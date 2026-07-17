Met een piekvermogen van 500 kW (680 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/h in slechts 2,7 seconden¹ creëert de nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ nieuwe

Sneller, wendbaarder – en nóg meer rijplezier: de nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

Met een piekvermogen van 500 kW (680 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/h in slechts 2,7 seconden¹ creëert de nieuwe Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ nieuwe maatstaven in een segment waarin dergelijke prestaties tot voor kort ondenkbaar waren. Deze uitzonderlijke prestaties zijn te danken aan drie axiale flux-motoren: twee op de achteras en één op de vooras.

Het technologische topconcept met baanbrekende elektromotoren dat zijn productiedebuut maakte in de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Deurs Coupé, wordt nu door Mercedes-AMG ook toegepast in de CLA. Dankzij de volledig variabele vierwielaandrijving, het adaptief onderstel en de actieve aerodynamica brengt deze compacte sportwagen zijn enorme vermogen rechtstreeks over op de weg en zorgt zo voor puur rijplezier.

Het nieuwste model van het in Affalterbach gevestigde merk voor performance- en sportwagens deelt zijn architectuur met een zustermodel van Mercedes-Benz waarvan de uitmuntende kwaliteiten door talrijke onafhankelijke instanties zijn bevestigd. Zo werd de Mercedes-Benz CLA door de jury van European Car of the Year uitgeroepen tot ‘Auto van het Jaar 2026’ en was hij in 2025 de veiligste auto volgens Euro NCAP.

De nieuwe Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ is bij zijn introductie leverbaar in twee uitvoeringen: de Limousine en de Shooting Brake. Met hun expressieve design en onmiskenbare AMG-look spreken spreekt hij vooral een jongere doelgroep aan en laten ze, zelfs wanneer ze stilstaan, geen twijfel bestaan over hun uiterst dynamische karakter.

Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ | energieverbruik gecombineerd: 18,7-16,5 kWh/100 km | CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km | CO 2 -klasse: A2

Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake | energieverbruik gecombineerd: 19,6-17,4 kWh/100 km | CO₂-emissie gecombineerd: 0 g/km | CO₂-klasse: A2

Highlights in één oogopslag

Minimale afmetingen, maximale prestaties – de axiale flux-motoren: hoe compact ze ook zijn, de drie revolutionaire elektromotoren – twee op de achteras en één op de vooras – leveren samen een piekvermogen van 500 kW (680 pk) en kunnen keer op keer het volledige vermogen leveren wanneer dat nodig is. Zo ervaart de bestuurder een nieuwe dimensie van elektrische performance.

Meer dan looks – de actieve aerodynamica: de actieve achterspoiler op de Limousine en de dakspoiler op de Shooting Brake zijn primeurs in het segment en meer dan een visueel statement. Ze vormen een zichtbaar bewijs van het prestatieniveau én optimaliseren de aerodynamische balans, wat zowel de efficiëntie als de rijdynamiek ten goede komt.

AMG Performance 4MATIC+ – tractie en rijplezier op z’n best: de volledig variabele vierwielaandrijving verdeelt het vermogen continu over de weg via drie onafhankelijk aangestuurde elektromotoren. Het resultaat: een dynamische handling, veilige controle en onbeperkt rijplezier in elke situatie.

AMG RIDE CONTROL – u kiest, het onderstel past zich aan: ‘Comfort’, ‘Sport’ of ‘AMGFORCE S+’? Met de adaptief verstelbare demping kan de bestuurder zelf de instelling van het onderstel bepalen. Bovendien past de dempingskracht op elk wiel zich binnen milliseconden aan de rijsituatie aan. Dat is intelligente dynamiek!

AMGFORCE S+ – de emotie van een verbrandingsmotor met één druk op de knop: in het rijprogramma ‘AMGFORCE S+’ biedt de Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ een authentieke, AMG-specifieke verbrandingsmotorervaring met het karakteristieke geluid van een krachtige AMG-viercilindermotor. In combinatie met een haptisch-immersive ervaring inclusief tractie-onderbreking tijdens gesimuleerde schakelingen, resulteert dit in een rijervaring die de prestaties intens tastbaar maakt.

Altijd aan boord – uw persoonlijke racecoach: het AMG DYNAMIC PLUS-pakket verandert elke rit in een directe performance-ervaring, met performance- en trackday-georiënteerde functies. AMG TRACK PACE maakt van elk bezoek aan het circuit een professionele trainingssessie. Hiervoor registreert de high-end software meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens – tien keer per seconde. Verleg uw grenzen ronde na ronde.

AMG DYNAMIC SELECT – verander het karakter met één druk op de knop: van efficiënt en comfortabel tot geschikt voor circuitdagen; de CLA 45 4MATIC+ biedt keuze uit zeven rijprogramma’s, voor een rijervaring die altijd op u is afgestemd.

Een WLTP-actieradius van meer dan 670 of 640 km2, afhankelijk van het model – wat overeenkomt met de afstand tussen Berlijn en Wenen: de combinatie van innovatieve accutechnologie, aerodynamica, thermomanagement en zeer efficiënte axiale flux-motoren zet de norm. Plan uw reizen in alle vrijheid – langeafstandscomfort zonder actieradius-stress.

Performance ook bij het laden: dankzij de 800V-architectuur laadt de CLA 45 4MATIC+ met een vermogen tot 330 kW en voltooit hij het laadproces van 10 tot 80 procent in slechts 22 minuten. In 10 minuten wordt kan hij voldoende bijladen voor een actieradius van meer dan 270 km.

De belofte van performance, zelfs in stilstand – het design: of het nu gaat om de Limousine of Shooting Brake, de CLA 45 4MATIC+ straalt de expressieve AMG-look uit. Een bijzondere highlight is het AMG-specifieke front, optioneel leverbaar met een verlichte grille. Aan de achterzijde benadrukt een AMG-specifiek design met diffusorlook het dynamische karakter van de auto. Ook in het interieur belichamen AMG-specifieke componenten zoals Performance-stoelen, een AMG-stuurwiel, exclusieve sierdelen en hoogwaardige bekledingen het unieke AMG-DNA en creëren ze een op de bestuurder gerichte racesfeer.