De modecollectie van Sportmax voor lente zomer 2026: In Lightness & Motion

In de gelaagde, historische ruimtes van de Frigoriferi Milanesi – een plek waar oude spullen worden opgeslagen en gerestaureerd – presenteert Sportmax de modecollectie voor lente zomer 2026, met de veelzeggende titel In Lightness & Motion”. Een bewuste keuze: hier, waar het verleden wordt bewaard om de toekomst te begrijpen, ontvouwt zich een diepgaande reflectie op het heden, op zijn onregelmatige ritmes en op de noodzaak om het perspectief te verleggen.

De nieuwe zomercollectie vertrekt vanuit een poëtisch en krachtig beeld: een antieke telescoop die al decennialang wacht op restauratie in de ateliers boven de Frigoriferi. Hij wordt een metafoor voor een blik die zich elders richt – een symbool van het verlangen naar lichtheid, naar een stille maar bewuste vorm van ontsnapping, die de stedelijke realiteit niet ontkent maar haar met elegantie herinterpreteert. Zo reageert Sportmax op de golfbeweging van het hedendaagse leven, met zijn terugtrekkingen en plotse versnellingen, en vindt het merk balans in vloeiende bewegingen.

Materialen spelen een hoofdrol in dit verhaal. Stoffen die reageren op beweging en licht vormen een garderobe waarin lichtheid een gestructureerde kwaliteit krijgt, nooit fragiel. Organza verrast met onverwachte toepassingen: het wordt een etherische trenchcoat, transparante maar architectonische broeken en haast gewichtloze voeringen die de grenzen tussen tailoring en outerwear herdefiniëren. Daartegenover staan dubbelgeweven wol en zachte, handschoenachtige leersoorten, uitgewerkt tot essentiële archetypen die ontworpen zijn voor eindeloze combinatiemogelijkheden.

De visuele taal komt tot leven via denkbeeldige bloemen en botanische spiralen die lijken te zweven. De prints ontstaan uit tekeningen geschilderd met Japanse cosmetica – vloeibare lipsticks en nagellakken – en worden in lagen aangebracht op transparante sluiers, wat optische illusies creëert die meebewegen met het lichaam. De kleuren vibreren en overstijgen de werkelijkheid, terwijl met de hand gemodelleerde leren bloemen openbloeien in sculpturale haltertops, die extra driedimensionaliteit en sensualiteit toevoegen.

Ontworpen voor vrouwen die voortdurend in beweging zijn, is het silhouet nauwkeurig en architecturaal, maar nooit beklemmend. De constructie laat ruimte voor adem: zorgvuldig geplaatste snitten en openingen onthullen stukjes huid en stralen een natuurlijke sensualiteit uit. Gilets en beha’s worden key items in de garderobe, bedoeld om over of onder vloeiende setjes te dragen en zo bewuste contrasten tussen transparantie en ondoorzichtigheid te creëren. Ook het knitwear volgt deze benadering, spelend met licht en schaduw in geometrische vormen die balanceren tussen sartoriële precisie en vrouwelijke soepelheid.

De accessoires maken het beeld van een dynamische, zelfverzekerde vrouw compleet. Kitten heels verworden tot mules, terwijl een nieuwe zachte tas het silhouet definieert, afgewerkt met de iconische metalen “S” en charms van met de hand gevormde leren bloemen.

Met deze collectie schrapt Sportmax het overbodige om zich te richten op wat blijft: schoonheid die standhoudt, functioneel design dat met het lichaam meebeweegt en een sensualiteit die voortkomt uit vrijheid. In Lightness & Motion is niet alleen een titel, maar een intentieverklaring: ver vooruitkijken met lichtheid, terwijl men stevig verankerd blijft in het heden.