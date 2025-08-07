Hermès presenteerde een herencollectie voor zomer 2026 met een moeiteloze, luxueuze en ontspannen uitstraling. Véronique Nichanian geeft met deze

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

Hermès presenteerde een herencollectie voor zomer 2026 met een moeiteloze, luxueuze en ontspannen uitstraling. Véronique Nichanian geeft met deze collectie een meesterlijke les in nonchalante elegantie. In deze nieuwe herencollectie draait het volledig om de stedelijke zomerse esthetiek, met een verfijnde mix van traditie en innovatie.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

Denk aan lichte, hoogwaardige stoffen die het mogelijk maken om de stadswarmte met stijl te trotseren. Nichanian heeft leer heruitgevonden met een nieuwe rastertechniek, waardoor het licht en ademend is – perfect voor warme zomerdagen.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

De opvallendste items in deze herencollectie? Geweven leren broeken die verfijning uitstralen, mouwloze tops met een ontspannen pasvorm, oversized gestreepte overhemden met een vleugje kleur en bomberjacks van opengewerkt leer. Het meest iconische kledingstuk? Een T-shirt van stuckleurig leer dat tegelijkertijd stoer en luchtig is.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

Voor de avond gaat het om vloeibaar ogend satijn en ultralichte kasjmier T-shirts die zomerse elegantie herdefiniëren met een moderne, ongedwongen flair. De silhouetten maken het verschil: wijde broeken gecombineerd met korte jasjes creëren een look die ontspannen maar verfijnd is. De patronen zijn minimalistisch; subtiele zigzagbreisels en strakke afwerkingen zorgen voor textuur zonder de aandacht op te eisen.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

Ook het kleurenpalet is een moodboard van ingetogen elegantie: koffie, leisteen, beige, taupe, diepe bruintinten en intens zwart, met accenten van mintgroen en romige vanille voor extra diepte. Het is de kenmerkende stille luxe van Hermès, waarbij vakmanschap en silhouetten voor zich spreken en geen opzichtige logo’s nodig hebben.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

En de accessoires? Wederom elegant maar met een speelse twist. Grote canvas tassen met leren handvatten – praktisch en stijlvol – sommige versierd met grappige aapjesprints. De driedelige Birkin in camelkleurig leer is een statement op zich: een icoon gedurfd heruitgevonden.

Hermès Man lente zomer 2026 – Photo courtesy of Hermès

Qua schoenen zien we gevlochten sandalen voor een “blootsvoets in de stad”-look en glanzende enkellaarsjes in leer of krokodillenleer voor een meer verfijnde uitstraling. Het totaalplaatje wordt afgemaakt met leren sjaals in bandanastijl met franjes en strakke, essentiële sieraden – een look die moeiteloos oogt, maar tot in de puntjes verzorgd is.

De herencollectie van Hermès voor zomer 2026 is een liefdesbrief aan de zomer in de stad – licht, geaard en doordrenkt van vakmanschap. Het is een luxe die je voelt, niet etaleert, bedoeld voor de man die zich met stille zelfverzekerdheid door de stad beweegt. In een wereld die geobsedeerd is door trends, bewijst Hermès dat ware tijdloze elegantie luider spreekt dan welk catwalk spektakel dan ook.