspireren door de jeugd en vormende jaren van oprichter René Lacoste.

De collectie is een ode aan sport en plezier. Ze laat zien dat kleding niet altijd perfect hoeft te zijn: een tennis-polo dat open wordt gedragen na een wedstrijd, of een comfortabel trainingspak dat na het sporten heerlijk aanvoelt. Sporters dragen kleding vol energie en plezier, en daarna ontspannen ze in elegante, losse kleding.

De bekende Lacoste-polo wordt heruitgevonden in verschillende stoffen, zoals popeline en badstof, met teksten zoals “Tennis for Everyone” en “Only for Tennis”. Luxe materialen zoals mohair en wol worden gecombineerd met nylon en leer. Het bekende krokodillenlogo krijgt nieuwe details, geïnspireerd op tennisbanen.

Ook accessoires zoals de Lenglen-tas krijgen een update. De tas heeft nieuwe details die doen denken aan vintage tennisrokken en racketgrips.

De kleuren van deze modecollectie voor lente-zomer 2026 zijn nostalgisch en roepen het gevoel van vintage sportswear op. Felle kleuren zoals oranje en diepblauw uit het verleden worden gemengd met zachte tinten zoals taupe en olijfgroen. Borduursels laten sport en plezier zien, geïnspireerd door de tenniservaringen van de oprichter in de jaren twintig.

De collectie combineert elegantie met sportiviteit. Kledingstukken zijn luchtig en comfortabel, zoals transparante polo’s en lichte trenchcoats. Technische stoffen worden gecombineerd met gemoderniseerde historische materialen en verrassende elementen geïnspireerd op de wereld van de kleedkamer: transparante organza die aan een douchegordijn doet denken, glanzende badstof buiten zijn gebruikelijke context, reflecterend leer.

Elk kledingstuk is ontworpen met aandacht voor hoe mensen zich dagelijks kleden. De collectie laat zien dat kleding tegelijk comfortabel, stijlvol en sportief kan zijn. Oversized polo’s, wijde broeken en vloeiende silhouetten passen bij de vintage sportswear-stijl van Lacoste.