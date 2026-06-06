De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé, die performance en rijplezier naar een nieuw niveau brengt, is nu online en bij de erkende dealers te bestellen. Hij overtuigt met…

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé: nu te bestellen in twee krachtige motorvarianten

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé, die performance en rijplezier naar een nieuw niveau brengt, is nu online en bij de erkende dealers te bestellen. Hij overtuigt met zijn extreme topvermogen, ongekende continuvermogen en uiterst precieze rijdynamiek. Die combinatie zorgt voor een intense AMG-typische rijervaring. Bij de verkoopstart is er keuze uit twee krachtige motorvarianten: de Mercedes-AMG GT 63 4-Deurs Coupé en de Mercedes-AMG GT 55 4-Deurs Coupé.

Aangedreven door een revolutionair concept: de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé is het eerste volledig elektrische seriemodel van AMG dat gebruikmaakt van geavanceerde axiale flux-motoren. De sportwagen heeft drie van deze, zeer innovatieve elektromotoren: twee op de achteras en één aan de voorzijde. Samen leveren ze een systeemvermogen tot 860 kW (1.169 pk). Zijn hoogwaardige accuconcept belooft niet alleen een uitzonderlijk hoog vermogen, maar kan zijn prestaties ook meerdere keren achter elkaar consistent leveren. Andere kenmerken zijn de indrukwekkend snelle energieopname en de hoge vermogensdichtheid.

Indrukwekkende prestaties: de sprint van 0 naar 100 km/h kost maar 2,1 seconden2, terwijl de auto slechts 6,4 seconden3 nodig heeft voor de acceleratie van 0 naar 200 km/h. De topsnelheid bedraagt 300 km/h (met het optionele Driver’s Package).

Ongekende laadsnelheid: de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé levert niet alleen hoge prestaties op de weg, maar ook bij het laadstation. Dankzij een laadvermogen van 600 kW kan in slechts 10 minuten genoeg energie worden geladen om de actieradius met meer dan 460 km te vergroten2. De vaak als richtlijn gehanteerde laadcyclus van 10 tot 80 procent State of Charge (SoC) kost slechts 11 minuten4.

V8-rijplezier gegarandeerd: de nieuwste elektrische AMG gaat bij liefhebbers van V8-motoren bijzonder in de smaak vallen. In het rijprogramma AMGFORCE S+ levert de Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé een zeer authentieke, AMG-typische V8-sound, in combinatie met een haptisch-immersive ervaring inclusief tractieonderbreking tijdens gesimuleerde schakelacties. het aangepaste bestuurdersdisplay in het centrale buisvormige design maakt de rijervaring van een krachtige V8-sportwagen compleet. Het is lastig in woorden te vatten, maar des te indrukwekkender om zelf te ervaren. Wanneer dit rijprogramma is geactiveerd, worden het rijgevoel en het karakteristieke geluid van een krachtige V8-sportwagen op indrukwekkende wijze nagebootst.

Rijdynamiek op professioneel niveau: met de AMG RACE ENGINEER kunnen ambitieuze bestuurders de dynamiek van de Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé nog persoonlijker afstemmen op hun rijstijl. Met behulp van intelligent gekoppelde hardware en software worden de respons, de tractie en het bochtgedrag nauwkeurig aangepast. Zo zorgt de AMG RACE ENGINEER voor meer wendbaarheid en brengt de rijervaring naar een indrukwekkend nieuw niveau.

Actieve aerodynamica: om het vermogen optimaal op de weg over te kunnen brengen, past de aerodynamica van de vierdeurs sportwagen zich razendsnel aan elke rijsituatie aan – voor maximale dynamiek of maximale efficiëntie. De 4-Deurs Coupé beschikt over verschillende innovatieve uitrustingen. Afhankelijk van de configuratie is de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé uitgerust met twee actieve AEROKINETICS Venturi-platen in de voertuigbodem of de actieve AEROKINETICS-achterdiffusor.

Een uitgebreid aanbod van individuele opties zorgt voor maximale individualiseringsmogelijkheden:

AMG DYNAMIC PLUS-pakket:

Dit pakket omvat high-performance componenten die voor nog meer rijdynamiek zorgen, te weten het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie, de AMG RACE ENGINEER Control Unit, het rijprogramma ‘Race’ en AMG TRACK PACE.

Dit pakket omvat high-performance componenten die voor nog meer rijdynamiek zorgen, te weten het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie, de AMG RACE ENGINEER Control Unit, het rijprogramma ‘Race’ en AMG TRACK PACE. AMG Driver’s Package:

Dit pakket verhoogt de topsnelheid tot 300 km/h en omvat het AMG Performance-koelsysteem en een keramisch composietremsysteem.

Dit pakket verhoogt de topsnelheid tot 300 km/h en omvat het AMG Performance-koelsysteem en een keramisch composietremsysteem. AEROKINETICS Venturi Flow:

Actieve aerodynamicatechnologie voor een optimale wegligging tijdens sportief rijden.

Actieve aerodynamicatechnologie voor een optimale wegligging tijdens sportief rijden. AMG-aerodynamicapakket plus:

Een hogere efficiëntie met de AEROKINETICS-achterdiffusor en aerodynamisch geoptimaliseerde 20” lichtmetalen AMG-velgen.

Een hogere efficiëntie met de AEROKINETICS-achterdiffusor en aerodynamisch geoptimaliseerde 20” lichtmetalen AMG-velgen. AMG Performance-stoelenpakket Advanced of High-End:

Een sportieve zitpositie staat bij dit pakket garant voor maximaal rijplezier met een optimale zijdelingse ondersteuning.

Een sportieve zitpositie staat bij dit pakket garant voor maximaal rijplezier met een optimale zijdelingse ondersteuning. AMG Performance-laadpakket:

Tot 600 kW laadvermogen en extra koelelementen voor de aandrijflijn.

Tot 600 kW laadvermogen en extra koelelementen voor de aandrijflijn. Verlichtingspakket exterieur:

Stralende exterieuraccenten voor de grille inclusief Mercedes-Benz ster, lichtbanden tussen de koplampen en boven de achterlichten.

Stralende exterieuraccenten voor de grille inclusief Mercedes-Benz ster, lichtbanden tussen de koplampen en boven de achterlichten. SKY CONTROL-panoramadak met verlicht pattern:

Een fascinerend lichtspel: de mate van transparantie kan worden aangepast in negen segmenten en een verlicht AMG-embleem zorgt voor een unieke sfeer in het interieur.

Een fascinerend lichtspel: de mate van transparantie kan worden aangepast in negen segmenten en een verlicht AMG-embleem zorgt voor een unieke sfeer in het interieur. Lichtgewicht dak in carbondesign:

Een extra licht dak van koolstofvezelversterkte kunststof.

Een extra licht dak van koolstofvezelversterkte kunststof. Burmester® high-end surround sound system:

Een unieke 4D-luisterervaring met maximaal dertig luidsprekers, 1.610 watt systeemvermogen, automatische soundfocus en Dolby Atmos®.

Een unieke 4D-luisterervaring met maximaal dertig luidsprekers, 1.610 watt systeemvermogen, automatische soundfocus en Dolby Atmos®. AMG-nightpakket I en AMG-nightpakket II:

Expressieve contrasten: exterieurelementen in dark chrome en hoogglanzend zwart.

Expressieve contrasten: exterieurelementen in dark chrome en hoogglanzend zwart. AMG-sierdelen carbon:

Sierdelen voor een individuele interieuruitstraling.